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Кукольники. Оживить вороненка

Куклы иногда кажутся настолько живыми, что вздрагиваешь. Так было на спектакле «Ворона» Галины Улан из иркутского театра «Аистенок», игравшей на фестивале «Сказочный балаганчик «Скомороха» в Томске.

В финале она выходила к зрителям с птенцом в руках, и казалось, он вот-вот взлетит. Другие куклы тоже были необычной конструкции, и мы решили познакомиться с ними поближе. Тем более, что спектакль «Ворона» некоторым образом связан с Томском — его поставил Сергей Иванников, главный режиссер и художник театра куклы и актера им. Романа Виндермана «Скоморох».

Актриса Галина Улан признается: она давно мечтала о своем моноспектакле, трогательном, душевном, позволяющим показать несколько разных характеров. И родилась форма: старинный велосипед, на нем катается странный персонаж Мэри, она же управляет куклами. Историю решили сочинять по мотивам сказки «Влюбчивая ворона».

— Хотела, чтобы постановка была о любви, о том, что надо любить, радоваться, говорить другим людям много хороших слов, потому что жизнь человеку дана всего одна, — объясняет Галина Улан. — У меня сразу собралась команда. Сергея Иванникова я попросила стать режиссером и подобрать музыкальное оформление. Мы с ним работали — он поставил в «Аистенке» спектакли «Цирк Шардам», «Страсти по Насте». А когда у меня была круглая дата — 20 лет работы в театре — он на меня поставил сказку «Тигренок в чайнике», ее мы играем и на сцене, и в фойе, где накрывается большой стол. Мы со зрителями едим пирожные, пьем чай и общаемся. Рассказала режиссеру о своей задумке. Женя Шабанова, заведующая постановочной частью «Аистенка» — художник моего спектакля. Я ей рассказала, что мне бы хотелось персонажей с отголосками человеческих характеров. А звукорежиссер нашего театра Володя Димаков стал конструктором спектакля, сделал всю механику для кукол. Это был его дебют в новом качестве.

Галина сразу попросила, чтобы куклы были шарнирными — тогда их возможно зафиксировать на время сцен, где они не заняты. В моноспектакле, где актриса работает одна, была важной возможность оставлять персонажей. И в то же время хотелось, чтобы у каждого героя была своеобразная механика, характеризующая его характер. У зайца в спектакле косые глаза, сначала этого незаметно. А когда он начинает жаловаться на свой недостаток и поворачиваться к зрителям, то косоглазие все замечают. У волка поднимаются брови, а ноги, напротив, тяжелые, он неподвижный. Медведь неповоротливый, а глаза очень живые.

— Глаза у медведя не просто вверх поднимаются, а еще и немного в сторону, благодаря этому у персонажа на лице появляется удивление, — уточнят Галина. — Не каждый профессионал решит такую сложную задачу, а наш конструктор справился.

От самой вороны требовалось, чтобы ею артистка могла без проблем управлять одной рукою. В голове сделали небольшую дырку, чтобы влезал палец. Так удалось оживлять глаза — с помощью рычажка. А держа туловище можно за счет плечиков вести ноги. Получается, что Ворона с живыми глазами, и еще умеет ходить.

Вороненок на сцене появляется только в финале, зато выглядит так трогательно и живо, что зрители, особенно дети, спешат познакомиться с ним поближе.

Механика вороненка была продумана так, чтобы у него двигалась голова и крылышки. Если повернуть птенца, то его голова поворачивается за счет движения тела.

Интересно, что, хотя с виду вороненок как живой, но перьев для его создания не понадобилось. Материалы, выбранные для куклы — это флис, кожа и немного легкого газа. Только визуально они и, главное, по ощущениям, тактильно, они напоминают перышки.

— Он маленький и хрупкий, мне не хотелось, чтобы дети видели в нем куклу, — признается Галина. — Когда птица после спектакля садится ребятам на руку или на голову, то лапки шевелятся, словно это настоящий вороненок, и крылышки у него работают. Он придуман таких для того, чтобы зрителям захотелось прижать птенца к себе, погладить его, и у них проснулись чувства. Тогда они, вслед за Вороной из спектакля, захотят говорить другим: «Ты живой, красивый, я люблю тебя!». Это же спектакль о том, что надо любить друг друга и говорить много хороших слов. Редко в жизни такое встречается.

Текст: Мария Симонова

Фото: из архива Галины Улан

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