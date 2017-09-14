Томский ТЮЗ: в ожидании премьер и главного режиссера

14 сентября 2017 / Томский Обзор

17 сентября Томский театр юного зрителя премьерой спектакля «Сказ об Иване-мастере» начнет свой 39-й сезон. Он обещает быть очень насыщенным: новые постановки, гастроли, лаборатория молодой режиссуры…

Давно у томских зрителей не бывало такой яркой театральной осени! Еще в ближайшее время ТЮЗ собирается обрести главного режиссера.

Все новости директор театра Владимир Казаченко поведал журналистам на пресс-завтраке. Кофе и свежая выпечка во французском стиле располагали к общению!

Обсудили не только события из жизни ТЮЗа, но и важные темы для всего российского театрального сообщества, среди них – ситуация с режиссером Кириллом Серебренниковым.

До премьеры «Сказа об Иване-мастере» остаются буквально считанные дни:

- Был в Томском ТЮЗе в свое время чудесный спектакль «Ванюша, Иван Петрович», многие его помнят, - объясняет Владимир Казаченко, директор Театра юного зрителя. - Мы решили его реинкарнировать, но сделали совершенно новую постановку под названием «Сказ об Иване мастере». Поставила его петербургский режиссер Катя Максимова – та, которая делала у нас спектакль «Лететь…». Он всем нам очень понравился, постановку приглашали на «Арлекин» (эту премию можно назвать «Золотой Маской» для спектаклей для детей). Мы решили снова позвать Катю, выбрали знаковый для ТЮЗа материал, было очень важно сделать все качественно. Есть ощущение, что постановка удалась. Над нею работала целая команда. Основатель фольклорно-этнографического ансамбля «Пересек» Марина Аржаникова - над народным вокалом, разучивала с ребятами сольные и групповые песни. Даниил Крапчунов (руководитель арт-проекта «Васильев вечер») помог подобрать песни для этого спектакля. Мы сделали все, чтобы ничего не исказить с этнографической точки зрения. Артисты, режиссер, художник спектакля Сергей Лавор посетили все томские музеи.

Теперь актеры знают о Сибири и ее истории, культуре гораздо больше, например, понимают, что обозначает тот или иной элемент на наличнике. Спектакль будет не просто сказкой про Васюганские болота, как это было в пьесе томского автора Александра Казанцева, написавшего в конце 1980-х «Ванюшу, Ивана Петровича». Он связан с историей и культурой нашего народа, опирается на сибирскую идентичность.

«Сказ об Иване-мастере» впервые сыграют 17 сентября. А следующая премьера ТЮЗа назначена на 28-29 ноября. Режиссер Дмитрий Егоров и художник Константин Соловьев, известные в Томске по спектаклю «Победители», уже начали работу над «Крестьянами о писателях». Это неожиданная для сцены история:

- Был такой просветитель Адриан Топоров. Он в 1920 году организовал «Майское утро», коммуну на Алтае, недалеко от Барнаула, - поясняет Владимир Казаченко. – Выпускник учительского института много сил и времени посвятил просвещению крестьян. Он решил прочитать им все глобальные произведения литературы, устраивал публичные читки с обсуждениями. Они стали очень популярны, собиралась вся община. На основе тех бесед написал книгу «Крестьяне о писателях». Ее первый том до нас дошел, а 2-й и 3-й нет из-за усилий НКВД. Адриан Топоров был репрессирован, книги изъяты из печати, уничтожены. Но и первый том очень интересно читать. Простые люди четко определяют свое отношение к авторам. Им «зашел» Александр Пушкин или Любовь Яровая, а Демьян Бедный вызвал отторжение. О нем крестьяне не очень хорошо высказывались…

В новом спектакле ТЮЗа речь пойдет о роли учителя и просвещения. Интересный факт, что среди тех, кто был в коммуне «Майское утро» - родители известного космонавта Германа Титова.

Хотя в основе постановки «Крестьяне о писателях» реальная история, спектакль будет не документальным:

- Скорее с элементами документального, - говорит директор. - Спектакль будет идти на малой сцене, при этом в нем задействована почти вся труппа. Декорация будет совершенно безбашенная, с плакатами и лозунгами, подъемами и лебедками. Больше спойлеров пока делать не стану.

В ноябре-декабре ожидается и проект «#Мария/Анна…17», совместная работа с краеведческим музеем. Декорации для спектаклей, посвященным незаурядным томичкам Марии Бочкаревой и Анне Ивановой, уже готовятся.

Следующую премьеру ТЮЗ обещает после Нового года. «Женитьбу», известную комедию Николая Гоголя, поставит Екатерина Гороховская, в прошлом году именно она создала спектакль «Братец Лис и/или братец Кролик».

- Катя очень хочет поработать с этим материалом. «Женитьба» была в нашем репертуаре 5 лет назад, но теперь мы поставим другой спектакль, - уточнил директор. - В работе будут задействованы в основном молодые артисты. Нам хочется повысить художественную планку репертуара. Премьера «Женитьбы» намечена на конец апреля. И еще в 39 сезоне у нас появится спектакль, который поставит будущий главный режиссер Томского ТЮЗа.

«Главный режиссер» для сегодняшнего Томска словосочетание почти экзотическое, сегодня такой человек есть только в театре «Скоморох». Неудивительно, что вопросов сразу возникло много. ТЮЗ больше двух лет без главного, Илья Ротенберг ушел в другой театр в 2015 году. Некоторые уже предполагали, что Театр юного зрителя решил обойтись приглашенными режиссерами, приезжающими на постановку. Но Владимир Казаченко считает иначе:

- Есть такой тип руководителей, который уверен, что можно работать без главного режиссера и художественного руководителя. Это их право, есть довольно успешные театры без главных режиссеров. Я знаю такие примеры в Омске, в Екатеринбурге, когда художественная линия качественно выдерживается директором. Если он человек с хорошим вкусом, вменяемый, следящий за театральным процессом в стране, то почему бы и нет. Но я считаю, что в современной России театр может развиваться двумя путями. Или это тандем, директор и главный режиссер, или это продюсерский театр. Остальные варианты, по мне, обречены на стагнацию и прозябание. У нас в ТЮЗе главный режиссер обязательно будет! С 16-го по 22-е октября мы проведем лабораторию молодой режиссуры, посмотрим и приценимся сразу к нескольким людям. Сейчас они активно выбирают материал, по которому будут делать эскизы на нашей сцене. После лаборатории объявим фамилию главного режиссера.

Лаборатория для Томска большое событие, подобная уже бывала в театре Драмы в 2011 году, и те зрители, кто тогда несколько дней подряд смотрел эскизы, вспоминают то время до сих пор.

- Нам бы хотелось, чтобы лаборатория прошла у нас с конкретными результатами, мы ее уже сейчас тщательно готовим, придирчиво согласуем материал, чтобы в будущем могли взять его в работу, довести до ума, - отмечает Владимир Казаченко. – Ориентируемся на нашу потенциальную аудиторию, на молодежь. Смотрим, чтобы материал расходился на труппу и чтобы из него могло бы получиться качественное художественное произведение.

Сочинять эскизы на лаборатории будут Георгий Цнобиладзе (режиссер из Санкт-Петербурга), Никита Рак (он бы главным режиссером прокопьевского драмтеатра, а сейчас работает в Воронеже), Владимир Золотарь, лауреат национальной премии «Золотая Маска», работавшего в Барнауле, Нижнем Новгороде, Омске и других городах, Павел Зобнин (он сотрудничает со многими театрами и известен Томску по недавней премьере ТЮЗа «Банка сахара»).

Вероятно, именно один из этих четырех режиссеров-участников лаборатории станет главным в Томском ТЮЗе.

Сразу после лаборатории театр поедет на гастроли, это будет обмен с Рязанским областным театром Драмы. Спектакли из Рязани томские зрители увидят в конце октября-начале ноября.

А в ближайшее время в ТЮЗе гастролирует знаменитый московский театр «Сатирикон», это проект федерального Центра поддержки гастрольной деятельности. 22 и 23 сентября москвичи сыграют спектакль Константина Райкина «Однорукий из Спокана».

Меняется труппа ТЮЗа: летом ее пополнили новые артисты Анастасия Чеверс, Аполлинария Мусинова, Алексей Шитиков. Ребята молоды и харизматичны, их выбрали после того, как посмотрели работы выпускников разных театральных вузов.

- Будем пополнять труппу и дальше, хотим прийти к ситуации, когда две трети труппы молодые актеры, и когда две трети труппы мужчины, а всего артистов не меньше 35 человек. Тогда мы можем охватить 80% мирового репертуара, - рассказывает Владимир Казаченко.

На пресс-завтраке не только говорили о будущем, но и подвели итоги прошлого сезона.

- Он был неровным по ряду причин. Есть безусловные удачи. К примеру, «Банка сахара» - это для Томска новый материал, спектакль про человека-затворника, он видел людей по телевизору и их не любит, - вспоминает Владимир Казаченко. - Нам здорово удалось «вырастить» актера Дмитрия Гомзякова, которому в этой работе досталась большая роль. Когда артист 2 часа постоянно на сцене, то он прежним остаться не может. Если человеку поверить, дать себя проявить, то он будет развиваться и штурмовать новые вершины. Мнения о «Сне Шекспира в летнюю ночь» разделились. Обычно это либо фанатичное обожание, либо столь же ярое оплевывание. Спектакль «Братец Лис и/или братец Кролик» стал заметным событием, 1-го октября смотреть его приедут эксперты театральной премии «Арлекин». Важна эта работа и тем, что спектакль начал заполнять нишу, в нашем театре пустовавшую. Это репертуар для подростков, старших школьников. Их непросто зазвать в театр, а если показать им что-то пронафталиненное, то мы потеряем их навеки. «Братец Кролик…» со своей задачей справляется.

Хватает ли в наше непростое кризисное время ТЮЗу денег? Вопрос финансирования всегда стоит остро, но путь жалоб театр считает неэффективным:

- Денег не хватает всегда, но лучше не сетовать, а действовать, - уверен директор ТЮЗа. - Конечно, бюджетного финансирования на постановки не хватает, мы используем и те средства, что сами зарабатываем. Сегодня гонорар за спектакль режиссера среднего уровня около 200 тысяч рублей, это без учета налогов. Если постановщик более опытный, известный, то сумма возрастает до 300 тысяч рублей. Гонорар художника, как правило, 80% от гонорара режиссера. Вместе это уже полмиллиона, и прибавьте сюда налоги. Понятно, что двух миллионов рублей, которые выделяются из бюджета на четыре спектакля в год, не хватит. Но мы стараемся зарабатывать сами и развивать театр. С грантами работаем, два раза мы выигрывали гранты Фонда Михаила Прохорова, получали гранты по поддержке молодой режиссуры, молодой драматургии, спектаклей для детей. Того же «Братца Кролика…» поставили при поддержке Союза театральных деятелей. Лабораторию молодой режиссуры тоже проводим, выиграв грант СТД. Главное на месте не сидеть, надо все время что-то делать.

Слово «гранты» невольно напомнило о том, что обсуждается сейчас в российском и не только театральном сообществе. О деле Кирилла Серебренникова.

- Я считаю, что Кирилл Серебренников не виновен, и он не совершал никакого преступления, - уверен Владимир Казаченко. - Понятно, что государство имеет право контролировать эффективность расходования денег, которые оно выделяет. Но надо серьезно думать над системой отчетности, финансирования театров, потому что она потенциально опасная. Я как руководитель театра пятьдесят раз подумаю перед тем, как подписать любую платежку. Как это будет выглядеть с точки зрения проверяющего, как он оценит мои бумаги? Бывают непростые ситуации, к примеру, нам для спектакля «Старший сын» был нужен старинный сервант. Мы нашли его в деревне у одной бабушки. Но купить его театр как учреждение мог, только оформив много документов. Бабушка не хотела заключать договор из-за бумажной канители. А режиссеру непременно требовался этот шкаф. Пришлось долго уговаривать, решать эту проблему, готовить все бумаги. Много сложностей. Художник же вообще не должен об этом думать. Ему важно творить. Мне кажется абсурдной сама мысль, что можно создать такой грандиозный театральный проект, как «Платформа», успешно его реализовывать три года ставить обсуждаемые спектакли, номинироваться на «Золотую маску», а потом режиссеру выдвигается обвинение, что он делал это с целью хищения государственных средств. Это абсурд. Другой вопрос, возможно были какие-то недочеты в финансовой дисциплине, но в виновность Кирилла Серебренникова я не верю.

На обсуждении этой тревожной истории первый пресс-завтрак перед насыщенным сезоном и завершился.

Текст: Мария Симонова

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