День томича-2017: Как прошел главный городской праздник

15 сентября 2017 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая

В минувшие выходные в Томске в третий раз прошел главный городской праздник — День томича. На Ново-Соборной площади и в ее окрестностях работали множество тематических площадок.

Празднование Дня томича началось с места основания города — с Воскресенской горы. Здесь мэр Томска поприветствовал собравшихся и прочитал начальные строки песни «Город над Томью».

Его поддержали 600 участников песенного флешмоба. Среди них дети — воспитанники различных коллективов города, школьники и студенты, а также хоровая капелла ТГУ. Под аккомпанемент и, а капелла они исполнили три песни о Томске: «Город над Томью», «Томск мой» и «Томск — ты центр притяженья».

На церемонии открытия праздника торжественно подняли флаги Российской Федерации, Томской области, Томска и, впервые, нового флага — флага Дня томича.

Затем мэр Томска дал символический старт главному городскому празднику, выстрелив из пушки:

После чего почти 1 500 студентов прошли парадом по главной городской улице. Колонны представляли творческие «визитки» томских вузов, а завершился парад на пл. Ново-Соборной массовым танцевальным флешмобом.

«Парад университетов» дал старт основным праздничным мероприятиям — концерту «Все мы вышли из Томска!» и интерактивной программе.

Сразу после танцевального флешмоба томских студентов на центральной сцене праздника на пл. Ново-Соборной начался концерт, где для томичей выступали творческие коллективы города:

Параллельно с этим по четной стороне пр. Ленина (перед главными корпусами ТУСУР и СибГМУ) работали 13 спортивных станций:

Справа от центральной сцены расположилась площадка"Знакомьтесь: я — томич!». В течение дня здесь проходили встречи с известными томичами, которые рассказывали землякам истории своего успеха.

На площадке «Томич 21 века» по пер. Спортивный начались модные показы томских дизайнеров. Стилисты, визажисты, парикмахеры и нейл-мастера Томска предлагали томичам сделать профессиональный макияж и прическу, а также получить фото в новом образе.

В зоне «Путь томича» развернулась выставка картин томских художников. Кроме того, аниматоры проводили для детей и взрослых игры и викторины на знание своего города и предлагали раскрасить полотна с портретами известных томичей:

В интерактивной программе приняли участие и художники фестиваля «Стенограффия» — вместе с участниками праздника они создали «Стену желаний»:

А на проспекте Ленина можно было послушать музыкантов:

В переулке Томский, перед зданием СФТИ весь день шел III гастрономический фестиваль «Вкусное местное»:

Участниками фестиваля стали многие томские производители. А горожане активно дегустировали и покупали вкусные местные марки, и участвовали в кулинарных мастер-классах, длившихся в общей сложности более 5 часов, которые специально для зрителей и гостей фестиваля проводили известные шеф-повара города.

Гостями площадок Дня томича стали почти 30 тыс. человек. Интерактивная программа на Новособорной завершилась в 18.00. В это время на главной сцене мэр Иван Кляйн вручил памятные знаки «Томич года» и «Событие года». «Томичами года» стали ученый Илья Романченко (за разработку гиромагнитного генератора сверхмощных радиоимпульсов, способствующего защите от террористических угроз и развитию биомедицинских технологий); Кирилл Васильев (обладатель золотой и 3-х серебряных медалей в разных эстафетах Первенства мира по плаванию в ластах). Впервые в число номинантов конкурса в этом году была включена инициативная группа томичей, спасшая ребенка из пожара в многоэтажном доме. Томичи отметили этот поступок и все шесть человек (Половкин Вадим, Куликов Роман, Куликова Галина, Сушинская Алла, Сушинский Александр, Терентьев Кирилл) в составе группы спасателей стали Томичами года-2017. Событиями года стали открытие реабилитационного центра для онкобольных детей фонда Алёны Петровой «Аленка» и реконструкция площади Новособорной.

После церемонии награждения на сцену поднялись музыканты из группы «Пицца» и «Город 312». Финалом праздника стал запуск в небо воздушных шаров.

На следующий день праздник был посвящен маленьким томичам. Подробнее об этом смотрите в нашем фотоотчете: День маленького томича-2017

Финалом двухдневного праздника стал концерт группы «Браво» на нижней террасе Лагерного сада. Завершился он исполненным специально для томичей хитом "Этот город" и праздничным салютом.

Организатор Дня томича и Дня маленького томича администрация г. Томска, генеральный партнер: ОАО «Томское пиво». Официальные партнеры: РЕН ТВ, Авторадио, «Родные города» ООО «Газпромнефть — Восток», ООО «Лента» (сеть гипермаркетов), АО «Сибирская аграрная группа», ООО «Томскводоканал», Интернет-магазин «KDV» ООО «Горсети», ООО НПП «ТЭК».

Фото: Вероника Белецкая, Валерий Доронин, Владимир Дударев, Кирилл Кучков

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