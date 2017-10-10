Пять заведений для дождливого чаепития в Томске

10 октября 2017 / Томский Обзор / Фото: Екатерина Некрылова

Это не рекламный материал. Он отражает точку зрения редакции, рассказывает о том, что понравилось и заинтересовало исключительно обозревателя Томского Обзора.

Осень — лучшее время для неторопливых дружеских посиделок за чаем в любимом кафе.

Мы прошлись по городу и отобрали пять заведений, в которых можно не только выпить чаю, но и посидеть в приятной компании.

ProCofe

Тихое заведение в домашнем стиле. Мягкие диваны и кресла, два столика с видом на проспект Ленина, остальные — в глубине зала. В ProCofe огромный выбор чая — от достаточно распространенных в томских заведениях китайских сортов до чая с чабрецом, татарского и «Нектара Афродиты» с кусочками шиповника и листьями крапивы. Есть также и чайные напитки, например латте матча — зеленый чай и молоко на пару. В ProCofe можно зайти по пути в центр города или наоборот — по дороге домой. Находиться здесь приятно в любое время года — помещение и витрины всегда разнообразно оформлены по сезону. Что немаловажно, в заведении есть столики как для парочек, так и для больших дружеских компаний, а расстояние между ними и ненавязчивая музыка позволяют спокойно вести разговор. Кстати, о посетительницах здесь заботятся даже в мелочах — туалетные комнаты оборудованы дозаторами с кремом для рук.

Адрес: пр-т Ленина, 100.

Кондитерская Torta

На проспекте Фрунзе немало интересных заведений, но нам нравится кондитерская Torta. Светло, тихо, удобно зайти по дороге домой или на работу. Несмотря на то, что заведение расположено в жилом доме и выходит окнами на тротуар, ощущения торопливости нет. Можно выбрать авторский чай — они в заведении очень вкусные. Из выпечки сильно рекомендуем бриоши и булки из слоеного теста с ананасом, изюмом, клубникой или апельсиновым джемом — прекрасное дополнение к горячим напиткам. С 8 утра до 20 вечера подают завтраки. Место привлекательно еще и тем, что посетителей всегда немного, так что подойдет, если вы нуждаетесь в тихом местечке для разговора. Есть столики в центре зала и у окна — к ним прилагаются мягкие диваны на четверых. Светлые тона в интерьере в хмурую осеннюю погоду создают дополнительное ощущение уюта. С музыкальным сопровождением, кстати, здесь тоже проблем нет — негромкая ненавязчивая музыка создает фон, но не вторгается в разговор.

Адрес: пр. Фрунзе, 98.

«Пралине»

Снаружи и не скажешь, но по интерьеру это одно из самых уютных заведений в городе. Во-первых, тут есть камин! Искусственный, правда, но все равно приятно. В кафе два зала, так что можно выбрать место, исходя из цели визита: для долгих обстоятельных посиделок подойдет большой зал, для быстрого полдника — малый. Вместо привычных диванов и стульев, правда, скамьи с подушками на них, но вполне уютные. Успокаивающий интерьер в бежевых тонах — обои с вензелями и в вертикальную полоску, светлые свисающие над столами лампы, придает кафе неуловимый шарм, а негромкая музыка наводит на приятные размышления. В чайной карте тоже все в порядке: китайский элитный чай соседствует с более простыми и привычными вариантами: черный, травяной, фруктовый и зеленый. К чаю всегда можно взять свежие десерты — они в «Пралине» не только вкусные, но и оригинальные, вроде чудесного торта «Кучерявый пинчер». Все в заведении располагает к долгому разговору, а месторасположение — в двух шагах от сквера «Деревянного зодчества» и Буфф-сада — удобно для любителей пеших прогулок.

Адрес: ул. Герцена, 26.

КофешенкЪ

Классическая кофейня в европейском стиле в университетском сердце города: совсем рядом Университетская роща, Ботанический сад, Городской сад, главные корпуса университетов. Заведение расположено в полуподвале, и в нашем списке это единственное место, где нет вида из окна. Но это не должно вас пугать — интерьер в спокойных тонах и уютные диванчики искупают этот недостаток. В чайной карте представлены как классические черные и зеленые сорта, так и смеси с интригующими названиями вроде «Эликсира жизни», «Фруктового блюза» или «Моей любимой». К чаю предлагают приличный выбор десертов, в кафе тепло и уютно, играет негромкая музыка и все располагает к неспешной беседе после долгой прогулки по городу.

Адрес: пр-т Ленина, 63

«Буланже»

«Буланже» — это томская сеть кофеен, каждая из которых как нельзя лучше подходит для осеннего чаепития. Мы же выбрали «Буланже» в районе Лагерного сада за отличный вид из окон на главный проспект города и соседство с парком. Несмотря на то, что специализацией сети является кофе, чайная коллекция здесь более чем достойная: от классических травяных сборов до ароматных китайских вариантов. А к чаю прилагается полный набор традиционных десертов от «Буланже». Одно «но» — если не заказать в «час пик» столик заранее, то можно будет остаться без чая.

Адрес: ул. Нахимова, 2.

Текст: Катерина Маас

Иллюстрация: Катерина Некрылова

Фото: «Буланже», «Пралине», «ProCofe», Torta, pixabay.com

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