Без границ.

Как томская ИТ-компания запустила образовательный проект для инвалидов

6 октября 2017 / Томский Обзор

Томская IT-компания SibEDGE, занимающаяся заказной разработкой программного обеспечения, запустила благотворительный проект для особенных детей.

Суть проекта — показать, что в области информационных технологий нет границ, и попасть в нее не так уж и сложно. Главное — желание и хорошие учителя.

О том, кого и как учат томские айтишники — в нашем материале.

Школа адаптации

Тематические лекции для подопечных по воскресеньям в Школе адаптации — АНО «Особая мода» на Щорса, 2б — идут уже давно. Но с 5 августа каждое второе занятие здесь посвящено IT.

— Сначала мы съездили в школу на лекции, познакомились с ребятами, внимательно посмотрели на то как они воспринимают информацию, как ее лучше им подавать. После вернулись к себе, написали первую, вводную лекцию и через две недели поехали ее читать, — рассказывает Диана Сосновская, специалист по связям с общественностью компании SibEDGE.

Проект SibEDGE предполагает проведение серии из 10 таких занятий, большая часть которых носит практический характер: мастер-классы, тренинги, игры. Среди слушателей занятий — ребята 13–18 лет с аутизмом и ДЦП. Дети-аутисты очень внимательны к мелочам и прилежны, что помогает им в освоении новой информации. Ребята с ДЦП любят практические занятия. Поэтому проект предусматривает подход к разным детям.

— IT у обычных людей ассоциируется с чем-то ультрасовременным, «не для всех». Давно хотелось развенчать стереотип, дать понять, что в IT живые люди, которым не все равно что происходит в городе, в мире, стране, в жизни каждого, — говорят организаторы.

Проект бесплатный и действует на чистом энтузиазме людей, которым не все равно. Такая социальная инициатива — первая в практике SibEDGE. В работе над проектом организаторы пользовались опытом более крупных коллег — Mail.ru, Cisco, Qiwi, которые уже давно реализуют на практике программы социальной работы с особенными людьми. Прежде чем взяться за проект, сотрудникам SibEDGE пришлось преодолевать разного рода сомнения: «А действительно ли это кому-то нужно, а не будет ли это выглядеть фальшиво?». Более того, полностью преодолеть их все еще не удалось, хотя восторг и увлеченность учеников оставляет все меньше поводов для сомнений в том, что эта работа нужна и важна.

Как проходят занятия

Группы учеников в Школе адаптации состоят, как правило, из 10–15 человек. На занятиях в качестве наблюдателей присутствуют представители школы и родители детей, которые сидят с ними рядом и помогают не отвлекаться.

Все лекторы ИТ-серии — сотрудники SibEDGE: разработчики, тестировщики, аналитики. Какие-то особые методические разработки они не используют, но материал подается с учетом специфики аудитории. На помощь здесь приходят HR-специалист компании, некоторое время работавший с особенными детьми, и сотрудники Школы:

Детям с ограниченными возможностями непросто долго концентрировать внимание на чем-либо. Потому занятия с ними проводятся дробно. Условно: 20 минут лекции — 10 минут игра (тренинг) — 20 минут практика. В компании понимали, что для многих учеников подобные занятия могли вызывать психологический дискомфорт. Но выбранная форма, совмещающая игровую и лекционную часть, себя оправдала. Также организаторы хотели, чтобы занятие было простым для восприятия и в то же время, объясняло очень сложные процессы. Говорят, сделать это удалось, а качественная обратная связь от детей и родителей помогает каждое последующее занятие сделать лучше предыдущего.

Весь материал подбирается с учетом интересов учеников. Например, на одном из занятий разработчик SibEDGE Павел Денисов учил ребят писать код для простой компьютерной игры в духе Angry Birds. Однако ученики будут не только «кодить». В плане есть занятия и по электронике — ребята будут своими руками собирать контроллер, а уже потом программировать его.

— Моя цель — не педагогическая, а просветительская — донести до ребят, что есть такая часть меры, как IT, что это не так сложно, как принято считать, это вполне можно осилить, — рассказывает Павел. — Прежде я выступал в школах на уроках профориентации для детей разного возраста, но с инвалидами не работал. Когда предложили попробовать, сразу согласился. Сначала съездил к ним на занятия декоративно-прикладным творчеством, чтобы понять, каков уровень детей. Познакомился с ними, пообщался, понаблюдал — есть ли у детей телефоны, играют ли они в игры. На первых занятиях были малыши и ребята постарше, нужно было рассказать что-то простое. Поэтому я и рассказывал им о компьютерных играх. Что это тоже программы, их делают программисты делают, и вы сами можете их сделать. И мы с ними на втором занятии «по-быстрому» написали игру.

Организаторы отмечают, что особенным детям нравится работать руками, потому практическая часть урока — самая захватывающая.

Обсуждают в SibEDGE и организацию экскурсии для учеников в офис компании. Последнее занятие в первом цикле проекта запланировано на середину декабря. Затем перерыв, во время которого в компании оценят и проанализируют результаты, чтобы понять, в каком виде стоит повторять цикл лекций.

Развитие инициативы

В дальнейшем неравнодушные айтишники хотели бы провести занятия с группой колясочников, ставших инвалидами в течение жизни. Эти ребята также могут не просто с успехом обучиться, но и в будущем успешно интегрироваться в айтишную сферу и работать удаленно: аналитиками, тестировщиками, разработчиками, ведь у IT нет границ.

На занятия SibEDGE могут прийти не только ученики Школы адаптации, но и любых других организаций, работающих с инвалидами.

— Когда мы решили участвовать в этом проекте, мы старались сделать все возможное, чтобы показать, что даже имея физические и психологические недуги, любой человек может стать частью IT-сообщества. В нашей компании очень много талантливых разработчиков которые, когда узнали о подобном проекте, с радость согласились помочь в проведении занятий. Существует некоторый миф о том, что все разработчики достаточно замкнутые люди, но поверьте, это не так, они с радостью работают над соцпроектом. Без их видения и преподнесения информации наши занятия не были бы такими интересными, — рассказывает Алена Фетелеу.

— Важно, чтобы это нашло отклик у инвалидов. Если хотя бы один из тех 15 ребят, что ходят на занятия сейчас, заинтересуется и пойдет в этом направлении дальше — уже не зря мы тратили время и силы, — уверена Диана Сосновская.

Еще один резон, который озвучивают в компании, "Томск - это город IT", и как одни из организаторов одноименной конференции, в SibEDGE хотят, чтобы у IT в Томске не было границ:

- Мы делаем и конференцию для профессионалов, и лекции для особых людей - это все вполне гармонично уживается вместе, - отмечают томские разработчики.

VIII ежегодная конференция с международным участием «Город IT» пройдет в Томске 10-11 ноября 2017 года. Тема форума — «Цифровое будущее». Специалисты в области бизнеса и IT расскажут о ключевых трендах цифрового мира и обсудят, как бурное развитие информационных технологий изменит ближайшее будущее. Отдельные секции конференции посвящены трансформации организаций при переходе к цифровой экономике, компетенциям будущего, роли человека в новом мире технологий.

Текст: Егор Хворенков

Фото предоставлены компанией SibEDGE

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