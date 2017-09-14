#чточитать: увлекательные книжные новинки сентября-2017

Партнерский материал / Фото: 14 сентября 2017 // Фото: pixabay.com

Ранее осенью, когда вокруг дождь, желтые листья и всеобщее уныние, хочется налить ароматного кофе или чаю, закутаться в плед и углубиться в интересную книжку.

Идеально, если она новая и увлекательная. Именно поэтому в нашем обзоре четыре соответствующих новинки сентября.

Вслед за мировым бестселлером «Правда о деле Гарри Квеберта» новый роман Жоэля Диккера сразу оказался в лидерах продаж. В этой семейной саге с почти детективным сюжетом молодой писатель Маркус Гольдман расследует тайны своей родни из Балтимора. В юности он проводил каникулы вместе с ними, своими кузенами любимой девушкой, что составляло смысл его жизни. Будущее виделось в розовых тонах, однако завязка страшной драмы была заложена в эту историю с самого начала.

Новый роман Дмитрия Быкова — как всегда, яркий эксперимент, литературное событие. Три самостоятельные истории, три разных жанра. Трагикомедия, в которую попадает поэт, студент знаменитого ИФЛИ. Драма советского журналиста: любовь и измена, эмиграция и донос, арест и предательство. Гротескная, конспирологическая сказка о безумном ученом, раскрывшем механизмы управления миром с помощью языка и текста. В центре всех историй — двадцатый век, предчувствие войны и судьбы людей в их столкновении с эпохой.

Каковы четыре ключевые даты в жизни Дэвида Линча? Что для него самого значит эпитет «линчевский»? В какой именно момент необычный чудак, снимающий странные фильмы, превратился в самого узнаваемого режиссера Америки? Почему многие отмечают, что его фильм «Человек-слон» автобиографичен? Чем именно Линч заслужил прозвище «главного эксцентрика Голливуда»? Как увлечение живописью в юности повлияло на его творческую манеру и стиль? Обо всем этом и о многом другом вам расскажет биография Дэвида Линча «Человек не отсюда». Вы узнаете, что сделало сериал «Твин Пикс» предметом культа и что привело к его саморазрушению, сколько альтер-эго было у Линча и что кроется за гипнотическим образом желтой разделительной полосы. А также сможете проследить всю кривую творческих взлетов и падений одного из самых ярких режиссеров в истории кино.

В жизни книготорговца Эй Джея Фикри — черная полоса. Его жена умерла, книжный магазин вот-вот прогорит, самую ценную книгу — раритетное издание «Тамерлана» Эдгара По — украли. Фикри все больше замыкается в себе, отгораживаясь и от тех, кому он небезразличен. Даже книги больше не приносят ему радости… Но все изменится, когда Фикри обнаружит у себя в магазине таинственную незнакомку. Скоро он взглянет на мир по-другому, а мир узнает совсем другого Фикри.

Эти и другие книги вы можете купить в магазинах «Читай-город».

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