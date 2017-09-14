Еда. Рецензии. Сладости в кафе-кондитерской «Пеки, Лола!»

14 сентября 2017 / Томский Обзор / Фото: Мария Симонова

Это не рекламный материал. Он отражает точку зрения редакции, рассказывает о том, что понравилось и заинтересовало исключительно обозревателя Томского Обзора и Афиши. Поход в заведение оплачивался из редакционного бюджета. Реклама в рецензиях публикуется исключительно во врезках с пометкой «Реклама» или «Промо». Если вы хотите разместить ее здесь, пишите сюда нам: info@westsib.ru.

АВТОР Мария Симонова

Новое томское заведение поразило нас своим названием. Перекличка с давним запоминающимся фильмом Тома Тыквера «Беги, Лола, беги» показалась ироничной и оригинальной.

А еще мы порадовались продолжению кондитерского бума в Томске и поспешили пробовать торты, булочки и печенье. И обнаружили, что едва открывшееся место уже очень популярно у горожан. Купить что-то можно только отстояв в очереди.

Где: Герцена 5 / Кузнецова 1, то есть на перекрестке Кузнецова и Герцена.

Интерьер: зал небольшой, а людей в кондитерской постоянно много, поэтому суетно и ощутить уют непросто. Хотя пространство стильное, и с очаровательной мебелью в духе ретро. Комод, буфет и подушки мы рассматривали с большим удовольствием.

Столиков немного, два из них в центре на проходе, и там особо не побеседуешь – мимо постоянно ходят покупатели-сладкоежки.

Зато столики с диванчиками гораздо комфортнее и удачно расположены у стены. Там можно проболтать за чашкой чая с тортом до закрытия кондитерской. Правда, сначала надо успеть «захватить» столик, желающих много.

Меню: пока его не существует. Ценники на некоторые сладости есть на витрине, так мы узнали, что булочка с посыпкой обойдется в 45 рублей, маффины и 100 граммов разных тортов стоят около 85 рублей. Из напитков пока представлены пакетированный чай (30 рублей) и традиционные варианты нерастворимого кофе (90-100 рублей).

Еда: выбирается у витрины, с помощью уточняющих вопросов. Интересуешься названием торта и его описанием – тебе рассказывают все приветливо и быстро (очереди есть постоянно).

Мы отмели более-менее предсказуемые торты вроде «Медового», «Морковного» и «Красного бархата», а аппетитный десерт «Три шоколада» забрали у нас из-под носа. Тут все быстро раскупают, зато и постоянно подвозят свежее. В итоге мы решили попробовать торт «Яркий апельсин», фисташковый «Наполеон» (его нам аттестовали как изобретение кондитеров «Пеки, Лола!») и булочку в креме, представленную как «сибирский синнабон». Все это сложили на одну длинную тарелку.

Забыли дать приборы, но после напоминания принесли. Мне вилку, а вот подруге пришлось довольствоваться ложкой. Кофе выбрали «Американо». На нашу просьбу сделать его с молоком, ответили, что оно закончилось. Но потом мы его в напитке обнаружили, услышав: «Для вас нашлось!».

Попозже (десерты ели не спеша, быстро с ними расправиться не удалось бы) мы решили взять чаю, а нам предложил капучино, поскольку уже пополнили запасы молока. Тогда мы попробовали еще и этот кофе. И взяли домой продегустировать немного весового печенья с ананасом и шоколадом.

Торты: кусок фисташкового «Наполеона» и кусок «Яркого апельсина» обошлись нам в 194 рубля. Что из этого сколько стоило, точно выспросить в суете нам не удалось. Сумму к оплате назвали только общую.

«Яркий апельсин» произвел на нас смешанное впечатление. Он радовал свежестью и новыми вкусами, но не показался гармоничным десертом. «Фишка» этого торта в том, что вкус цитрусовых там сочетается с прослойкой клюквенного желе. По отдельности все это прекрасно, но общей картины не возникает, кроме того, желе ощутимо холодное, и поэтому «вываливается» из десерта.

Оригинальный фисташковый «Наполеон» порадовал нас гораздо больше. Этот эксперимент показался нам удачным. Мы находили в торте все новые вкусы. Один слой крема – фисташковый, в другом ощущается кокос. Также есть цитрусовый привкус. Тесто, как и полагается «Наполеону», слоеное. Но в отличие от традиционного десерта с таким названием, обычно сладкого и сытного, версия от «Пеки, Лола!» гораздо более легкая. Авторские кремы нас вдохновили.

Сибирский синнабон (55 рублей) оказался щедро залитым кремом на основе сметаны. Сама булочка с корицей и брусничным вареньем. Воздушной ее тесто не назовешь. Все вкусное и свежее, но просто безумно сладкое. Такую булочку надо есть часа два за неспешными беседами.

«Американо» (90 рублей) приготовили стремительно, и он несколько остыл, пока нам взвешивали тортики и искали приборы. Особого впечатления не произвел. Спасибо, что не растворимый. Потом, когда нам предложили заказать капучино (100 рублей) мы попробовали и его. Обильная молочная пена сделала напиток более приятным, но все же кофе в кондитерской пока скорее дополнение к десертам.

С собою мы взяли немного печенья. На вес было два сорта: с миндальной мукою (810 рублей за кило) и с ананасом и шоколадом (410 за тот же вес). Мы предпочли последнее, около 100 граммов обошлось в 42 рубля. Ели на завтрак с кофе. Ананас и шоколад ощущаются, их достаточно. Печенье сладкое и нежное (в тесте, судя по всему, много белка).

Нас подробно расспросили о впечатлениях и сказали, что в кондитерской постоянно появляются новые и новые варианты сладостей.

Счет: только наличный расчет (обещают скоро сделать и безналичный), сумма - 479 рублей за все.

Итого: из-за постоянных очередей не так уютно, как хотелось бы, возможно, сейчас проще брать сладости с собою. Радует свежесть продукции, демократичные для Томска цены и большой выбор фантазийных тортов. Очень вежливые сотрудники. Хочется подробного меню (это, как мы поняли, вопрос времени), меньшей суеты и более выразительного кофе.

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