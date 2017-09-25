Фото дня: площадь Батенькова, несколько кадров из 1980-х

25 сентября 2017 / Томский Обзор / Фото: Василий Черемин

Площадь Батенькова — одна из «трамвайных» площадей Томска. Какой она была в 1980-х, можно увидеть на цветных слайдах художника Василия Черемина.

Василий Черемин 50 лет жил и творил в Томске. Среди созданных им картин — огромное количество видов Старого Томска, его известные места и здания. В работе над картинами художник использовал фотоснимки и слайды с видами томских улиц.

Многие из утраченных сегодня зданий сохранились на картинах и в рабочих материалах Черемина.

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