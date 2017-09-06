Еда. Рецензии. Обед в вегетарианской столовой «Синергия»

6 сентября 2017 / Томский Обзор

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АВТОР Мария Симонова

На этой неделе у нас был самый нетипичный обед за последнее время.

Все началось с поста в Фейсбуке, где одна бывшая коллега звала в вегетарианскую столовую «Синергия». Там можно пообедать в будни с 12-00 до 14-00 часов. Обещали большие вкусные порции и свободную оплату по принципу «сколько считаете нужным». Мы убедились – все именно так. Хотя во время обеда чувствовали себя слегка неловко, словно оказались на чужой трапезе.

Где: Гагарина, 28, вход со двора, тренинговый центр «Синергия». Найти его непросто – надо свернуть на Гагарина во двор, там разглядеть на двери надпись «Синергия», зайти и подняться на 2-й этаж.

Интерьер: в столовой разуваются у входа, на полу ковры. Первая комната в духе йога-студий (то есть, это и есть йога-студия, просто мы пришли туда как в столовую). Здесь можно приобрести восточную косметику и специи. Мы большим усилием воли удержались от спонтанных покупок. Есть чего рассматривать – например, на стене английские часы. Также можно почитать объявления о кулинарных курсах на основе аюрведы и разнообразных тренировках по йоге.

Обедают на кухне, обстановка почти домашняя. На полу ковер, расположиться можно за одним из трех больших столов для гостей. На полочках крупы и специи, на столе, за которым готовят – посуда и еда. Иллюзия, что ты обедаешь дома или в гостях. Правда, сначала мы чувствовали себя не очень комфортно: других посетителей не было, хозяина мы не знаем, и казалось, мы в этом пространстве несколько лишние. Потом, когда пришли и другие люди, стало проще.

Меню: на каждый день свое, заранее можно смотреть в группе «Синергии» ВКонтакте. В самой столовой оно написано на доске маркером. Выбора не предполагается – есть по 1 варианту супа, напитка, салата, горячего и хлеб.

Еда: В четверг, когда мы пришли пообедать, в столовой предлагали борщ со сметаной и укропом, салат из свежих овощей с маслом и лимоном, картофельное пюре и жареные баклажаны, батон домашний. Из напитков был цикорий с молоком. Мы решили, нам нужен полный обед.

Начали с супа: порция большая, много сметаны. На вкус оказалось немного пресно, добавили перца - так понравилось больше.

Салат из овощей порадовал свежим решением. Казалось бы, ставшие привычными за лето огурцы и помидоры, а как по-новому зазвучал вкус с заправкой из масла и лимона! Необычное блюдо и легкое.

Картофельное пюре было ностальгически-домашним. Свежим, не водянистым, с молоком, создающим ощущение уюта. Жареный баклажан тоже был очень домашним, с ненавязчивыми специями, заметно зажаренным. Но его хотелось бы побольше. Наверное, не вегетарианцам с непривычки наесться одним куском баклажана вместо горячего сложно.

Домашний батон тоже попробовали, но не впечатлились. Мы редко едим хлеб, и этот батон не заставил нас им заинтересоваться. Совсем не воздушный.

А вот цикорий с молоком неожиданно порадовал. Когда-то мы сами пробовали заменить кофе на этот более полезный напиток, но потерпели полное фиаско. Возможно, потому, что готовили его без сахара. В столовой же цикорий был с молоком и сахаром, кофе не слишком напоминал, но был выпит не без удовольствия.

На десерт в комнате возле входа в столовую-кухню купили кокосовый шарик. По вкусу он напоминал печенье, был сытным и сладким.

Счет: столько средств, сколько вы считаете нужным, кладется в коробку с надписью: «На организацию питания». Мы положили 200 рублей, среднюю цену в томских столовых для комплексного обеда без дополнений. Десерт – кокосовый шарик обошелся еще в 15 рублей. Всего 215.

Итого: поели быстро и вкусно, но чувствовали себя несколько не в своей тарелке. Порции большие, блюда, по ощущениям, легкие. Жаль, что совсем нет выбора – не каждый день в меню будут блюда, которые по вкусу. Интересная система оплаты. В общем, обед в «Синергии» нам однозначно запомнится.

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