Комфортный город.

Реконструкция площади Ново-Соборной

21 сентября 2017 / Материал подготовлен совместно с Администрацией г. Томска / Фото: Сергей Стёпин

Этим летом в Томске провели масштабную реконструкцию Ново-Соборной площади.

О том, что было сделано и как преобразилась площадь, пожалуй, ставшая главной прогулочной зоной в Томске, рассказываем в нашем материале.

Главное место города

В 2014 году Ново-Соборная вошла в перечень объектов, которые планировалось преобразовать в рамках пятилетней программы «Наш Томск». Центральная площадь города должна была измениться уже в ближайшем будущем.

В июле 2015 года в ходе заседания Совета общественных пространств при мэре Томска состоялось обсуждение возможных перспектив Ново-Соборной. Мнений набралось много, но, по словам градоначальника Ивана Кляйна, последнее слово должно было остаться за горожанами.

По поручению главы города были разработаны два дизайн-проекта реконструкции; в январе 2017-го их представили городской общественности. Авторы проектов ориентировались в первую очередь на результаты опроса, проведенного среди томичей — горожан просили рассказать, что бы они хотели изменить в облике площади и как, на их взгляд, можно сделать ее более комфортной для всех групп жителей.

Предлагалось разделить Ново-Соборную на две зоны — мемориальную и зону рекреации, расширить территорию площади, высадить здесь новые деревья и кустарники; также было высказано предложение перенести памятник Святой Татьяне в мемориальную зону. Рассмотрев эскизы, представители общественности отметили, что развитие площади должно учитывать как мнение горожан, так и историю этого места. Для проработки детального проекта мэр Томска поручил городскому департаменту архитектуры и градостроительства объединить усилия с опытными архитекторами.

Начало реконструкции запланировали на лето 2017 года. На площади предполагалось увеличить количество цветников, заменить уличную мебель и фонари, высадить новые деревья (в частности, реконструировать яблоневую аллею и высадить новую кедровую), обновить тропиночную сеть. Также было решено убрать парапеты, ограничивающие пространство вокруг фонтана и заменить внутреннее оборудование, которое за долгие годы эксплуатации пришло в негодность.

— Площадь Ново-Соборная сегодня — ключевое общественное пространство и место отдыха горожан. Здесь проходят главные городские события — зажигается городская елка, проходит фестиваль «Хрустальный Томск», празднования в честь 9 мая. А в сентябре по традиции мы отмечаем здесь День томича и День маленького томича. При планировании благоустройства площади мы учитывали мнение специалистов и активных жителей. Вся работа была основана на принципах сохранения территории и ее удобства для горожан. Повышенный объем работ выполнялся в прежние сроки, до сентябрьского праздника, чтобы День томича главная парковая площадь города встретила уже в новом облике, — отметил мэр Томска Иван Кляйн.

Три месяца непрерывной работы

Реконструкция площади стартовала в июне 2017 года. Вход на Ново-Соборную было решено не закрывать и проводить все работы в несколько этапов. А для удобства горожан временно установить карту-схему с обозначением закрытых участков и путей их обхода. Таким образом, ремонт должен был минимально помешать повседневной жизни города.

Первые работы начались в левой части сквера — здесь меняли тротуарную плитку и поребрики, демонтировали старые и устанавливали новые фонари и скамейки.

После настала очередь правой части площади. По предложению мэра, плитку и скамейки с Ново-Соборной в дальнейшем используют для благоустройства других общественных и дворовых пространств города.

Кроме того, на участке между фонтаном и мемориалом «Слава воину-победителю» субподрядчик снес старые и аварийные деревья.

В июле подрядчики перешли к работам над фонтаном: провели демонтаж пьедестала сооружения и его подпорной стенки, заменили поврежденные форсунки и насосы, затем перешли к восстановлению гранитной облицовки фонтана. В это же время началась реконструкция памятника Святой Татьяне. На площади начали монтировать и новые световые опоры. На некоторых предусмотрено двойное освещение — одновременно на пешеходную и проезжую части.

В середине июля Иван Кляйн провел рабочее совещание по благоустройству площади, в ходе которого было принято решение частично изменить план работ. В частности, предлагалось расширить площадь благоустройства до начала проезжей части проспекта Ленина, что позволило бы увеличить пешеходную зону и соорудить велодорожку. Также мэр порекомендовал подрядчикам убрать часть коммуникаций под землю, чтобы они не портили эстетический облик площади.

К концу июля специалисты подрядной организации провели обрезку елей вдоль ул. Советской, высадили новые ясени. А в первые дни августа на площади начали укладывать рулонный газон: он хорошо переносит холод, прост в содержании и помогает визуально выровнять рельефные места участка. Продолжились и работы по высадке новых кустов и замене старой тротуарной плитки.

Липы, сирени, ясени и сцена

В августе сотрудники «Зеленстроя» устроили клумбу на 224 кв. м около памятника Святой Татьяне. Здесь были высажены сальвии и другие однолетние цветы. Также на площади высадили 45 кустов сирени, 18 крупномерных ясеней, шесть лиственниц и лип, обустроили рулонный газон на площади более чем 4 тыс кв. метров. В целом декоративное покрытие в первой половине августа было обновлено на 9 тыс кв. м. Одновременно на объекте трудились порядка 100 специалистов разного профиля. Газон, обновленный по всей площади, в итоге составил 16 тыс. кв. м.

В центральной части сквера была установлена полукруглая сцена, ставшая центральной праздничной площадкой Дня томича. Также обновили пандус, по которому можно заезжать на площадь с улицы Советской.

В ходе ремонтных работ фонтан и его парапеты были облицованы гранитной плиткой, ею же выложили чашу и дно фонтана. Стелу фонтана и парапеты отполировали, смонтировали светодиодную подсветку и установили новое оборудование, полностью обеспечив автоматическое управление фонтаном.

Реконструкция площади завершилась 6 сентября. За день до этого мэр города Иван Кляйн, сотрудники администрации Томска и руководство главного инвестора всего проекта — предприятия «Томское пиво» — высадили на Ново-Соборной 25 молодых лип и 31 яблоню. А 6-го числа на площади высадили еще несколько яблонь. Всего в ходе реконструкции на Ново-Соборной было высажено всего около 700 саженцев кедров, лиственниц, ясеней, сирени венгерской, трескуна амурского, яблонь, елей, лип и рябин.

«Мы должны сохранить то, что создано сегодня. Площадь Ново-Соборная — „визитная карточка“ Томска и если мы не будем равнодушными, будем беречь все, что здесь появилось этим летом — главная городская площадь будет радовать томичей и гостей города еще много лет», — подчеркнул мэр города Иван Кляйн.

Ко Дню томича на площади также установили объемную надпись размером 12×2,6 метров «Я​​​❤Томск». А в сам праздник торжественно открыли обновленный фонтан на Ново-Соборной, который теперь стал светомузыкальным. В программу вошли песни о томской земле, классические произведения в современной обработке, инструментальная музыка.

Так выглядит Ново-Соборная после реконструкции:

Текст: Катерина Маас

Фото: Глеб Листвин, Екатерина Витман, Сергей Стёпин

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