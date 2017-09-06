Строительство школы для одаренных детей «Сириус» в Томске (ФОТО)

6 сентября 2017 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

В Томске полным ходом идет работа по строительству здания школы для одаренных детей на территории бывшего училища связи на ул.Никитина, 8.

Согласно паспорту объекта строительство общеобразовательной школы на 1 100 мест началось во втором квартале 2017 года, а окончание запланировано на 4 квартал этого года. Генеральным подрядчиком выступает ЗАО «СУ ТДСК».

В свою очередь на прошедшем заседании гордумы, прошедшем в конце августа, председатель Сергей Панов отметил, что завершение работ на объекте планируется «через несколько месяцев».

В новом здании разместится региональный филиал образовательного центра «Сириус», созданного в Сочи на базе олимпийской инфраструктуры по инициативе. Предполагается, что в год сюда будут привлекаться не менее двух тысяч школьников, а первые ученики будут приняты 1 сентября 2018 года. Цель работы центра – раннее выявление, развитие и дальнейшая профессиональная поддержка одарённых детей, проявивших выдающиеся способности в области искусств, спорта, естественнонаучных дисциплин, а также добившихся успеха в техническом творчестве.

Напомним, в феврале 2016 года в одном из корпусов Томского военно-медицинского института на ул.Никитина произошел пожар, в результате которого сгорела и обрушилась крыша здания, частично обрушились межэтажные перекрытия, выгорели стены внутри помещения.

Томское училище связи было создано в августе 1965 года на базе действовавшего в Томске ракетного училища (ранее Томское артиллерийское училище). Готовили в нём не только связистов, но и офицеров для ракетных войск. Закрыто училище было 31 марта 1999 года в результате общего сокращения военных учебных заведений в стране.

Последним поводом для закрытия стала трагедия, произошедшая в 5:50 утра 17 июля 1997 года, когда в результате обрушения перекрытий одного из зданий погибло 12 курсантов, 54 получили ранения. В результате проведённого расследования выяснилось, что обрушение произошло из-за строительного брака, допущенного при строительстве здания в 1952—1953 годах. Впоследствии аварийное здание было демонтировано. На месте трагедии сейчас установлен памятник погибшим курсантам (ул. Никитина). Позже территорию училища связи передали ТВМИ.

Также часть в рамках проекта Аллея Гоголя часть забора училища была украшена изображениями вороны и лисицы из басни Крылова, гоголевским Пацюком, Вием с его свитой.

Фото: Томский Обзор

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