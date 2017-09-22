Еда. Рецензии.

Обед в кондитерской «Бисквит»

22 сентября 2017 / Томский Обзор

Это не рекламный материал. Он отражает точку зрения редакции, рассказывает о том, что понравилось и заинтересовало исключительно обозревателя Томского Обзора и Афиши. Поход в заведение оплачивался из редакционного бюджета. Реклама в рецензиях публикуется исключительно во врезках с пометкой «Реклама» или «Промо». Если вы хотите разместить ее здесь, пишите сюда нам: info@westsib.ru.

АВТОР Мария Симонова

Кондитерских в Томске все больше, и на сей раз мы заметили новое заведение не в центре города, а на Московском тракте. Название «Бисквит» навевало мысли о сладостях, но в кафе мы с радостью обнаружили немалый выбор и «обычной» еды. Так что сытный выходной обед состоялся.

Где: Московский тракт, 6/3, в подвале жилого дома.

Интерьер: Единой картинки не возникло: мы пришли, когда часть зала сервировали для банкета, для чего задействовали все столы с диванчиками. Расположиться можно было за не очень большими круглыми столиками и стульями. Размещаться с верхней одеждой и сумками было не очень комфортно (вешалка одна, в дальнем углу, похожа на декорацию и ей при нас никто не пользовался), поэтому пришлось позаимствовать стул у одного из пустых столиков, благо их было немало.

Визуальное впечатление тоже смешанное: с одной стороны, архаичные плотные скатерти с узором, напоминающим советские шторы, простенькие обои на стене, с другой — много любопытных деталей: часы, кошки, картинки, лейки в ретро-стиле. Их приятно рассматривать. На столах — синие цветы и белые плетеные корзинки с приборами. Сначала порадовались такому «прованскому» стилю. Потом присмотрелись — цветы искусственные, корзинки из пластика. Это несколько испортило впечатление.

Меню: Их много, поэтому ориентироваться и делать заказ непросто. На столах лежат предложения по пиццам, пастам и кесадильям. Паста от 140 рублей, кесадилья — от 120, каких-то небывалых вариантов мы не приметили. Пицца от 200 рублей, круги — 25 и 30 см. Из наиболее нетипичных вариантов — «Адская», с салями и острым карибским перцем. Пока мы изучали меню за столиком, то уже настроились на пиццу. Перед заказом мы заметили на витрине много других вариантов, но от выбранной в спокойной обстановке пиццы уже не отказались.

Основное меню и по вариантам, и по ценам похоже на обеденные предложения в столовых, только действует весь день и порции нормальных размеров.

Салаты в «Бисквите» от 40 рублей. Типичных вариантов будь то «Мимоза» или «Цезарь» нет, но все ингредиенты привычные. Супы от 60 рублей, самый редкий из них — крем-суп из тыквы с сухариками.

Традиционные гарниры от 35 рублей. Горячее от 58 — во столько обойдутся куриные биточки. В целом нормальная обеденная еда — котлеты, бигус, плов. В меню заново повторяются некоторые пасты и кесадилья, которые есть в предложении на столиках.

Уже после заказа мы заметили еще одно меню под названием «Приятности к чаю». Ими оказались сырники и блины (стоимостью от 50 рублей) с разными дополнениями и почему-то отдельно крепы с жульеном. Чем, кроме названия, они отличаются от блинов, нам выспросить не удалось.

Пирожки и булочки на витрине, цены — от 15 рублей. Пирожные и торты тоже можно рассмотреть, их немало. Некоторых даже по паре вариантов, как это происходит с «Красным бархатом». Говорят, дело в оформлении. Цены от 45 рублей за 100 граммов. Есть и «Наполеоны», «Медовый», «Шварцвальдский», чизкейки, и те торты, вкус которых представляешь меньше.

Напитки поделены по группам. От 20 рублей компот и морсы. Чай есть пакетированный за те же 20, а если назван элитным, то 400 мл обойдется в 75 рублей. Кофе от 60 рублей, самый оригинальный из него — это раф. Потом мы заметили, что на стене «Бисквита» написаны предложения по «мультифрешам», смесям свежевыжатых соков, они идут от 130 рублей.

Еда: Мы выбрали пиццу «Курица и грибы», салат под необычным названием «Французский постоялец», из десертов предпочли карамельный торт. Дополнили это мультифрешем «апельсин-морковь-яблоко», а потом (пицца готовилась не так уж и быстро) заказали еще и капучино.

Салат «Французский постоялец» (70 рублей) принесли быстро. По вкусовым ощущениям был только что приготовлен. Сочетание ветчины, соленых огурцов, консервированных шампиньонов и сыра сложно назвать экзотическим, но салат легкий, и благодаря соленым огурцам обретает некоторую пикантность. Правда, слово «французский» в его отношении звучит неожиданно. Как уточнила составившая нам компанию в «Бисквит» подруга, много лет живущая во Франции, главный компонент салатов в этой стране, собственно, листья салата. Часто встречаются томаты, а вот соленые огурцы француза в этом блюде бы потрясли.

Потом одновременно принесли мультифреш и кусок карамельного торта (отрезали его еще при заказе, тщательно уточняя у нас размер и не пытаясь сделать десерт побольше, чем мы просим). Напиток (150 рублей) порадовал нас вкусом соков. И натурально, и насыщенно, и знакомое с детства сочетание яблока и моркови хорошо дополнялось апельсином.

Торт «Карамельный» (45 рублей) настроил нас на ностальгический лад. Он очень похож на «Полет», когда-то считавшийся главным десертом Томска-7 (ныне Северска). Те же безе и арахис:) К счастью, в отличие от предшественника, в нем нет обильного масляного крема. Из новых вкусов есть кунжут и даже семечко подсолнечника. А вот карамели особенно не чувствуется. Торт не слишком нас впечатлил, а подруга очень хвалила сметанник. Он представлял собой творожное воздушное суфле, и, когда мы его продегустировали, оказался очень нежным и свежим.

Пиццу «Курица&Грибы» (270 рублей) мы ждали дольше обещанных 15–20 минут. Успели съесть все остальное и даже побеспокоиться, не забыли ли про наш заказ. Пицца оказалась большой и более чем сытной для двух неголодных людей, ели мы ее долго и расправились с трудом. Тесто тонкое, начинки много, все с пылу, с жару. Не понравилось только то, что к краям тесто получилось совсем сухим и жестким.

К пицце мы заказали капучино» (80 рублей). Чашка большая, кофе достаточно горячий для этого холодного томского сентября. На вкус ординарный, пьется нормально, но желания непременно выпить его снова не вызвал.

Счет: 605 рублей за два напитка, салат, десерт и пиццу.

Итого: Кафе «Бисквит» пусть и не самое уютное место на свете, но спокойное, можно общаться неспешно. Разнообразное меню, очень приятные цены. Вкусовых открытий нет, но в целом все блюда, что мы попробовали, нам понравились.

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