День томича-2017: Гастрономический гид

8 сентября 2017 / Материл подготовлен совместно с Администрацией г. Томска

До Дня томича осталось совсем немного. Что можно будет съесть и чему удивиться на главном городском празднике?

В этом году организаторы ожидают на Дне томича более 200 тысяч гостей разного возраста. Главное «съедобное» место — гастрономический фестиваль на Ново-Соборной «Вкусное местное», и — ура-ура — в этом году он будет двухдневным! Именно здесь будет происходить все самое вкусное.

Подробнее — в нашем гиде.

Фудкорт

На центральной площадке Дня томича, на площади Ново-Соборной и рядом с ней, будут работать порядка 20 точек со "вкусным местным".

Вдоль проспекта Ленина со стороны пер. Спортивный установлены восемь деревянных конструкций, оформленных в едином стиле. В них кафе и бары города представят свои лучшие блюда и горячие напитки. Среди участников - Make love pizza, хлебопекарный клуб «Зерно», Bit burgers и другие заведения. Три томских заведения – кафе «Монпансье», «Шоколад» и бар «Гренки» готовят горожанам сюрприз: «Коктейль томича». Фудкорт-зона будет обустроена как уличное кафе: в день праздника здесь появятся столы и стулья. На Ново-Соборной можно будет купить шашлык, блины с разными начинками и мороженое. Вдоль ул. Советской будут стоять мобильные точки с едой. В переулке Томский (вдоль СФТИ) две зоны оборудуют буфет-кафе «Компот» и «Мясное кафе». Обе зоны будут работать в течение двух дней – 9 и 10 сентября.

Только 9 сентября на перекрестке пр. Ленина и Московского тракта (вдоль торца здания ТУСУРа) будут работать около 10 торговых точек с горячими блинами и кукурузой, продуктами из кедрового ореха, выпечкой, фруктами в глазури, мороженым, сладкой ватой, пиццей, роллами, тортильями и другим фаст-фудом.

Когда: 9-10 сентября, 13.00-20.00

Где: пл. Ново-Соборная и ее окрестности

Национальные кухни

В течение субботнего дня в Городском саду в рамках мультикультурного фестиваля «Национальность – томич!» все желающие смогут познакомиться с кулинарией разных народностей Томской области. Чем накормят, пока не рассказывают, но обещают, что будет вкусно.

Когда: 9 сентября, 13.00-18.00

Где: Городской сад

Колбасное дерево

В первый день гастрофестиваля «Вкусное местное» сотрудники «Свинокомплекса «Томский» «вырастят» для горожан первое колбасное дерево в Сибири! Высота «дерева» составит 3,2 м, диаметр — 3,0 м. На нем будут размещены около 3 000 штук целых колбас (по 15 см длиной, 5 см в диаметре), а держать гиганта будет основание из настоящего сибирского кедра высотой 1,1 м и весом более 300 кг. Весить колбасное «дерево» будет более 1 тонны. С 11.00 9 сентября на пл. Ново-Соборной ростовые куклы-колбасы будут раздавать листовки-купоны, в обмен на которые в 14.30 авторы рекорда будут дарить горожанам свежекопченые колбасы с дерева.

Когда: 9 сентября, раздача купонов — с 11.00, открытие дерева — 14:30.

Где: пл. Ново-Соборная, у СФТИ

Гигантская «Поляница»

Хлебопеки пищекомбината «Лама» испекут 9 сентября для томичей гигантский хлеб — «Поляницу». Он будет приготовлен «на поду», то есть выпечен без использования формы, в специальной подовой печи с низким сводом. Вес хлеба 6 кг, размер 70 см на 70 см.

Когда: 9 сентября, 16.00

Где: пл. Ново-Соборная, у СФТИ

Варенье из сосновых шишек

Компания «Сава» в этом году будет варить знаменитое сибирское варенье из сосновых шишек. В 225-литровом казане специалисты компании по старинному рецепту сварят витаминное и вкусное варенье, которым и угостят горожан. Обещают, что угощение будет обладать неповторимым вкусом и незабываемым ароматом хвои, способно защитить от простудных заболеваний, недосыпания и переутомления. И конечно, оно станет экспонатом томской «Книги рекордов».

Когда: 9 сентября, 17.00

Где: пл. Ново-Соборная, у СФТИ

Пряники, пряники

Одной из главных сладостей Дня томича станет пряник. Он будет представлен на празднике в самых разных видах. Во-первых, у лоточников на Ново-Соборной площади можно будет купить пряничный символ праздника - сладкое "сердечко", на которое при помощи глазури и фотопечати нанесут радужную символику праздника. Партию таких сердец изготовили специально для Дня томича в "Пряничной мастерской".

А вечером 9 сентября томичей ждет целый «Пряничный дом с жар-птицами» от ООО «Томские мельницы» и «Пряничной мастерской». Он будет точной копией знаменитого томского «Дома с жар-птицами». Гигантский сувенир можно будет рассмотреть во всех деталях — размер пряничного «дома» — более 1 метра.

Когда: 9 сентября, 18.00 - гигантский пряничный дом, пряники-сувениры - весь день

Где: пл. Ново-Соборная, у СФТИ

Мастер-классы от шеф-поваров

Если вы хотите не только что-нибудь съесть, но и научиться готовить сибирские оригинальные блюда, то на гастрофестивале вас будет ждать целая «кулинарная» программа. В первый день, 9 сентября, с 13.00 до 20.00 состоятся мастер-классы от ведущих поваров лучших ресторанов и кафе города — они будут готовить колоритные блюда из таежных продуктов, дичи и дикоросов.

Шеф-повар ресторана «Маленькая Азия» Наталья Евдокимова представит мастер-класс по приготовлению брусничного штрейзеля.

Родион Перестенко, шеф-повар ресторана «Кухтерин», приготовит блюдо по рецепту, найденному в старинных кулинарных записях.

Илья Лойша, мастер нефритовых пельменей и изумрудных блинов, даст свой авторский мастер-класс по приготовлению крапивных блинов. С разнообразными блюдами из крапивы маэстро экспериментирует более 30 лет. И да, они действительно очень вкусные - редакция ТО пробовала!

Илья Каретин, шеф-повар «Строганина бар», покажет, как сделать изумительную строганину из нельмы с брусничным и соевым соусами.

Герман Штерн, повар кондитерской Baba Roma, испечет пирог из репы с облепихой и кедровыми орешками.

Денис Марачковский, шеф-повар кулинарной студии «Лоfт», приготовит блюдо «Поединок», рецепт которого пока держит в строгом секрете.



Когда: 9 сентября, 13.00-20.00

Где: пл. Ново-Соборная, у СФТИ

В 2017 году День Томича состоится 9 сентября; 10 сентября пройдет День маленького томича. Главным подарком горожанам станет обновленная Новособорная площадь. Праздник, традиционно, пройдет на нескольких десятках площадок по всему городу. Организатором праздника выступает Администрация г. Томска, генеральный партнер — ОАО «Томское пиво». Официальными партнерами стали АО «Сибирская Аграрная Группа», «РЕН ТВ», «Авторадио Томск», «Лента», ООО «Томскводоканал», «KDV-групп». Партнеры праздника — АО «Транснефть-центральная Сибирь», «Артлайф», ГК «Маркер», ОАО «Востокгазпром», АО «Сибкабель».

Фото: Данил Шостак, Сергей Степин, Валерий Доронин, pixabay.com, pixabay.com,

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