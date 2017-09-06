«Город IT». Трансформация

6 сентября 2017 / Томский Обзор / Фото: Сергей Степин

В ноябре в Томске пройдет конференция «Город IT». Мероприятие уже традиционное, однако люди, которые имеют дело с технологиями, прямо сейчас определяющими будущее, не могут не нарушать традиций. Поэтому «Город IT» в этом году не будет обычным.

Глава оргкомитета Руслан Фатиханов рассказал о некоторых метаморфозах, ожидающих участников, но умолчал о некоторых секретах.

Чего ждать от «Города IT» в этом году?

Мы немного переформатировали «Город IT», и теперь конференция — это только один из инструментов для повышения качества коммуникации внутри сообщества и популяризации его вовне. Вторая задача — сделать удобную площадку для дискуссии, контента. Сейчас ситуация такая, что IT-компании уже известны в профессиональном сообществе и работают для своих заказчиков, но они все еще не вовне. Часть города, те, кому было бы полезно знать о существовании IT-компании именно в Томске, их потенциальные сотрудники вообще не знают об этой компании и её продуктах. Это нужно исправить — вывести компании в единое информационное томское поле. Это будет большим плюсом для Томска.

Есть компании, которые уже попробовали техно-PR. Например, Userstory проводили мастер-классы, связанные с дизайном, и у них есть некий шлейф: про дизайн — это Userstory. «Элекард» и Unigine делают обучающие курсы по C++, за ними тоже закрепилась эта тематика. То есть некоторые компании попробовали и поняли, что это круто и нужно знание нести в массы, но многие все-таки этого не делают.

Какие новые формы сделают из «Города IT» коммуникационную платформу?

В прошлом году мы собирали каталог томских IT-компаний и лично звонили каждому руководителю с просьбой проверить информацию. Благодаря этому круг общения оргкомитета сильно расширился, и сейчас, встречаясь где-нибудь (хоть в баре, хоть на конференции), мы чувствуем, что уровень доверия вырос, и гораздо охотнее делятся друг с другом информацией. Осталось понять, что дальше. Возможно, нужно подключить томские СМИ, чтобы подавать эту информацию профессионально и интересно для людей.

Вот, например, когда работали над каталогом, наш человек звонит в компанию, где трубку берет сотрудник, который не принимает решений, а просто передает информацию руководителю. А тот занят, ему некогда, «перезвоните через неделю». В результате процесс мог затянуться на долгие месяцы. А когда руководитель общается с руководителем, все гораздо проще, они находят друг для друга время, мы верим в синергию пусть и разнонаправленных компаний. Те же механики работают и с властью, именно поэтому мы заинтересованы в контактах бизнеса с областной администрацией: это возможность выходить на профильные департаменты и на федеральный уровень, можно кого-то в Томск пригласить, показать свои проекты. Выстроить коммуникации внутри сообщества, а также между сообществом и властью — это очень важное дело для томских компаний. Особенно сейчас, когда нарастает бум по «цифровой экономике». Замечу, что я не говорю о росте продаж в компаниях, это немного другая тема, хотя повышение visibility компаний в Томске тоже этому способствует.

Закрытости, которая была в нулевых, сейчас нет, но, чтобы вытащить наружу кулуарное общение, необходимо экспериментировать с форматами. Может быть, это должна быть «Точка кипения» — место с хорошей атмосферой, или регулярные мероприятия самих компаний, или должно появиться отраслевое СМИ — пусть даже «дотационное»… Неизвестно, какой формат сработает, нужно пробовать

Какие задачи стоят перед конференцией 2017?

Мы уже месяц или полтора пытаемся сформулировать эти задачи понятным языком, и вот, когда вышли на финишную прямую, вдруг появился проект про «цифровую экономику» на федеральном уровне. Подан концепт, создается фонд, и все засуетились. А этот процесс уже давно идет, бизнес пошагово решает эту задачу. Теперь, надеюсь, эти процессы ускорятся, может законодательство на этой волне нормальное будет. Информационные технологии есть и будут, но теперь появился явный государственный, на первый взгляд благой, интерес. Повестка конференции должна как-то отразить это — через профильные секции, спикеров и трендовые технологии типа блокчейна.

Сейчас мы остановились на теме «Форсайты: цифровая экономика будущего», но будем обсуждать не отдаленные 20–25 лет, а ближайшее будущее — 3–5 лет. Это более сложная задача: меньше простора для воображения, больше реальных ограничений по конкретным условиям и технологиям сегодняшнего и завтрашнего дня. Однако рынки двигаются быстро, и мы просто обязаны за ними успевать. Попробуем охватить их по разным направлениям конференции.

В 2010 году, когда «Город IT» только начинался, темой был интернет-маркетинг. Она была особенно актуальна тогда?

Часто концепция идет от реального содержания, спикеров. В 2010 году мы могли представить на конференции именно компетенции продвижения, отсюда и тема. Мы сфокусировались тогда на пиар-отделах компаний, даже не связанных с IT, от «Томского пива» до ТДСК, у которых в качестве канала продвижения был еще и интернет. Потом мы постепенно приходили к тому, что нужно делать конференцию «для себя», чтобы IT-сообщество забурлило: дать повестку, интересную IT-предпринимателям. И вот спустя несколько лет сообщество расшевелилось, надеюсь в этом есть и наша заслуга — оно активное, готово высказываться. Теперь нужно компетенции, которые имеет это сообщество, транслировать вовне, внедрять в другие области экономики. Это уже происходит, но мы должны этот процесс ускорять настолько, насколько это возможно, одна из задач конференции помогать этому.

Как развивалось взаимодействие со спикерами? Достаточно сложно выписать из Москвы в Томск человека, для которого все, что есть за Уралом, — это просто Сибирь.

Гонорарных спикеров мы не возим, наши спикеры по большей части едут за интерес. Они, как правило, объехали столичные конференции уже на много раз, принимают приглашения из регионов. У них профессиональный интерес к тому, что происходит в других городах. У Томска и Новосибирска за Уралом неплохие бренд-показатели. Профи хотят посмотреть, а действительно ли мы здесь строим такие компании, а действительно ли 110 тысяч студентов на 500 тысяч населения.

Некоторые спикеры едут не только показать себя, но и присмотреться к нашим специалистам. У их компаний на это есть и ресурсы, и бюджет. Например, в прошлом году у нас было два запроса на генеральное спонсорство, которые мы вынуждены были отклонить. Компании предлагали в два-три раза больше реальной стоимости спонсорства, но с условием, что мы дадим им площадку для встреч с потенциальными кандидатами и базу участников. Они приезжают с командой HR и готовы сразу увозить людей. На одного человека — HR бюджет 300 тысяч: трансфер, подъемные, аренда квартиры, ну и зарплаты….

Звучит как угроза для Томска…

Не только для Томска. Сейчас эта проблема станет еще более актуальной для регионов в связи с «цифровизацией экономики». Конечно цифровизация — это нужное дело, но IT в регионах от этого, скорее всего, проиграет, я говорю про те регионы, в которых есть местное IT. Всеобщая цифровизация большое благо для государства в целом, это действительно так, и звучит хорошо, а делать это будут конкретные компании, крупные и вряд ли региональные. В Томске мы (томские IT-компании) работаем в основном как аутсорс для Запада и продаем, в основном, технологии или «руки», встраиваемся в цепочку создания продукта. Соответственно, своих продуктов у нас крайне мало — ну, например, для цифровизации транспорта или сельского хозяйства требуются как ресурсы, так и компетенции и достаточный объем данных. В России, если есть компании, которые могут предлагать такие решения, они, как правило, крупные и географически находятся в столицах. Соответственно основной профит пойдет туда. Сейчас местные компании, конечно, что-то делают в этих и других направлениях и деньги пока здесь есть. Но всеобщая цифровизация — это, скорее всего, все IT-деньги в центр. Стоит выделить, что другим отраслям и экономике от цифровизации огромный плюс. И тут нам нужна серьезная политическая воля, настойчивость региональной власти и крепкое партнерство с бизнесом, его нужно сильно выращивать. Наверное, даже первым пунктом не создавать новые, а сильно ускорять существующие, которые уже потихоньку едут. Наши компании тоже должны участвовать в цифровизации. Конференция нужна и для этого тоже.

А нужен ли «Город IT» городу?

Предыдущие шесть лет по итогам события мы каждый раз убеждались, что нужен. Бывало, что кулуарное общение выливалось в реальные проекты и результаты, которые можно «потрогать». На последней конференции формат снова шагнул вперед и вышел за «конференция для себя, для IT», у нас были представители Минкомсвязи и администрации Томской области, в повестке появились совершенно другие вопросы. Теперь все думают, как мы можем работать, преследуя единые интересы. Сценарии разные, но пока все только-только закручивается.

Если посмотреть на перспективу, могут ли такие события жить в Томске?

Конечно, и должны. Более того — не только в IT. Чем больше мы «пушим» {продвигаем} IT-тематику в регионе тем больше становится воронка для привлечения в нее новых последователей. Есть мероприятия про бизнес, есть про медицину, есть про науку и инновации. Я думаю, список должен быть большим от дикоросов до космоса, где создается сообщество, там и его драйвить.

«Томск — город IT» — это миф или реальность?

Смотря с чем сравнивать. Если в целом по России, то лидируют Москва, Санкт-Петербург и Казань, а дальше уже идут Томск, Новосибирск, Екатеринбург, Ульяновск. Если без столиц смотреть по остальным регионам, то, конечно, Томск — один из лидеров, хочется сказать флагман:). IT — как пуля, всех с одной стороны уравняла, с другой не у всех есть эта пуля, лидеры уходят в отрыв с огромной скоростью. Не прошло и года как у нас хотели ввести уголовную ответственность за майнинг и прочие блокчейн-производные, одумались, разворачиваемся (спасибо Грефу). А за это время финансовый сектор в мире уже повысил эффективность с помощью этой технологии, ритейл уже использует блокчейн и т.д. Догнать уже сверхзадача. И тут тоже самое — посмотреть на Москву и их внедрение и использование IT в транспорте (единые проездные, поминутная точность, парковки и т.д.), видеонаблюдении, и на остальные регионы разрыв огромен. Конечно, можно сказать про разницу бюджетов, админ-ресурса и т.д. Крайне важно не принять это как отговорку, люди, которые делают инновационные проекты и продукты, носители компетенций, они хотят этим всем пользоваться. У нас в регионе пока нет великих компаний, в том числе потому что нет в достаточном количестве крутых специалистов, которые делают крутые продукты, потому что нет крутых компаний. Продукт в свою очередь тоже должен откуда-то появиться как техническое задание или родиться здесь как уникальная идея. Если нет людей, способных сделать большие истории, то и нет этих историй. Как-то все это надо разрывать.

На это все также влияет окружающая среда. Зарплата хорошего IT-специалиста в Томске (в зависимости от стека технологий) 80–200 тысяч рублей — грех жаловаться, если по региону средняя 30 тысяч рублей. У высокооплачиваемых специалистов больше компетенций, но и больше запросов, которым город перестает удовлетворять. Они уезжают, если нет серьезного «якоря», а если еще и подталкивают хантингом, то процент уезжающих становится больше. Примерно 50 процентов высококвалифицированных специалистов уезжают из города, в течении трех лет как он таким стал, причем это двигатели, один такой стоит пятерых. Нет таких людей — нет и амбициозных задач, и крутых продуктов. Если задержать талантливого специалиста в городе не на три года, а на шесть лет — эффект уже будет очевиден. Как задержать его? Это один из вопросов нашей конференции.

P. S. Пока только начало «цифровизации экономики», считаю, имеет смысл Томской области проявить инициативу именно сейчас и создать проект/ы и выполнить его касательно «цифрового города», запросить (купить, получить) данные (исследования) от сотовых операторов и Яндекса, касательно городской инфраструктуры, настроений жителей, запроса общества. Из этого родится хороший, аргументированный, с вероятностью 99% удовлетворяющий потребностям жителей гипер-проект «постиндустриального города» (тут и безопасный город и умный город, транспорт, медицина, городские пространства и т.д.), разбить его на мега-проекты и делать нашими компаниями, это реально! Да, придется сложно с привлечением федеральных денег на это, но это надо делать. Иначе мы превратимся в «вышку» по выкачиванию людей, хорошего сорта, конечно:). По результатам гипер-проекта получим и комфортный город, и специалистов, и компании тут. И сроки этих проектов должны быть 3–5 лет.

Текст: Inotomsk.ru

Фото: Сергей Степин

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