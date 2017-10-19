Томский дворик: 8 вещей, которые удалось сделать за 20 с лишним лет

19 октября 2017 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая

Конкурсу по благоустройству «Томский дворик» в этом году исполнился 21 год. За это время лет уникальный томский проект основательно вырос — 19 номинаций вместо первоначальных трех и порядка 7,5 тысяч участников.

Но это лишь цифры, а что действительно удалось изменить «Томском дворику» не только в облике города, но и в жизни горожан и в их подходах к благоустройству? Подробности — в нашем обзоре.

1. «Поднять с колес»

Первое достижение, о котором нам рассказывают в комитете по местному самоуправлению администрации Томска — организаторе конкурса, это повышение качества создаваемых горожанами объектов.

Показательный пример — ситуация с автомобильными покрышками, из которых умельцы так любят вырезать лебедей, медведей и прочую живность, или используют их в качестве вазонов. Борьбу с этим видом народного стрит-арта городские власти ведут не первый год не только в Томске, но по всей стране. Проблема кроется не только в неэстетичности большинства таких объектов — старые покрышки представляют опасность для здоровья людей и должны быть утилизированы.

Но постепенно город удается «поднять с колес»:

— Убрать все покрышки из дворов разом не просто, но мы работаем в этом направлении, — говорит Александра Рязанова, глава комитета по местному самоуправлению администрации города Томска. — А сколько накопилось отличных историй! Приезжаем, например, на Елизаровых, 4, нас встречают «девушки интересного возраста» и с гордостью говорят: «Смотрите, как мы колеса обложили камнями!» Я их хвалю: «Вот они, мои героини! А где вы берете эти камни?». «Да мы в сумках с реки по 2–3 камушка три года носили»… Мы никогда напрямую людям не говорим «это плохо, так делать нельзя», мы же так загубим на корню любую инициативу. Поэтому работаем опосредованно — с районными администрациями проводим образовательные семинары, демонстрируем образцы ландшафтного дизайна, рассказываем как можно своими силами сделать что-то красивое. И результат есть.

Клумба на Елизаровых, 4 — 2014 и 2017 год

Сейчас тех же самых покрышек в томских дворах становится все меньше. Горожане ищут новые способы создавать дворовый декор своими руками — из более эстетичных и экологичных материалов. А еще все реже можно встретить другой сомнительный вариант «декора» — старые детские игрушки, безжалостно приколоченные к деревьям, скамейкам и песочницам гвоздями.

Идею о том, что это сомнительный вариант украшения, «Томскому дворику» тоже удается донести до активных благоустроителей.

2. Привлечь молодежь

Праздник, организованный ТОС «Нефтяной»

Как правило, самое активное участие в благоустройстве дворов принимают люди старшего поколения. Но в «Томском дворике» давно экспериментируют с привлечением в конкурс молодежи. Пробным шаром стала номинация «Лучшая молодежная инициатива»: работники студотрядов, волонтеры, да и школьники могли внести свою лепту в дело преображения города.

— Но мы быстро поняли, что у них другая задача и другие интересы — учебная практика, строительные отряды, съезды молодежи и так далее. Тогда мы решили втягивать молодежь по-другому, — говорит Александра Рязанова. — Сейчас у нас появляется все больше молодых участников-председателей ТСЖ , и вот они проявляют себя очень активно.

Как правило, это молодые люди, которые уже обзавелись семьей, и осознают, что от них зависит в первую очередь — будут ли у их детей благоустроенные дворы. Они лучше работают с информацией, хорошо понимают, что нужно сделать для того, чтобы достать строительные материалы, деньги, как оформить необходимые документы и куда следует подавать заявку на грант. А еще — как работать с соцсетями и мессенджерами, чтобы было проще объединять соседей.

По словам организаторов, таких молодых и активных становится больше — пусть по 5–10 человек, но в каждом районе города. Например, Василий Киребко с ул. Ленская, 51 — отец троих детей, председатель совета дома — и за три года в его дворе появились новые клумбы, горки, даже искусственный водопад. Степан Родионов сначала возглавил инициативную группу жителей многоквартирника по ул. Пролетарская, 18, а с июня 2017 года возглавил ЖК «Пролетарская, 18». Организуя работу по обслуживанию дома, провел масштабный ремонт систем теплоснабжения, перевел дом на прямые платежи. Очень активно работает с жителями, привлекая к участию в городских субботниках, и, конечно, конкурсе «Томский дворик». Детская площадка во дворе дома, обновленная руками родителей (прежде всего — отцов), заняла первое место в городском этапе конкурса. Здесь же — глава ТОСа «Нефтяной» Василий Полстяной: это новый микрорайон, где много молодых семей, и они сами занимаются благоустройством.

— Там дом на 9 подъездов, около каждого есть клумба, у каждой клумбы есть шефы — 2–3 семьи. Дети пропалывают, мамы поливают, папы копают. Они самостоятельно налаживают отношения с УК, устанавливают видеонаблюдение, ограждение во дворах, строят дальнейшие планы. Объединились в ТОСы и у них далеко идущие планы. Такими людьми мы очень гордимся, — отмечает Александра Рязанова.

Подгорная, 71

3. Оживить подъезды

Серьезно изменился в лучшую сторону за время существования «Томского дворика» и облик подъездов. Именно здесь, на небольшом пространстве, быстрее всего зарождаются добрососедские отношения, уверены организаторы конкурса. И если жители смогли договориться друг с другом, это сразу можно увидеть по подъезду.

Хотя и здесь первые попытки благоустройства приводили в шок, вспоминают организаторы. Жильцы в порыве приукрасить общедомовое пространство, выносили из квартир на площадки подпорченные животными коврики, продавленные кресла, старые выцветшие шторы. Единично появлялись подъезды, где соседи старались, пусть и бюджетно, но просто навести порядок: побелить стены, добавить незамысловатых, но ярких картинок, посадить цветы. Организаторы всячески поощряли такие инициативы, и сегодня их становится все больше.

— Люди стали сами ремонтировать подъезды, учась считать собственные деньги. Стали использовать качественные дорогие материалы, что называется, на века. Например, стены у лифта зашивают керамогранитом, через 2–3 года его не нужно ремонтировать. Все провода убирают в кабель-каналы, ставят светильники с датчиками движения, устанавливают видеонаблюдение. И мы понимаем, что это очередная серьезная тенденция. Получается, что подъезды становятся лучше, благоустроеннее, правда, теряется индивидуальность. Что теперь оценивать — качество и дороговизну ремонта? А в чем тогда вклад жителей? Сейчас мы думаем над этим, — говорит Александра Рязанова.

И все же индивидуальность проявляется: кто-то проводит конкурс детских рисунков и после украшает ими подъезд; где-то соседи обмениваются книгами; где-то разводят настоящий зимний сад.

4. Создать большие цветники

Номинация «Лучший цветник, клумба» — неизменно одна из самых популярных номинаций конкурса. Клумб с разных размеров, форм и с самыми разными цветами во дворах томских домов становится все больше. Кто-то не жалеет цветов, выращенных на своих приусадебных участках, и пересаживает их в дворовые клумбы, кто-то закупает рассаду. И то, что создание таких цветников превратилось в серьезный и заметный городской тренд, можно сказать уже точно, говорит Александра Рязанова.

5. Оборудовать детские площадки

Детских площадок тоже становится больше. Что важно — удобных и безопасных. Установкой комплексов в большинстве случаев занимаются городские власти, появляются новые многофункциональные спортплощадки в рамках проекта Гордумы. Но и сами жители все чаще берут инициативу в свои руки.

— Сегодня бесхозных детских площадок, за которыми бы не следили сами жители, практически нет. Сейчас мы решаем вопрос, чтобы у жителей был хоть какой-то процент софинансирования при установке площадок, чтобы после эти объекты полностью переходили на их руки. А дальше они уже самостоятельно, вместе с УК и ТСЖ , решают: какое ограждение поставить, что подкрасить, что поменять, — отмечает глава комитета.

По большей части площадки, которые появляются сегодня в городе, типовые. Но это объясняется жесткими требованиями безопасности — все компании, которые занимаются их установкой, должны пройти обязательную сертификацию. Но зато часто можно видеть площадки, где оборудованы зоны для разных возрастов: качели и горки для малышни, турники и тренажеры для тех, кто постарше.

6. Подружить жильцов и УК

Около пяти лет назад в «Томском дворике» появилась новая номинация — «Лучшая совместная инициатива населения и УК». Ввели ее неслучайно: это был период, когда жители домов и управляющие компании существовали по «разные стороны баррикад» — первые нередко отказывались платить за услуги, вторые не занимались благоустройством домов и дворов. И все это в обстановке взаимных обвинений.

К счастью, ситуация меняется — сегодня отличных примеров совместных инициатив жителей и УК все больше. Это может быть все, что угодно — ремонт в подъезде, установка детской площадки или новая клумба во дворе.

— Например, пр. Кирова, 37 — там были очень сложные отношения с УК, но теперь у них наконец-то наладились отношения, появилась неплохая детская площадка. В каждом районе есть 3–4 управляющие компании, которые научились работать с жителями, и теперь обе стороны двигаются в одном направлении, хотя прежде воевали насмерть. Сами УК интересуются мнением жителей, а те уже знают, как выстраивать работу с компаниями, — рассказывает Александра Рязанова.

Примеры совместных инициатив: дворы по ул. Ленская, 51, Кирова, 37, Болдырева, 4, Лебедева, 41

7. Создать комьюнити

Если не в каждом, то в каждом втором дворе комиссию «Томского дворика» встречают хлебом-солью — такая вот сложилась добрая традиция. Где-то жители устраивают себе настоящие дворовые праздники — развешивают флажки и шары, ставят большой стол, пекут пироги. Общее дело — благоустройство собственного двора — объединяет жителей одного подъезда, дома или нескольких домов.

В некоторых дворах или даже микрорайонах такое общение приобретает системный характер: томичи ставят во дворах беседки, мангалы, отмечают памятные даты кого-то из жителей или просто собираются в выходные, чтобы провести время вместе.

— Например, на Нахимова, 15 всем двором праздновали 56 лет совместной жизни академика Гришина и его жены, бывшего главного гинеколога Томской области. На Пролетарской, 49, на Урожайном стоят мангал и беседки, люди самостоятельно устраивают праздники. Комьюнити делает жизнь людей лучше. И это главное достижение всех благоустроительных процессов — когда люди объединились и стали проводить совместные праздники, — уверена Рязанова.

На фото: Нахимова, 15, Профсоюзная, 16, Фрунзе, 96, Ленина, 149

В каждом районе таких дворов можно насчитать по десятку, около 50 на весь город — подсчитывают в комитете. Это уже немало.

8. Подарить городу дерево

В этом году, в Год экологии, в «Томском дворике» появилась еще одна новая номинация — «Подари дерево». Ее предложил мэр Томска Иван Кляйн. У номинации есть вполне конкретная цель — не просто способствовать увеличению зеленых насаждений во дворах, но и создать условия надлежащего ухода за ними. То есть не просто сажать, но сажать ответственно.

Для этого комиссия конкурса ввела и соответствующие критерии оценки — недостаточно просто «воткнуть прутик в землю», вокруг дерева должны быть специальные растяжки, за ним должен быть организован присмотр. Была даже идея выдавать тем, кто посадил дерево, специальный паспорт, но пока этот вопрос не решен.

— Даже если у нас будет невиданное количество денег, мы все равно не зайдем во все дворы, не озеленим каждое место, и мэр это очень хорошо понимает. Здесь есть еще и другой эффект от участия — неслучайно из века в век существуют мудрости: построй дом, посади дерево, вырасти сына. Предлагая номинацию «Подари дерево», Иван Кляйн хотел еще больше приобщить томичей к делу благоустройства города, — отмечает Александра Рязанова.

Инициатива «выстрелила» — сейчас в своих дворах томичи высаживают не только привычные рябину, березу, сирень или небольшие елочки, но и вишни, яблони, груши — у многих рядом таблички с информацией, графиком полива. Кое-где — целые живые изгороди. На улице Нефтяной жители посадили дуб. А во дворе по ул. Ленской, 51 поселился даже нехарактерный для наших краев грецкий орех — рядом установили декоративную табличку с названием.

На фото: грецкий орех на Ленской, 51 и председатель дома Василий Киребко

Подытоживая разговор, Александра Рязанова говорит:

— Сейчас по городу активно распространяются ТОСы — им проще получать субсидии на благоустройство, участвовать в разных проектах. Мы по-прежнему работаем с жителями, готовы просвещать и помогать, ведь у администрации никогда не хватит ни сил, ни средств, чтобы облагородить каждый уголок города. Все это реально сделать и поддерживать в благоустроенном состоянии только совместно с горожанами.

В этом году награды конкурса «Томский дворик» получили 320 томичей. Торжественная церемония прошла 21 сентября во Дворце творчества детей и молодежи. Победителей номинаций наградили мэр Томска Иван Кляйн, депутаты городской Думы и главы районных администраций. «Сегодня здесь собрались томичи, по-настоящему любящие свой город, улицу, свой двор и дом. Невозможно превратить Томск в город-сад только за счет бюджетных средств. Но, объединив усилия, мы многое сделали. Ваша помощь и поддержка наших инициатив, ваш труд и неравнодушие — бесценны. Хочется пожелать, чтобы конкурс продолжался долгие годы, и мы могли увидеть Томск самым цветущим городом Сибири», — отметил в ходе церемонии награждения Иван Кляйн.

Текст: Анна Мацковская, Елена Фаткулина

Фото: Вероника Белецкая, Комитет по местному самоуправлению администрации города Томска

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