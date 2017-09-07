День томича-2017: Молодежный гид по главному городскому празднику
До Дня томича осталось совсем немного. Праздничные мероприятия будут проходить на трех основных площадках, где каждый сможет найти что-то интересное для себя.
В этом году организаторы ожидают на Дне томича более 200 тысяч гостей разного возраста. Карнавал в Городском саду, гастрономический фестиваль на Ново-Соборной, концерт в Лагерном саду — программа главного городского праздника обширна.
Куда на главном городском празднике можно сходить молодежи, рассказываем в этом гиде.
Парад университетов
Парад университетов Томска, который объединит студенческое сообщество города, в этом году пройдет под девизом «Бывших томичей не бывает». Участие в шествии примет студенты ТГУ, ТПУ, ТУСУР, ТГАСУ, СибГМУ, ТГПУ.
Шествие-2017 будет отличаться от прошлогоднего: в финале все колонны вузов сомкнутся в одну и представят томичам совместный праздничную программу. Парад двинется Набережной Ушайки до пл. Новособорной, в районе Главпочтамта колонны представят творческие «визитки» своих учебных заведений. Завершится парад на площади Ново-Соборной, где пройдет танцевальный флешмоб университетов. Предполагается, что в нем примут участие 1200 человек.
Когда: 9 сентября, 12:30 — 13.30.
Где: ул. Набережная Ушайки — пл. Ново-Соборная
Спортивные станции
В День томича на территории перед главными корпусами ТУСУР и СибГМУ будут работать спортивные станции. Здесь можно будет принять участие в мастер-классах, посмотреть показательные выступления профессиональных спортсменов, попробовать свои силы в сдаче ГТО и многое другое.
Спортивная зона будет состоять из 13 тематических станций, каждая представит уникальную программу. Гостей ждут показательные выступления и мастер-классы по боксу, кендо, черлидингу, спортивной аэробике, татами, настольным теннису, стрельбе из лука, и даже хоккею и волейболу на батуте. А еще здесь можно будет поиграть в шахматы, шашки, настольный теннис и баскетбол.
Также томичи смогут принять участие в танцевальном марафоне, познавательных викторинах, посетить хоккейную выставку и сфотографироваться в спортивной экипировке в тематической фото-зоне.
Когда: 9 сентября, 14:00—18:00.
Где: пл. Ново-Соборная, ТУСУР и СибГМУ
Стенограффия
В этом году Томск впервые присоединится к фестивалю уличного искусства «Стенограффия». И в День томича в рамках фестиваля в центре города появятся четыре новых арт-объекта. Также авторы объектов проведут для всех желающих мастер-класс, где каждый сможет почувствовать себя в роли уличного художника. Отбор эскизов в рамках конкурса компании «Газпромнефть» уже состоялся. В качестве холстов для своих рисунков авторы выбрали промышленные объекты и объекты коммунальной инфраструктуры. Три адреса, где в Томске появятся объекты уличного искусства: ул. Дальне-Ключевская, 16а, ул. Советская, 65, ул. Герцена, 1.
А 9 сентября площадка «Стенограффии» заработает на Ново-Соборной площади, где любой желающий сможет примерить на себя роль граффити-райтера. Томичам предложат создать «Стену желаний», написав на специально подготовленной конструкции свои заветные мечты или добрые слова пожеланий горожанам. Все пришедшие смогут понаблюдать за работой именитых уличных художников, которые на глазах у жителей создадут еще 4 небольших арт-объекта.
Когда: 9 сентября, 13.00–18.00
Где: пл. Ново-Соборная.
Томск — это университет
В Университетской роще на День томича будет много музыки и танцев. С 13:00 на площадке «Томск — это университет» у входа в Университетскую рощу будет играть джаз-оркестр ТГУ-62. В программе — джазовые хиты, любимые песни из кино и просто популярная музыка. После свои номера представят творческие коллективы всех вузов Томска. А завершат программу выступления финалистов городского фестиваля Muz-Online.
Когда: 9 сентября, 13:00—18:00.
Где: Университетская роща.
Томич XXI века
Площадка «Томич XXI века» развернется в переулке Спортивном. Здесь томские дизайнеры представят модные коллекции, будут организованы мастер-классы визажистов, парикмахеров и стилистов Томска для всех желающих. Гости праздника смогут сделать профессиональный макияж и прически, а также получить фото в новом образе.
Когда: 9 сентября, 13:00—18:00.
Где: пер. Спортивный.
Концерт на Ново-Соборной и запуск шаров
Главный концерт первого дня праздника состоится на обновленной Ново-Соборной — здесь выступят группы «Пицца» и «Город 312». А завершится субботний день торжественным запуском 1000 белых воздушных шаров и открытием реконструированного светомузыкального фонтана.
Когда: 9 сентября, 18:30—19:30 — концерт группы «Пицца»; 19.30–20.00 — выступление ведущего телеканала РЕН ТВ В. Щеглова, 20.00–21.00 — концерт группы «Город 312»; 21.00 — запуск 1000 воздушных шаров.
Где: пл. Ново-Соборная
Концерт в Лагерном саду
День томича завершится большим концертом в Лагерном саду. Вечером 10 сентября на сценической площадке нижней террасы Лагерного сада стартует концертно-развлекательная программа «Томск — это мы!». С 20 до 21 часа для томичей выступит новосибирская кавер-группа GLOBAL TRAFFIC, которая исполнит хиты Ивана Дорна, IOWA, Егора Крида, Монатика, «Время и стекло», Энрике Иглесиаса, Don Omar и других, А с 21:00 до 22.30 на сцену выйдут легендарные рок-н-рольщики — группа «БРАВО» со старыми добрыми хитами и новыми песнями.
Когда: 10 сентября, 20:00—22:30.
Где: нижняя терраса Лагерного сада.
Томск — город молодой и активный. И День томича — это праздник важный и нужный и для молодежи. Неважно о ком идет речь — тех, кто прожил в Томске всю жизнь или тех, кто приехал сюда учиться.
Шествие вузов на День томича объединит молодежное студенческое сообщество. Уверен, что и спортивная зона праздника будет также популярна у горожан, как и в прошлом году. И мы приглашаем молодежь разделить наш общий праздник!
В 2017 году День Томича состоится 9 сентября; 10 сентября пройдет День маленького томича.
Главным подарком горожанам станет обновленная Новособорная площадь. Праздник, традиционно, пройдет на нескольких десятках площадок по всему городу. Организатором праздника выступает Администрация г. Томска, генеральный партнер — ОАО «Томское пиво». Официальными партнерами стали АО «Сибирская Аграрная Группа», «РЕН ТВ», «Авторадио Томск», «Лента», ООО «Томскводоканал», «KDV-групп». Партнеры праздника — АО «Транснефть-центральная Сибирь», «Артлайф», ГК «Маркер», ОАО «Востокгазпром», АО «Сибкабель».
Фото: Данил Шостак, Сергей Степин, Валерий Доронин