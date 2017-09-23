#чточитать: 4 книги, которым стоит посвятить эту осень

23 сентября 2017 / Спецпроект сети книжных магазинов «Читай-город» и «Томского Обзора» / Фото: Томский Обзор

Осень в самом разгаре, и если вы до сих пор не определились со своими книжными планами на нее, спешим вам на помощь.

Четыре книги для сентябрь-октябрь-ноябрьского чтения — в нашем новом обзоре, подготовленном совместно с сетью книжных магазинов «Читай-город».

Дебору Леви нельзя назвать «писателем-многостаночником». Ее авторский дебют состоялся, когда Леви исполнилось 27 лет, тогда это был роман «Beautiful Mutants». Затем последовал 7-летний перерыв и выход второго романа («Swallowing Geography», 1993). После — еще три года тишины, третья книга и вновь — долгая пауза. Новый роман Леви «Горячее молоко» вошел в шорт-лист Букеровской премии в 2016 году, сразу заставив о себе говорить. Этой осенью книга наконец вышла и на русском языке.

Главной героине романа Софии 25 лет, она «счастливый» обладатель профессии, c которой не так просто устроиться в жизни. Ее мать Роза неизлечимо больна уже несколько лет, и этот необъяснимый недуг совсем испортил ее характер. Мать никогда не была близка к дочери и по сути обращается с ней, будто со служанкой. Переезд в Испанию дает надежду на исцеление обеим — София сменяет профессию антрополога и становится простой официанткой, помещает мать в клинику скандально известного доктора Гомеса, и, кажется, впервые получает возможность побыть наедине с собой и разобраться — кто она все-таки такая, и чего хочет от жизни.

Конфликт поколений, родителей и детей, наконец, конфликт человека с самим собой, море, солнце и обязательная романтическая история — Дебору Леви ценят в первую очередь за то, что она всегда дает читателям полную свободу самостоятельно расставлять акценты и выделять в своих творениях тех героев и темы, которые интересны им самим. «Это идеальная поэзия в прозе» - говорят критики. И в Великобритании Леви в первую очередь известна как автор пьес и поэм, а еще нон-фикшна и радиопостановок. «Горячее молоко» — отличная возможность познакомиться с британским автором поближе.

Давным-давно, в 2008 году, Макс Фрай выпустил первую «Чайную книгу», сопроводив ее безапелляционной аннотацией: «Никто никогда не издавал сборника рассказов про чай, тем более — с авторскими рецептами приготовления этого напитка. Поэтому нам пришлось это сделать, а вам теперь придется читать, а потом заваривать чай и печь пироги по нашим рецептам».

С тех пор минуло немало лет, целых девять, и нарисовался (точнее, написался) второй «чайный» сборник — с новыми историями, героями, чайными секретами от Макса Фрая и Ко. А еще волшебными иллюстрациями от разных авторов.

Кофеманам-поклонникам Фрая огорчаться не стоит — в ноябре ожидается выход и «Новой кофейной книги» от любимого автора. Так что дружно запасаемся клетчатыми пледами, теплым ламповым светом и выходными вечерами.

Один из самых неоднозначных деятелей отечественной культуры — Иван Охлобыстин — в этом году наконец-то переиздал свой пока единственный фэнтези-роман. И уже в предисловии пообещал скорое его продолжение, а именно — третью и первую части (нет, это не опечатка, художник-с, господа).

Иван Охлобыстин неизменно интересен сам по себе, даже в отрыве от своего творчества. Настолько противоречивого человека сложно найти даже на наших необъятных просторах: покрытый татуировками священник православной церкви, который снимает фильмы про программиста князя Мышкина и Соловья-разбойника, играет шутов и врачей, описывает жития святых. И вот — фэнтези-книга. Казалось бы, про попаданцев уже написано все. В общем-то, это, пожалуй самый высмеиваемый жанр фэнтези. Однако книги про них продолжают выходить с завидным постоянством и поклонников у них не убывает.

Хотите получить «представление о том, чем грезил в пору своей дикой, но честной юности» Иван Охлобыстин? Читайте «Магнификуса второго».

Джулиан Феллоуз известен в первую очередь как сценарист. Фильм «Госфорд-парк» в 2001-м (и «Оскар» в 2002-м), «Молодая Виктория» (2009), «Турист» (2010) и многие другие. Телесериал «Аббатство Даунтон» (2010–2015) принес Феллоузу премию «Эмми» в 2011 году за сценарий к мини-сериалу и новую порцию популярности.

Роман Феллоуза «Снобы» о жизни верхушки современного (на тот момент) британского общества впервые был опубликован еще в 2004 году. И вот теперь перед нами переиздание. Эдит Лэвери — красавица-блондинка, сотрудник агентства недвижимости в Челси, сумела отхватить завидного жениха. Теперь она — графиня Бротон, и для нее открыты двери лучших домов английской аристократии. Шик, блеск, красота, но одновременно с этим — размеренность, однообразие и невыносимая скука от аристократического образа жизни. И как нарочно в поместье разворачиваются съемки телесериала, что само по себе уже захватывающе. Ну, а знакомство молодым актером, который куда ближе Эдит по духу и положению, чем все местные аристократы, обещает обернуться интересным приключением…

«Снобы» по праву называют идеальной книгой для англофилов. Не самый новый сюжет, но в блестящем обрамлении. Английский роман об английской аристократии со всеми ее поместьями, клубами для избранных, обедами, приемами, нарядами, драгоценностями. А еще — завистью, слухами, ненавистью, стремлением затмить всех и вся. Феллоуз не боится открыто высмеивать снобизм аристократического общества, а заодно и тех, кто всеми силами стремиться в него попасть.

Эти и другие книги вы можете купить в магазинах «Читай-город».

Иллюстрация: Екатерина Некрылова

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