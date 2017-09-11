Интерьер недели. Новое общежитие ТУСУРа

11 сентября 2017 / Томский Обзор / Фото: Анастасия Плотникова

ТУСУР открыл новое общежитие для студентов на ул.19-й Гвардейской Дивизии, 9а, у площади Южной, в День знаний, первого сентября.

В общежитии 8 этажей, рассчитано оно на 286 человек. Новое здание отличается повышенным уровнем комфортности. Вместо привычных комнат – полноценные квартиры на пять человек. В каждой есть две комнаты, кухня, ванная, туалет и постирочная, где жильцы могут поставить стиральную машину.

В квартире на двоих – комната-студия с зоной для кухни, ванная и туалет. На каждого студента приходится не менее шести квадратных метров жилой площади. Также выделяется кровать, стол, тумбочка, шкаф-купе для одежды и книжный шкаф. На кухне – плита, кухонный гарнитур и стулья.

Общежитие рассчитано на студентов-очников, обучающихся по программам магистратуры и специалитета старших (5–6) курсов, аспирантуры ТУСУРа, а также иностранных студентов (им отведен 2 этаж общежития).

Заселение происходит по конкурсу. Согласно положению конкурсного отбора у студентов не должно быть академической задолженности, действующих дисциплинарных взысканий за нарушения, задолженности по оплате за проживание в общежитии. Кроме того, средний балл за последние две сессии у претендентов должен составлять не менее 4,5.

В общежитии также есть общая столовая, актовый зал и комнаты для занятия творческих студий. В цокольном этаже располагается 3 спортивных зала общей площадью в 200 квадратных метров, тренерские, раздевалки, душевые и гардероб. Также хочется отметить, что общежитие обеспечено пандусом, специальным туалетом для людей с ограниченными возможностями и просторным лифтом.

Фото: Анастасия Плотникова

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