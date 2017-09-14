Обнимашки с пельменями и фото в эко-стиле: Межениновская птицефабрика поздравила маленьких томичей

14 сентября 2017 / Партнерский материал / Фото: Сергей Степин

В День маленького томича, 10 сентября, Межениновская птицефабрика поздравила юных горожан, познакомив их с пельменями «Малышок», угостив своей продукцией и дав укрытие от дождя в уютной фотозоне.

О том, как это происходило — в материале Томского Обзора.

Открытие

Погода в День маленького томича с самого утра говорила, что на праздник выйдут лишь самые стойкие. Не очень приятный ветерок вкупе с наглухо закрывающими солнце тучами в очередной раз подтвердили, что Томск похож на Питер куда больше, чем кажется на первый взгляд.

И тем не менее, невзирая на не самые благоприятные условия, в 10.00 представители Межениновской птицефабрики прибыли к установленным днем ранее в переулке Томском брендированной палатке с прилавком и фотозоной.

Обстановка в квартале гастрономического фестиваля «Вкусное местное» всё больше оживлялась. А когда в полдень началась дегустация, большинство взглядов были обращены к палатке Межениновской птицефабрики. Одни пробовали продукцию и расспрашивали, из чего она сделана, другие пытались разобраться, что же тут происходит.

А что же происходило?

Происходило следующее: в палатке с прилавком большим и маленьким томичам предлагали попробовать сосиски «МАХ» из трех видов мяса, сосиски из детской линейки «Малышок», вареную колбасу «Российскую» и колбаски «Егерьские». Тут же девушки-красавицы в русских народных костюмах продавали продукцию птицефабрики, параллельно отвечая на вопросы и даря прохожим жизнерадостные улыбки.

— Люди интересуются, пробуют и берут то, что им понравилось — продажи очень хорошо идут, — рассказала ведущий специалист по продвижению Межениновской птицефабрики Валерия Иванова.

И это все?

Нет. Одной дегустацией и продажей продуктов Межениновская птицефабрика не ограничилась. Здесь, как и днем ранее, работала фотозона. В ней все желающие могли сфотографироваться на скамейке, рядом с деревянной телегой на фоне деревенского дома с русской печкой. На романтичный лад настраивал вид из окна на деревенскую дорогу, освещенную ярким летним солнцем.

Особое внимание фотозона привлекла спустя полчаса после официального старта праздника. Именно тогда хмурое сентябрьское небо решило благословить томичей, окропив редким холодным дождем. Горожане, в свою очередь, пытались спрятаться от непогоды, а где, как не в уютном деревенском доме ее переждать?

Самое интересное

В День маленького томича пельмени «Малышок», ставшие номинантами премии «Товары и услуги Томской области 2017», можно было найти не только на прилавках магазинов. Большая их пачка отправилась развлекать посетителей прямо на площадке фестиваля.

— Наши «пельмени» пользовались большим успехом на фестивале: дети к ним так и льнули, пока мамы фотографировали и расспрашивали промоутеров о нашей детской линейке, рекомендованной ВНИИПП (Всероссийского научно-исследовательским институтом птицеперерабатывающей промышленности), — поделилась Валерия Иванова.

Несмотря на большое количество ростовых кукол, среди которых белый медведь, олень, колбаса и экзотическая птица, на фестивальной площадке царила дружба. А ростовые куклы маленьким томичам явно понравились:

— Когда мы увидели прогноз погоды на День маленького томича, мы, честно говоря, ожидали довольно мало людей на празднике. И очень удивились, когда, несмотря на дождь, пришло очень много детей. Наш «Малышок» детям тоже очень приглянулся: они и пели вместе, и стихи читали — ребятня его со всех сторон облепила, — рассказала Валерия Иванова.

Пельмени

«Малышок» Хожу, слышу издалека уже «О-о-о, пельмени!» Дети разглядывают пельмешки у меня в кармане, спрашивают: «Можно ли тебя купить?», задают другие детские вопросы:)

С пельменями был связан и новый Instagram-фотоконкурс. Для участия в нем было необходимо сделать фото с пельменями и выложить в свой аккаунт с хэштегом #вкусноемежениновское. Участников, набравших максимальное количество лайков, организаторы от «Межениновской птицефабрики» наградили фирменными призами из «детской линейки» компании.

А еще в этот серый день промоутеры дарили моменты радости детям, вручая им красные воздушные шары с логотипом. Однако они пользовались такой большой популярностью, разлетелись как горячие пирожки за несколько часов.

Текст: Егор Хворенков

Фото: Сергей Степин

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