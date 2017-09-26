7 вещей, которые вам стоит знать об историческом поселении

26 сентября 2017 / Томский Обзор / Фото: Олег Асратян

Тема статуса исторического поселения важна Томску. Но что такое «историческое поселение»? Разбираемся в сути.

1. Что такое «историческое поселение»?

Историческое поселение — это статус, который присваивается государством населенному пункту согласно федеральному закону от 25.06.2002 N 73-ФЗ (ред. от 29.07.2017) «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Есть два списка — перечень исторических поселений федерального значения и перечень исторических поселений регионального значения. Считаться историческим поселением может как весь населенный пункт, так и его часть — та, в границах которой расположены объекты культурного наследия, включенные в реестр, выявленные объекты культурного наследия и объекты, составляющие предмет охраны исторического поселения.

Первый раз статус исторического поселения Томск получил еще в 1990 году, тогда в список вошли около 400 городов России. В 2010 году перечень был сокращен до 41 города. Кроме Томска за Уралом такой статус имеют только три города: Кяхта, Иркутск и Енисейск.

2. Что охраняется в историческом поселении?

Во-первых, это исторически ценные «градоформирующие объекты». Это те здания и сооружения, что формируют историческую застройку и объединены масштабом, объемом, структурой, стилем, конструктивными материалами, цветовым решением и декоративными элементами. Например, в Томске такими объектами выступают исторические здания на проспекте Ленина — мэрия, краеведческий музей, Дом офицеров и окружающие их здания.

Во-вторых, это планировочная структура и ее элементы. То есть, то, что может дать представление потомкам не только о том, как выглядит конкретный дом, построенный 200 лет назад, но и то, как например, выглядела целая улица или квартал средневековых домов. Та же Татарская слобода в Томске ценна именно этим.

В третьих, это объемно-пространственная структура — то, как системно организовано взаимодействие объектов с пространством и в пространстве города.

В-четвертых, объектом охраны является композиция и силуэт застройки — то есть, соотношение вертикальных и горизонтальных доминант и акцентов. Архитектурными доминантами могут быть, например, высокие объекты, формирующие силуэт города и являющиеся главными в окружающем их пространстве. Они же — зрительные ориентиры, для жителей и туристов, которые привлекают внимание наблюдателей к главным структурным элементам города, позволяют увеличить или уменьшить восприятие глубины городского пространства. Рельеф, который образуется историческими зданиями, в Питере один, в Томске другой — это разные линии. Классической архитектурной доминантой можно назвать здание мэрии. Как правило, доминантами являются культовые здания — в силу объемных решений и высоких шпилей. Могут доминантами быть и другие здания, например, известный томский Дом с драконами.

Любопытные эффекты можно наблюдать в городе, если обратить внимание — например, после того, как были убраны высокие тополя с улицы Кузнецова, прямо от проспекта Кирова открылся вид на архитектурную доминанту — Богородице-Алексеевский мужской монастырь на Крылова. А с Ленина рядом с Главпочтамтом между домами можно увидеть реку, как и в районе Сквера памяти — если расчистить кустарник на склоне, откроется вид на другой берег Томи.

Именно поэтому объектом охраны является даже соотношение между различными городскими пространствами — свободными, застроенными или заросшими зеленью. Кроме того, отдельно охраняются панорамы и соотношение природных и созданных человеком объектов.

3. Где зафиксированы все объекты охраны?

Все объекты культурного наследия, включая выявленные, и объекты, составляющие предмет охраны исторического поселения — как сохранившиеся, так и утраченные, границы зон охраны этих объектов и их территорий, а также всей площади исторического поселения и точки или сектора, откуда видны основные панорамы, наносятся на историко-культурный опорный план исторического поселения.

Его составляют, основываясь на историко-архитектурных, историко-градостроительных, архивных и археологических исследованиях.

4. Чем важен статус?

Статус исторического поселения — это оценка, которую получает город в масштабе культурного наследия всей Российской Федерации. То, что Томску присвоен этот статус, подтверждает — сохранение историко-архитектурной среды нашего города имеет особое значение для сохранения культурной самобытности всей страны.

Но важно не только сохранить, но и использовать историко-культурный потенциал Томска — это конкурентное преимущество города перед многими сибирскими соседями и богатство, которое городу необходимо конвертировать в постоянный доход.

5. В чем проблема?

С 2010 года есть исторические поселения двух типов — федерального или регионального значения. Томск, как и все исторические поселения, попавшие в список до 2010 года, относится к историческим поселениям федерального значения. Что из этого следует? То, что на него распространяются требования федерального законодательства в части согласования генеральных планов и правил землепользования и застройки в Минкульте РФ. И все изменения в этих правилах должны направляться на согласование туда же. Так как границы исторического поселения «Город Томск» до сих пор не утверждены, это требование распространяется на всю территорию муниципального образования «Город Томск».

Сейчас статус «исторического поселения» требуется подтвердить и утвердить в Министерстве культуры РФ. Для этого необходимо разработать проект границ и предмет охраны на основании историко-культурного опорного плана. Работа по подготовке проекта началась в 2016-м и первоначально должна была быть сделана за полгода. Сделать за этот срок ее не успели, тогда Минкульт продлил срок сдачи проекта до конца 2017 года.

Открытый конкурс на выполнение научно-исследовательских работ по разработке и утверждению проекта границ исторического поселения выиграло ФГУП «Центральные научно-реставрационные проектные мастерские» из Москвы, субподрядчиком выступили ООО «Валбэк-ру» (Вологда), хотя в Томске рассчитывали на то, что победит в конкурсе местный подрядчик — ТГАСУ.

Если границы «исторического поселения» не будут определены вовремя, то с 1 января 2017 года любые строительные действия необходимо будет согласовывать с Центром по охране объектов культурного наследия независимо от места и объекта стройки, что создаст массу лишних неудобств всем участникам градостроительного процесса. До определения границ исторического поселения Томска также была приостановлена работа над генеральным планом города.

6. Кому мешает и что ограничивает?

В первую очередь, статус исторического поселения создает проблемы для застройки — он существенно ограничивает новое строительство, и, по мнению ряда экспертов, это будет мешать развитию города. Кроме того, «под раздачу» могут попасть учреждения или компании, работающие в границах исторического поселения — они лишатся возможности использовать без согласований с соответствующими документами и органами все то, что является предметом охраны. То есть, изменить планировку квартала точечной застройкой, закрыв вид на архитектурную доминанту, уже не получится.

В кулуарах процесса основные копья сейчас ломают вокруг границ будущего «исторического поселения». Хотя по опыту других регионов, большее внимание бы стоило уделить не тому, что именно войдет в охраняемую территорию, а как оно это сделает. На каких условиях можно будет строить, по каким правилам и так далее. Тем не менее, до конца срока принятия всех решений и согласования всех вопросов остается все меньше времени.

7. Главное

Главное, что нужно понять, разбираясь в проблеме «быть или не быть историческому поселению», это то, что цель вводимых ограничений — не в запрете строительства как такового, а в контроле за отклонениями зон охраны. На местном уровне переделывать проект зон охраны проще. Для исторического поселения федерального типа все отклонения придется менять и пересогласовывать именно на федеральном уровне. А это затрудняет жизнь застройщикам, имеющим интересы именно в исторической части города.

Текст: Елена Фаткулина

Тэги/темы: