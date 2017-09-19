Фото недели. Инаугурация Сергея Жвачкина

19 сентября 2017 / Томский Обзор / Фото: Сергей Степин

Вчера, 18 сентября, в Томском драматическом театре на 12 торжественном заседании Законодательной Думы Томской области Сергей Жвачкин произнес слова присяги, тем самым официально вступив в должность губернатора, сообщается на сайте томского парламента.

«Вступая в должность Губернатора Томской области, клянусь: честно и добросовестно осуществлять свои полномочия, соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные законы, Устав и законы Томской области, защищать права и свободы человека и гражданина, служить процветанию области и благополучию ее жителей» — произнес присягу Сергей Жвачкин, ранее победивший на выборах.

После подписания текста присяги и передачи его на хранение в Законодательную Думу Томской области губернатор сообщил присутствующим, что для него высокая честь вновь занять этот пост.

«Я вновь дал согласие идти в губернаторы, потому что чувствую колоссальную ответственность за те масштабные программы и проекты, которые мы начали вместе. Все они нацелены на одно – улучшение качества жизни наших людей, благополучие не только «отраслей народного хозяйства», но и народа Томской области», — отметил Сергей Жвачкин.

Он также подчеркнул, что оценивает своё губернаторство не как привилегию, а как ответственность.

В свою очередь спикер Оксана Козловская поздравила губернатора от имени депутатского корпуса.

«Когда пять лет назад Вы впервые произнесли слова о «Партии томичей», не все оценили их значимость. Но 10 сентября 2017 года именно эта партия стала той самой силой, что определила итоги голосования. В этой партии нет деления на «ученых», «бюджетников», «газовиков», «чиновников», «пенсионеров». В ней – люди, главной чертой которых является неравнодушие к судьбе своего поселка, района, города, своего региона и страны в целом. Это люди, воочию увидевшие позитивные изменения в своей жизни, кто искренне верит в дальнейшее развитие и гордится Томской областью!», — отметила в своем выступлении Оксана Козловская.

Она также пожелала Сергею Жвачкину успехов на посту губернатора, отметив, что он всегда найдет поддержку у областных депутатов.

С назначением губернатора поздравил Полномочный представитель Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло.

«Именно с Вами жители Томской области связывают дальнейшее развитие региона, реализацию преобразований в экономике и социальной сфере. У вас уверенно идет диверсификация экономики с акцентом на инновационное производство. Органы власти сделали многое, чтобы регион стал инвестиционно привлекательным как для иностранных, так и для российских компаний. Мне есть с чем сравнивать: Томская область среди регионов Сибирского федерального округа выглядит лучше многих других. Здесь удалось объединить науку, образование, власть и бизнес, и это дает результаты», — сказал Сергей Меняйло.

От имени академического сообщества области Сергея Жвачкина поздравил депутат Законодательной Думы Томской области, ректор Томского политеха университета Петр Чубик. Также слова поздравления прозвучали от депутата облдумы, директора ЗАО «Дубровское» Геннадия Сергеенко. Губернатора также поздравили глава Кожевниковского района Александр Емельянов, генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Томскнефтехим» Максим Рогов, участники группы ЮДИ.

Участие в церемонии приняли председатели Томского областного суда и Арбитражного суда Томской области, прокурор области, начальник Управления Министерства внутренних дел по Томской области, начальник Управления Федеральной службы безопасности по Томской области, главы муниципальных образований Томской области, почетные граждане области, представители средств массовой информации, общественных и других организаций.

Фото: Сергей Степин

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