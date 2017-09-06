День томича-2017: Семейный гид по площадкам праздника

6 сентября 2017 / Материл подготовлен совместно с Администрацией г. Томска

До Дня томича осталось несколько дней. Праздничные мероприятия будут проходить на трех основных площадках, где каждый сможет найти что-то интересное для себя.

В этом году организаторы ожидают на Дне томича более 200 тысяч гостей разного возраста. Карнавал в Городском саду, гастрономический фестиваль на Ново-Соборной, концерт в Лагерном саду — программа главного городского праздника обширна.

Куда на главном городском празднике можно сходить всей семьей, рассказываем в гиде по площадкам.

Выстрел из пушки и Парад университетов

Официальное открытие Дня томича, как и в прошлые годы, состоится на Воскресенской горе у Музея истории Томска. C приветственной речью перед гостями праздника выступят первые лица города, состоится торжественная церемония поднятия флагов — Российской Федерации, Томска и Томской области. А непосредственный старт празднику даст залп из пушки.

Также на Воскресенской горе пройдет песенный флешмоб «Томск — это мы». Сводный хор из школьников и студентов исполнит песни о городе. А после его окончания с Воскресенской горы стартует Парад университетов.

Когда: 9 сентября, 12:00—12:20 - открытие, 12.30-13.30 - Парад университетов.

Где: Воскресенская гора.

Шоу «Фонтана молодости»

В честь празднования Дня томича для горожан состоится светомузыкальное шоу на Фонтане молодости. Посмотреть и послушать фонтан можно будет и 9, и 10 сентября.

Когда: 9 сентября: с 11.00 до 11.40, с 18.00 до 23.00 (каждый час), 10 сентября: с 11.00 до 11.40, с 18.00 до 23.00 (каждый час).

Где: Сквер студенческих отрядов (ул. Красноармейская, 122).

Возвращение «Алисы»

В День томича горожане получат отличный подарок — на сцену снова вернется популярное детское шоу прошлых лет «Алиса».

Шоу существовало с 1991 по 2007 год, а его участницами становились юные жительницы города до 7 лет. Каждый концерт «Алисы» — это своя история с песнями, танцами, приключениями, красивыми костюмами и декорациями. За время существования шоу его организаторы изготовили более 3 тысяч костюмов и написали 15 уникальных сценариев.

9 сентября горожане смогут снова вспомнить «Алису», увидят выступления прошлых лет, а также познакомятся с участницами, жизнь которых изменило шоу.

Когда: 9 сентября, 13.30-14.30.

Где: пл. Ново-Соборная, главная сцена.

Дерево из колбасы и варенье из шишек на фестивале «Вкусное местное»

Одно из самых ожидаемых мероприятий — фестиваль «Вкусное местное» снова пройдет в этом году в рамках празднования Дня томича. На этот раз он продлится два дня — 9 и 10 сентября, что объясняется быстрорастущей популярностью фестиваля.

Томичи снова смогут попробовать гастрономические новинки томских компаний, а пищевики будут удивлять гостей фестиваля кто во что горазд. Также в программе фестиваля танцевальные и вокальные номера от лучших творческих коллективов города, мастер-классы от ведущих поваров Томска, конкурсы и лотереи для зрителей с призами от партнёров фестиваля и, конечно, регистрация новых рекордов «Книги рекордов томичей».

В этом году свои гастрономические рекорды намерены поставить «Свинокомплекс «Томский», «Деревенское молочко», САВА, «Томские мельницы». Гости фестиваля увидят (и непременно попробуют) гигантское колбасное дерево, варенье из шишек и примут участие в массовом флешмобе по раскрашиванию арт-объекта. А 10 сентября томичей ждет «Сладкий парад мод» с куклами-тортами от «Антонова двора», мастер-классы, конкурс на самое быстрое поедание сладостей; весёлые старты для детей, роспись имбирных пряников, лепка ягод из соленого теста, изготовление композиций из еловых шишек, а в финале – разбивание «пиньят», наполненных конфетами.

Когда: 9 сентября — 13:00—20:00, 10 сентября — 13:00—18:00.

Где: пл. Ново-Соборная, со стороны СФТИ.

Карнавал «Элли и калейдоскоп цветов»

В Городском саду пройдет самый настоящий карнавал. Сначала каждая команда поднимется на главную сцену Городского сада и представит свою мини-презентацию. А после начнется карнавальный парад — все команды пройдут по аллеям Городского сада, ул. Советской и пер. Спортивном. Назад к главной сцене колонна вернется тем же путем. После этого в центре парка состоится праздничный концерт творческих коллективов города.

Это будет уже второй Изумрудный карнавал, а его участниками станут боле 15 команд от предприятий города, образовательных и культурных учреждений. Каждая команда получит подарки и дипломы, а победители — ценные призы.

Когда: 9 сентября, 13:00 - 18.00.

Где: Городской сад, главная сцена.

Песни, танцы и кухни разных народов мира в Городском саду

На сценической площадке у фонтана в Городском саду состоится фестиваль национальных культур Томска «Национальность — томич!». В рамках фестиваля выступят лучшие этнические коллективы города, а в перерывах между выступлениями томичи примут участие в мастер-классах по твисту, лезгинке и греческому танцу сиртаки, а также по игре на узбекских барабанах — байра и изготовлению славянской куклы-оберега.

Кроме того гости фестиваля примут участие в викторинах о Томске и музыкальном конкурсе «Угадай мелодию», поводят хоровод, совместно напишут поэму. А еще — смогут сфотографироваться в национальных костюмах и познакомиться с особенностями кухонь разных культур.

Когда: 9 сентября, 13:00—18:00.

Где: Городской сад, сцена у фонтана.

Диво-город на Ново-Соборной

10 сентября маленьких томичей и их родителей будет ждать «Диво-город» на площади Ново-Соборной. Тема этого года — живая природа и экология. Вступить в «Эко-патруль», посетить «Диво-заповедник», попытать удачи на рыбалке в «Озере газировки» сможет любой желающий. По традиции на площади пройдет и выставка спецтехники — дети смогут посидеть за рулем полицейского автомобиля и сфотографироваться в шлеме пожарного на фоне большой красной машины и не только.

Когда: 10 сентября, 13:00—18:00.

Где: пл. Ново-Соборная.

Бесплатные экскурсии и выставки в музеях

В День томича горожане смогут отправиться и в пешие и автобусные экскурсии по Томску, причем бесплатно. При этом тематические экскурсионные маршруты по улицам и площадям города проведут выпускники «Школы экскурсоводов», а также известные томичи. Акция пройдет в рамках праздничной выставки туристских организаций «Город путешествий», которая будет работать в День томича, с 12:00 до 16:00, по адресу ул. Набережной реки Ушайки, 18а. Гости презентации узнают о новых туристских маршрутах, программах корпоративного отдыха и экскурсионных проектах.

Когда: 9 сентября, 12:00—16:00.

Где: Туристский информационный центр Томска (ул. Набережной реки Ушайки, 18а).

Кроме того, в День томича можно будет бесплатно посетить выставки томских музеев и отправиться на экскурсию в Сибирский ботанический сад.

В числе музеев-участников акции – Музей истории Томска (ул. Бакунина, 3), Первый музей славянской мифологии (ул. Загорная, 12), Томский областной художественный музей (пер. Нахановича, 3), Томский областной краеведческий музей (пр. Ленина, 75), Мемориальный музей «Следственная тюрьма НКВД» (пр. Ленина, 44) и Музей деревянного зодчества (пр. Кирова, 7), а также Лаборатория исторических экспериментов (ул. Беленца,11).

9 сентября посетить свои экспозиции томичей также приглашают музеи томских вузов.С 14.00 до 18.00 в музее Томского политехнического университета (пр. Ленина, 30, ауд. 320) пройдут экскурсии для всех желающих.

Томский государственный университет в «День томича» приглашает ознакомиться с экспозициями старейших университетских музеев, расположенных в главном корпусе вуза по пр. Ленина, 36: палеонтологический (ауд. 234), минералогический (ауд. 142), зоологический (ауд. 122) музеи, музей истории университета (ауд. 231) и Музей археологии и этнографии Сибири им. В.М. Флоринского (ауд. 225).

В здании Томского индустриального техникума (ул. А. Беленца, 11) в праздник откроется «Лаборатория исторических экспериментов».

Когда: 9 сентября, 14:00—18:00; 9 сентября, 12:00—18:00.

Где: Музеи города, Сибирский ботанический сад НИ ТГУ.

Концерты звезд

На концертных площадках Дня томича выступят сразу несколько популярных музыкальных групп.

9 сентября на Ново-Соборной выступят группы «Пицца» - с 18.30 до 19.30 - и «Город 312» - с 20.00 до 20.57, а завершится программа финальной песней группы «Город 312» - «Нас – миллионы!», во время которой произойдет запуск 1 000 воздушных шаров с логотипами «Дня томича» и РЕН ТВ.

После этого в 21.00 на площади после реконструкции откроется светомузыкальный фонтан.

Концерт группы «БРАВО» на нижней площадке Лагерного сада 10 сентября завершит двухдневную праздничную программу.

Когда: 9 сентября, 18:30; 10 сентября 21.00-22.30.

Где: пл. Ново-Соборная, главная сцена; Лагерный сад, нижняя терраса.

Иван Кляйн мэр Томска Мы будем отмечать День томича уже в третий раз. И в этом году акценты поставлены не только на том, как отметить сам праздник, но и как сделать его максимально удобным для всех горожан. Грамотное планирование ограничения движения, эргономичное расположение концертных площадок и многое другое — все это было учтено при подготовке праздничной программы. День томича — это праздник для города, для семьи, для каждого. И я приглашаю всех горожан, от мала до велика, принять участие в главном празднике Томска!

В 2017 году День Томича состоится 9 сентября; 10 сентября пройдет День маленького томича. Главным подарком горожанам станет обновленная Ново-Соборная площадь. Праздник, традиционно, пройдет на нескольких десятках площадок по всему городу. Организатором праздника выступает Администрация г. Томска, генеральный партнер — ОАО «Томское пиво». Официальными партнерами стали АО «Сибирская Аграрная Группа», «РЕН ТВ», «Авторадио Томск», «Лента», ООО «Томскводоканал», «KDV-групп». Партнеры праздника — АО «Транснефть-центральная Сибирь», «Артлайф», ГК «Маркер», ОАО «Востокгазпром», АО «Сибкабель».

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