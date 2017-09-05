Фото недели. Более 3,5 тыс. человек станцевали ламбаду на Дне первокурсника в Томске

5 сентября 2017 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая

В воскресенье, 3 сентября, в Томске на стадионе «Политехник» прошло второе массовое празднование Дня первокурсника.

Для его проведения, как и год назад, объединились два ведущих томских вуза - ТГУ и ТПУ. В результате, в празднике приняли участие более 3,5 тыс. человек, посоревновавшихся на свежем воздухе в 11 спортивных дисциплинах и принявших участие в самом массовом танцевальном флешмобе города.

Перед началом праздника студенты собрались в колонны по факультетам под руководством деканов и директоров вузовских подразделений.

В полдень участники с флагами своих вузов и факультетскими штандартами прошли парадом по стадиону и выстроились на футбольном поле, заняв более ¾ его площади.

В приветственном слове к первокурсникам 2017-го года ректор ТПУ Петр Чубик сказал:

- Первое, что пришло мне в голову, когда я наблюдал за парадом: идет будущее. И это первокурсники всего двух томских университетов, пусть и ведущих, а у нас их шесть. Мы, все томские вузы, во всех сферах нашей деятельности связаны тремя словами на букву "К". Это кооперация, консолидация и конкуренция, особенно между ТГУ и ТПУ. Но это никогда не конфронтация. И сегодня мы обменяемся рукопожатиями в знак равенства, что мы не соперники, а друзья. Как говорится, чем крепче дружба, тем легче служба.

В свою очередь ректор ТГУ Эдуард Галажинский заметил, что несмотря на конкуренцию, томским вузам важно иметь добрые человеческие, профессиональные отношения:

- Сегодняшнее мероприятие нацелено на то, чтобы создать условия для формирования социальных отношений у тех, кто входит в университетскую семью. Жизнь меняется, профессии меняются очень быстро. Но то, что закладывается в студенческие годы, те отношения, та дружба, та симпатия, она, как правило, проходит через всю жизнь и является очень мощной основой профессионального и личностного успеха, — заключил Эдуард Галажинский.

Также он добавил, что на Дне первокурсника будут соревноваться не вузовские, а межвузовские команды.

После приветственного слова двое томских спортсменов: Владимир Баранюк, студент ТПУ, кандидат в мастера спорта по каратэ, многократный победитель городских и региональных соревнований, чемпион СФО и призер Чемпионата России по каратэ и Адам Земцов, легкоатлет, студент ТГУ - к.м.с. по легкой атлетике, призер первенства России, член сборной юниорской команды страны - подняли флаг под звуки гимна:

Затем на сцену поднялись участники дэнс-команды «ЮДИ Джуниор» - они и провели общую зарядку для участников парада:

Первокурсники повторяли движения самых известных танцоров Томска под «Despacito» и другие хиты:

А после обменялись рукопожатиями и приняли участие в одном из самых массовых танцевальных флеш-мобов Томска. Все вместе они станцевали макарену, а затем прошлись по стадиону под ламбаду.

После завершения официальной части часть студентов отправилась на спортивные рубежи, где им предстояли состязания по 11 видам многоборья. Для девушек в набор вошли бросок набивного мяча, челночный бег, прыжки на скакалке, пятерной прыжок, дартс, юноши соревновались в тяжелой атлетике, футболе, поднимании гирь, отжиманиях, хоккее и волейболе.

Финалом спортивной части Дня первокурсника стала эстафета. Командам-участницам предстояло пронести огромный мяч по нескольким рубежам: первые трое спортсменов, опоясанные одним обручем, несли его ко второму этапу. Здесь эстафету принимали велосипедисты: они, кто как мог, передавали мяч следующим участникам в костюмах сумоистов. Те, в свою очередь, несли мяч спортсменам, стоящим на лыжах.

Параллельно с состязаниями на сцене шла концертная программа с участием музыкальных групп, исполнявших кавер-версии известных песен:

Как водится в таких мероприятиях, победила дружба. В индивидуальных этапах победы распределись между участниками обоих вузов. В эстафете почетные второе и третье место заняли студенты ТПУ. Лучшее время показали студенты физического факультета ТГУ.

Текст: Егор Хворенков

Фото: Вероника Белецкая

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