Владимир Мау первым прочитал лекцию в брендированной аудитории Сбербанка в ТГУ (ФОТО)

5 сентября 2017 / Томский Обзор / Фото: В. Белецкая

В среду, 30 августа, в новом корпусе Института экономики и менеджмента Томского государственного университета (ул. Набережная р. Ушайки, 12) состоялось торжественное открытие брендированной аудитории Сбербанка.

Красную ленточку перерезали ректор ТГУ Эдуард Галажинский и руководитель Томского отделения Сбербанка Михаил Гребенников.

Как сообщалось, Институт экономики и менеджмента открылся в ТГУ в сентябре 2016 года при активном участии корпоративного университета Сбербанка. Новый институт объединил в себе факультет экономики, международный факультет управления и Высшую школу бизнеса.

- Аудитория – это не просто некое пространство, оформленное в корпоративном стиле, это привнесение компетенций банка в университет, - отметил ректор ТГУ Эдуард Галажинский. - Корпоративный университет Сбербанка, во-первых, участвовал в проектировании пространства Института в целом и в разработке образовательных программ, во-вторых, передал вузу свою библиотеку и электронные ключи доступа к обучающим программам.

Теперь ресурсы корпоративного обучения компании, по которым 300 с лишним тысяч человек постоянно повышают квалификацию, становятся доступны студентам и сотрудникам ТГУ. “Хочу выразить благодарность Михаилу Гребенникову за активную совместную работу”, - сказал Эдуард Галажинский на торжественной церемонии открытия аудитории.

Михаил Гребенников в свою очередь отметил, что сотрудничество активно развивается. В этом году ТГУ попал в список университетов, которые Сбербанк выбрал для подготовки it-специалистов. А студентка ТГУ стала одной из двенадцати человек, выигравших в конкурсе 12UP - теперь ее ждет стипендия в 30 000 рублей, стажировки и гарантированное трудоустройство после окончания обучения.

Сбербанк строит экосистему, а для нее нужны совершенно другие кадры. И будущий менеджмент, который здесь будет обучаться, руководители и сотрудники смогут внедрять новые технологии управления в компании Томска и области, - прокомментировал Михаил Гребенников.

Предполагается, что в аудитории Сбербанка будут проходить не только образовательные мероприятия в рамках учебного процесса и курсов повышения квалификации, но и различные мастер-классы для томичей, семинары, секции международных форумов, открытые гостевые лекции мировых экспертов.

Первую лекцию в новой брендированной аудитории о глобальных трендах и новых задачах экономической политики при полном аншлаге прочитал Владимир Мау, ректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы.

Лекция доступна на канале ТВ ТГУ: https://www.youtube.com/watch?v=OwE2-eYPZXs&t=1911s

Текст: Катерина Маас

Фото: Вероника Белецкая

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