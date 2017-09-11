Фото недели. День маленького томича-2017

11 сентября 2017 / Томский Обзор / Фото: Валерий Доронин

В воскресенье, 10 сентября, в Томске в очередной раз прошел День маленького томича.

В честь праздника на Ново-Соборной площади открылся Диво-город. Начало сказочному действию в волшебном городе со множеством тематических кварталов и улиц дал мэр Томска Иван Кляйн.

«Поздравляю всех вас с самым главным праздником, Днем маленького томича. Я сегодня смотрю на ваши радостные глаза и думаю: вот оно, наше будущее Томска. Оно в надежных руках, потому что вы — самые лучшие маленькие жители нашего города. Я хочу вам пожелать счастья, здоровья, отличных отметок в школе и чтобы вы всегда любили свой дом, свою улицу, свой квартал, город и, конечно же, своих родителей. Ребята, будьте счастливы. С праздником вас, с Днем маленького томича», — приветствовал собравшихся мэр. После этого он выстрелил из Диво-пушки, дав старт празднику.

Для 20 тыс. ребят и их родителей было приготовлено множество сюрпризов и развлечений. Юные горожане вступили в эко-патруль, попытали удачу на рыбалке, испекли солнечные блинчики, посидели за рулем полицейского и пожарного автомобиля, прошли пенный лабиринт и «переплыли» озеро газировки.

Также в воскресенье на нижней террасе Лагерного сада выступление группы «Браво» и красочный салют завершили празднование Дня томича и Дня маленького томича. Почти 4 тыс. горожан, несмотря на дождь и ветер, пришли в этот день на берег Томи, чтобы услышать легендарных музыкантов и увидеть пиротехническое шоу.

«День томича – это по-настоящему народный праздник. Он объединяет томичей всех возрастов, профессий, убеждений, здесь радуется каждый из нас. В этом суть нашего года – быть разным, но быть единым. Все вместе мы – томичи! Благодаря труду, таланту и энергии каждого томича наш город меняется, добивается успехов, обретает новый современный облик», - подчеркнул мэр Иван Кляйн.

Фото: Сергей Степин, Валерий Доронин

Тэги/темы: