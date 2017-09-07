День томича-2017: Молодежный гид по главному городскому празднику

7 сентября 2017 / Материл подготовлен совместно с Администрацией г. Томска

До Дня томича осталось совсем немного. Праздничные мероприятия будут проходить на трех основных площадках, где каждый сможет найти что-то интересное для себя.

В этом году организаторы ожидают на Дне томича более 200 тысяч гостей разного возраста. Карнавал в Городском саду, гастрономический фестиваль на Ново-Соборной, концерт в Лагерном саду — программа главного городского праздника обширна.

Куда на главном городском празднике можно сходить молодежи, рассказываем в этом гиде.

Парад университетов

Парад университетов Томска, который объединит студенческое сообщество города, в этом году пройдет под девизом «Бывших томичей не бывает». Участие в шествии примет студенты ТГУ, ТПУ, ТУСУР, ТГАСУ, СибГМУ, ТГПУ.

Шествие-2017 будет отличаться от прошлогоднего: в финале все колонны вузов сомкнутся в одну и представят томичам совместный праздничную программу. Парад двинется Набережной Ушайки до пл. Новособорной, в районе Главпочтамта колонны представят творческие «визитки» своих учебных заведений. Завершится парад на площади Ново-Соборной, где пройдет танцевальный флешмоб университетов. Предполагается, что в нем примут участие 1200 человек.

Когда: 9 сентября, 12:30 — 13.30.

Где: ул. Набережная Ушайки — пл. Ново-Соборная

Спортивные станции

В День томича на территории перед главными корпусами ТУСУР и СибГМУ будут работать спортивные станции. Здесь можно будет принять участие в мастер-классах, посмотреть показательные выступления профессиональных спортсменов, попробовать свои силы в сдаче ГТО и многое другое.

Спортивная зона будет состоять из 13 тематических станций, каждая представит уникальную программу. Гостей ждут показательные выступления и мастер-классы по боксу, кендо, черлидингу, спортивной аэробике, татами, настольным теннису, стрельбе из лука, и даже хоккею и волейболу на батуте. А еще здесь можно будет поиграть в шахматы, шашки, настольный теннис и баскетбол.

Также томичи смогут принять участие в танцевальном марафоне, познавательных викторинах, посетить хоккейную выставку и сфотографироваться в спортивной экипировке в тематической фото-зоне.

Когда: 9 сентября, 14:00—18:00.

Где: пл. Ново-Соборная, ТУСУР и СибГМУ

Стенограффия

В этом году Томск впервые присоединится к фестивалю уличного искусства «Стенограффия». И в День томича в рамках фестиваля в центре города появятся четыре новых арт-объекта. Также авторы объектов проведут для всех желающих мастер-класс, где каждый сможет почувствовать себя в роли уличного художника. Отбор эскизов в рамках конкурса компании «Газпромнефть» уже состоялся. В качестве холстов для своих рисунков авторы выбрали промышленные объекты и объекты коммунальной инфраструктуры. Три адреса, где в Томске появятся объекты уличного искусства: ул. Дальне-Ключевская, 16а, ул. Советская, 65, ул. Герцена, 1.

А 9 сентября площадка «Стенограффии» заработает на Ново-Соборной площади, где любой желающий сможет примерить на себя роль граффити-райтера. Томичам предложат создать «Стену желаний», написав на специально подготовленной конструкции свои заветные мечты или добрые слова пожеланий горожанам. Все пришедшие смогут понаблюдать за работой именитых уличных художников, которые на глазах у жителей создадут еще 4 небольших арт-объекта.

Когда: 9 сентября, 13.00–18.00

Где: пл. Ново-Соборная.

Томск — это университет

В Университетской роще на День томича будет много музыки и танцев. С 13:00 на площадке «Томск — это университет» у входа в Университетскую рощу будет играть джаз-оркестр ТГУ-62. В программе — джазовые хиты, любимые песни из кино и просто популярная музыка. После свои номера представят творческие коллективы всех вузов Томска. А завершат программу выступления финалистов городского фестиваля Muz-Online.

Когда: 9 сентября, 13:00—18:00.

Где: Университетская роща.

Томич XXI века

Площадка «Томич XXI века» развернется в переулке Спортивном. Здесь томские дизайнеры представят модные коллекции, будут организованы мастер-классы визажистов, парикмахеров и стилистов Томска для всех желающих. Гости праздника смогут сделать профессиональный макияж и прически, а также получить фото в новом образе.

Когда: 9 сентября, 13:00—18:00.

Где: пер. Спортивный.

Концерт на Ново-Соборной и запуск шаров

Главный концерт первого дня праздника состоится на обновленной Ново-Соборной — здесь выступят группы «Пицца» и «Город 312». А завершится субботний день торжественным запуском 1000 белых воздушных шаров и открытием реконструированного светомузыкального фонтана.

Когда: 9 сентября, 18:30—19:30 — концерт группы «Пицца»; 19.30–20.00 — выступление ведущего телеканала РЕН ТВ В. Щеглова, 20.00–21.00 — концерт группы «Город 312»; 21.00 — запуск 1000 воздушных шаров.

Где: пл. Ново-Соборная

Концерт в Лагерном саду

День томича завершится большим концертом в Лагерном саду. Вечером 10 сентября на сценической площадке нижней террасы Лагерного сада стартует концертно-развлекательная программа «Томск — это мы!». С 20 до 21 часа для томичей выступит новосибирская кавер-группа GLOBAL TRAFFIC, которая исполнит хиты Ивана Дорна, IOWA, Егора Крида, Монатика, «Время и стекло», Энрике Иглесиаса, Don Omar и других, А с 21:00 до 22.30 на сцену выйдут легендарные рок-н-рольщики — группа «БРАВО» со старыми добрыми хитами и новыми песнями.

Когда: 10 сентября, 20:00—22:30.

Где: нижняя терраса Лагерного сада.

Иван Кляйн мэр Томска Томск — город молодой и активный. И День томича — это праздник важный и нужный и для молодежи. Неважно о ком идет речь — тех, кто прожил в Томске всю жизнь или тех, кто приехал сюда учиться. Шествие вузов на День томича объединит молодежное студенческое сообщество. Уверен, что и спортивная зона праздника будет также популярна у горожан, как и в прошлом году. И мы приглашаем молодежь разделить наш общий праздник!

В 2017 году День Томича состоится 9 сентября; 10 сентября пройдет День маленького томича. Главным подарком горожанам станет обновленная Новособорная площадь. Праздник, традиционно, пройдет на нескольких десятках площадок по всему городу. Организатором праздника выступает Администрация г. Томска, генеральный партнер — ОАО «Томское пиво». Официальными партнерами стали АО «Сибирская Аграрная Группа», «РЕН ТВ», «Авторадио Томск», «Лента», ООО «Томскводоканал», «KDV-групп». Партнеры праздника — АО «Транснефть-центральная Сибирь», «Артлайф», ГК «Маркер», ОАО «Востокгазпром», АО «Сибкабель».

Фото: Данил Шостак, Сергей Степин, Валерий Доронин

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