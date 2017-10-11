Томские рекорды-2017: варенье из шишек, пряничный Дом с жар-птицами и другие

11 октября 2017 / Томский Обзор

В этом году «Книга рекордов томичей» пополнилась сразу несколькими новыми достижениями.

Целый казан варенья из шишек, пряничный домик, колбасное дерево, гигантский хлеб, корова-раскраска и платье из пирожных — всех их экспертная комиссия зафиксировала в «Книге» и отметила рекордсменов дипломами на «Дне томича».

Казан варенья из шишек

Компания «Сава» в этом году сварила на уже традиционном фестивале «Вкусное местное» знаменитое сибирское варенье из сосновых шишек. Для варки специалисты компании использовали огромный, 225-литровый казан.

Корова — 1604

Следующий рекорд поставила компания «Деревенское молочко». Силами томичей, скульптура коровы в натуральную величину, размеченная на 1604 сегмента была раскрашена во все цвета радуги. Желающих поучаствовать в процессе, а заодно и оставить свое имя в амбарное книге, нашлось немало, тем более, что краски и кисточку выдавали на месте - на фестивале "Вкусное местное" в сентябре 2017-го. Самыми активными участниками процесса оказались, конечно же дети.

В результате к концу празднования из обычной белой скульптуры «Корова-1604» превратилась в пестрый и оригинальный арт-объект. Свою руку к его созданию приложили в общей сложности порядка 540 человек.

Пряничный дом с жар-птицами

Еще один вкусный рекорд этого года — метровый пряничный дом, созданный совместными усилиями компаний «Томские мельницы» и «Пряничная мастерская». Это точная копия знаменитого «Дома с жар-птицами» - с резными окнами, башенкам со шпилями и коньками на крыше. Создавался пряничный рекордсмен в режиме реального времени на глазах у томичей. Вес домика в итоге составил более 100 кг! Опережая вопросы, отмечаем: рекордсмен по-прежнему жив и здоров, и сегодня обитает в Музее истории Томска.

Колбасное дерево

Этой осенью в Томске выросло настоящее колбасное дерево — между прочим, первое в Сибири. Его для горожан придумал и воплотил «Свинокомплекс «Томский». Высота дерева — аналога вполне реальному колбасному дереву — составила 3,2 метра, диаметр — 3 метра. Плодов на «дереве» насчитывалось до 3 тысяч штук — их роль выполняли настоящие колбасы трех сортов: «Томской», «Сервелатной» и «Ветчинной». Колбасную держал ствол настоящего кедра с корнями. Вес всей конструкции составил более тонны. Вживую посмотреть на колбасное дерево можно было только на «Дне томича» — в самый разгар праздника стартовала раздача колбас-плодов, получить их могли все, кто успел попасть на раздачу специальных листовок-купонов.

Кстати, это уже третий колбасный рекорд от «Свинокомплекса «Томский». В 2015 году на предприятии специально для горожан изготовили 80-килограммовую полукопченую колбасу «Томская» длиной более четырех метров, а на следующий год горожане дегустировали огромный бутерброд с колбасой, состоящий из тысячи маленьких.

Гигантский хлеб

А хлебопеки пищекомбината «Лама» испекли для томичей гигантский хлеб — «Поляницу». Такой хлеб готовится на поду, то есть выпекается без использования формы, в специальной подовой печи с низким сводом. Вес рекордсмена составил 6 кг, размер — 70 см на 70 см.

Платье из пирожных

В книгу рекордов этого года попало и «сладкое платье», созданное кондитерами «Антонова двора». Множество пирожных с кремом ярко-зеленого цвета украсили многоярусную юбку красавицы в кокошнике — мисс Антонов двор. И, разумеется, после демонстрации рекорда на Новособорной стартовала массовая дегустация пирожных.

Иван Кляйн Мэр Томска Новые томские рекорды в очередной раз дали нам возможность убедиться, что томские производители конкурентоспособны и не бояться дать волю фантазии — они постоянно пробуют новые формы и рецепты, каждый раз стремятся чем-то удивить томичей. Если мы говорим «сделано в Томске» это означает «сделано с любовью». И новые томские рекорды это подтверждают. Уверен, что в будущем нас ждут новые удивительные достижения, и у томских прозводителей есть стимул делать все лучше, интереснее, вкуснее, ведь это все делается для томичей.

Фото: Вероника Белецкая, Владимир Дударев

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