Список мест.

Полина Колозариди о рекомендуемом к посещению в Томске

5 октября 2017 / Томский Обзор / Фото: Мария Аникина

У каждого томича, даже если он уехал из города, есть свой список мест, обязательных к посещению в Томске. Сегодня о своем списке рассказывает выпускница ТПУ, социолог, интернет-исследователь из НИУ ВШЭ Полина Колозариди.

АВТОР Полина Колозариди

Меня каждый год удивляет, что Томск не наводнён толпами туристов. Конечно, тут плохие дороги и нестабильная администрация, но это всё тревожит главным образом местных жителей.

А вот приезжать сюда туристам — это же счастье. В Томске прекрасно готовят и принимают гостей, есть замечательные места для прогулок, а также бьюти-туризма.

Кафе и рестораны

В какое бы время вы ни приехали сюда, в Томске всегда есть много прекрасной еды. Вот мои любимые места — там можно сидеть и есть.

Klaus Cafe на Никитина. Кафе в Томске работает уже 20 лет (сегодня в городе три заведения Klaus — прим.ред.), и все эти годы в нём очень вкусно, уютно и необычно. Это кафе, вдохновлённое немецкой кухней. В кондитерской пекут сытные и сладкие пироги со всевозможными начинками. Мой любимый — с творогом и маком. А также торт «Томск», его делают на заказ. «Томск» — это почти как торт «Москва», но в тридцать раз вкуснее. А ещё в кафе на Никитина (в других филиалах не так) потрясающе готовят, стоит брать их специальные блюда — драники и домашнюю лапшу spaetzle.

«#СчастьЕсть». Вообще, это кафе похоже на московское и питерское «Счастье», но в Томске не так ванильно и есть такие кофе с десертами, которых в столицах не водится. Как-то раз бариста сделал мне кемекс, попробовал его и сказал, что недоволен вкусом (передержал). «Сейчас я переделаю, но кружку этого оставлю вам, чтобы вы могли сравнить». Да, и десерт с бананами здесь фантастический. Также советую кофейные коктейли: с сыром, апельсиновым соком и так далее. Большое искусство сделать кофейный коктейль так, чтобы он подчёркивал вкус кофе, здесь это умеют.

Но вообще воспитанием вкуса к кофе давно и планомерно занимается сеть кофеен «Буланже». Тут ещё много лет назад начали подавать кофе во френч-прессе. Кофе из разных регионов, разной обжарки — в меню подробно описаны его виды и особенности вкуса. А если вы втягиваетесь в дегустацию, официанты поддержат разговор с вами: «Вы не чувствуете красной смородины в этой Кении? Странно, попробуйте подождать, пока он остынет». Ещё там очень вкусные воронежские блины и судак с картофелем. И чай — тоже с десяток видов, к которому приносят чайник кипятка, чтобы можно было пить долго-долго.

«Славянский базар». Ничего не поделать, это лучшее место с сибирской едой и не только. У меня такое ощущение, что повар тщательно думает над каждым блюдом. Пельмени сочные и при этом в них столько мяса, сколько, кажется, не умещается в пельмень. Котлеты и бургеры, салаты, но главное в последнее время — луковый хлеб. Это хлеб, полный лука, почти пирог, его можно есть как самостоятельно блюдо. И вариации на тему традиционной русской и советской еды с сибирскими ингредиентами: дичь, рыба — это всё надо пробовать в каждом сезоне. «Славянский базар» недёшев, но сюда можно ходить на бизнес-ланчи, тогда цены не кусаются.

Крошечное кафе Pumpkin в цокольном этаже торгового центра на Киевской делает лучшую в мире «Павлову». Это такой десерт из безе с кремом. Даже если вы не любите «Павлову» (как я, до того как попробовала её здесь), стоит её заказать и проверить. Ещё там есть тарты с разными начинками и вполне приятный кофе.

Leto. В Leto (не путать с окружающими ресторанами восточной кухни) есть еда, которая почти не встречается в центральных кафе в мире, не то что в России. Это сладости без глютена, и хлеб. Облепиховый торт, медовик, черёмуховый торт на рисовой муке. А ещё там есть яблочный пирог, где почти нет теста. Для аллергиков, в общем, рай. Ну и, классическая европейская еда без банальностей. Скажем, в меню есть «Большая рыбная котлета», вот она правда, большая и очень вкусная.

Общее свойство томского общепита — немосковские порции (то есть они правда 200–300 граммов) и человечный сервис. Почти во всех этих местах вас быстро узнают, люди там порой работают годами, можно заказывать «как обычно» или попросить полпорции/заменить гарнир.

Где покупать еду с собой?

Если вы в Томске надолго, стоит, конечно, покупать еду. Тем более что мест, где это нужно делать, тоже хватает:

«Рыбная тема». Сеть магазинов, где много рыбы, вкусной рыбы, готовой, замороженной, во всех возможных видах. Солёная, копчёная, вяленая, тушёная, в блинчиках, в виде закусок (пробуйте фирменную!), масле, котлетах (замороженные из щуки).

Тesto. Маленькая пекарня с парой столов и необычными пирожками, хлебом и сластями. Вернее, сласти вполне классические, но всегда свежие и видно, что пекари не экономят на ингредиентах, и всё в них как надо. Пирожок с индейкой, калач, торт «Стёпка» и «Королевская ватрушка» особенно хороши.

Тorta. Во-первых, тут тоже есть радость аллергика — хлеб из кукурузной муки, во-вторых, вообще вкусный хлеб, в-третьих, раздолье десертов. А также хлеб из шпината.

Ещё хлеб из шпината стоит пробовать в «Здесь Хлебъ». Вместе с крылышками и десертными чёрными хлебами. И если вы оказались на Ленина, и почему-то не хотите перекусить в «Сибирских блинах» (а зря), но торопитесь, то пирожок с луком и яйцом за 25 рублей в «Здесь Хлебъ» — лучший фастфуд из возможных.

Но это всё опять в сторону хлеба и десертов. Всерьёз еду надо покупать на Фрунзенском рынке, у «Волкова» и раз в неделю на ярмарке у Дворца Спорта. Ещё раньше были «Ежи», может, они вернутся.

Фрунзенский рынок, на мой взгляд, даёт фору московским Усачёвскому или Даниловскому, только там нет хипстеров. А вот мясо, рыба и молочные продукты — прекрасные. В субботу стоит ездить ко Дворцу Спорта, знакомиться там с фермерами и потом договариваться с ними о поставках сметаны, творога, овощей и мяса.

Если нужно пойти в магазин, то это «Волков». Там хороший выбор, есть всё, что нужно в течение недели, а летом — дюжина видов кваса, их все стоит пробовать.

А культура?

Когда я приезжаю в Томск, первым делом иду в «Букинист». Там можно провести полдня, изучая старые книги и потом ещё несколько дней не выходить из дома, потому что вы будете читать и читать. У меня из «Букиниста» много разных изданий — и старых детских книг, которых больше нигде не найти, и современных писателей, чьи книги там стоят не баснословных денег, и советских книг про искусство. И несколько антикварных вещей из магазина в том же здании.

Краеведческий музей и его культурная программа. В Краеведческом музее, во-первых, интересные выставки — и постоянные, и временные. Во-вторых, культурная программа. Скажем, прошлой зимой мы ходили на все концерты Натальи Нелюбовой. Это был и концерт, и действо, в общем, отличное.

«2+Ку» становится всё популярнее, поэтому туда надо приезжать за полчаса. На сцене Владимир Захаров (советую все спектакли про ёжика и медвежонка), вокруг говорящие деревянные куклы, волшебное пространство самого театра и вокруг него. Волшебство ещё и в тоне «2+Ку», который говорит со взрослыми и детьми одинаково уважительно и ненавязчиво, и спектакли не становятся потреблением контента, а оказываются соучастием в сказке. Даже один и тот же спектакль меняется с годами.

ГЦСИ. В Томске это небольшой зал с современным искусством при Художественном музее (там тоже бывает интересно). Но я ГЦСИ люблю за интеллектуальную программу, где нет лекций, на которые не хотелось бы попасть из Москвы, да и любого другого города. А также интересные события вроде выставок с обсуждениями, например, про видеоарт.

«Аэлита». У томичей много причин любить «Аэлиту» в разное время. Тут было и кино, бывают концерты, да и что только «не». Сейчас я всё никак не могу попасть в философский клуб, но читаю анонсы в Фейсбуке и жалею, что в Москве такого нет.

Гулять

Конечно, если вы едете в Томск, то наверняка уже наслышаны о деревянном зодчестве. Оно в Томске удивительное по разным причинам, тут есть разные стили, отдельные дома или целые кварталы, где можно гулять подолгу. Конечно, главное — отреставрированная благодаря Совету при Музее деревянного зодчества и активистам улица Кузнецова. От неё можно пойти рассматривать классические дома на улице Красноармейской, а можно (и стоит, на мой взгляд) гулять по Заисточью и Татарской слободе. Это часа полтора, а то и два прогулок за «Главпочтамтом». Отсюда можно спуститься к реке или даже дойти до пруда при ТГУ. Самый необычный район с деревянными домами — около психиатрической больницы в Сосновом бору. Вокруг правда бор, от центра города довольно далеко, но дома потрясающие. И нет, тут не страшно.

В каждом городе есть парк, посвящённый Великой Отечественной войне. В Томске это Лагерный сад, и это не просто парк, а целое зелёное пространство, выходящее к реке Томи, отсюда можно по набережной и лесу дойти до леса возле стадиона «Политехник». Там природа, башня Лунева (старинная водонапорная башня, которую восстанавливает один-единственный человек своими силами) и стадион, где можно бегать. В двух шагах при этом — центр города. Идеально для пикника летом, а в августе река Томь мелеет, и можно походить по её дну, ближе к закату это становится прекраснее, чем пейзажи Исландии.

Речвокзал и корабли. Томь когда-то была очень судоходной, отсюда плавали до Барнаула и Иркутска, и уж тем более — до небольших городков в Томской области. Сейчас речное пароходство уже не так популярно, но можно покататься на туристическом корабле, он ходит летом три раза в день: в 14, 16 и 18 часов. Ранние рейсы пустуют, а в шесть вечера в хорошую погоду собирается небольшая группа. Потом можно прогуляться вокруг, по улице Карла Маркса, там симпатичная каменная архитектура.

Академгородок. В Академгородок нужно ехать с гидом из местных, чтобы он или она рассказали историю про то, как возник район, как учёные строили свои здания, что происходило в 1990-е и как городок меняется сегодня. И в целом в Томске интересные экскурсии. Я слушала экскурсию «Хлеба и Зрелищ», и оказалось, что вообще не знала про центр города.

Бонус — бьюти-туризм. В Томске стоит спросить у местных знакомых, чтобы посоветовали мастеров маникюра и педикюра, а также парикмахерские. Цены здесь раз в пять ниже московских, а качество куда выше, потому что в Томске мастера не торопятся. Ещё тут можно погрузиться в фито-бочку и сидеть в ней в травяных парах, а потом отправиться на массаж. Несколько таких процедур — и мир становится окончательно прекрасен.

И последнее — в Томске потрясающие закаты и восходы. Но это уже не город, это уже природа.

Это не рекламный материал. Он отражает точку зрения автора, рассказывает о том, что понравилось и заинтересовало исключительно его.

Фото: Мария Аникина, pixabay.com

Тэги/темы: