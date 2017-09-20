Соцсети, сайты, приложения: как найти идеального репетитора с помощью смартфона

Пресс-служба ОАО «Мобильные ТелеСистемы» / Фото: 20 сентября 2017 // Фото: pixabay.com

Начало учебного года — самое время для того, чтобы задуматься над дополнительной подготовкой по школьным предметам.

От предложений по поиску репетитора в интернете разбегаются глаза. Этот обзор поможет без особых усилий найти идеального репетитора, не вставая с дивана, просто взяв в руки смартфон.

Приложения для смартфона

Искать репетитора в специальных приложениях очень удобно: вы сможете получать мгновенные уведомления о сообщениях от преподавателей и администраторов сайта, сохранять нужные данные и всегда иметь к ним быстрый доступ. Например, обратите внимание на программу PROFI.RU.

Это приложение одноименного портала, который позволяет подбирать репетиторов и других специалистов разного профиля. По заявлениям создателей сайта всех кандидатов проверяют: запрашивают подлинники документов и с каждым проводят собеседование. После установки программы и регистрации вам нужно будет указать свой город, район и школьный предмет. Сделав это, вы сможете ознакомиться с подробными анкетами учителей, а главное, с их рейтингом и отзывами. Стоимость занятий тоже видно сразу. Когда выберете тех, кто понравился, нажмите кнопку «Добавить в заказ» и «Открыть заказ». В появившемся меню введите свои данные и ждите звонка от специалиста.

Впрочем, вы можете с ним и не созваниваться, а обсудить все в чате приложения, и там же общаться с репетиторами. После подтверждения заказа преподаватели сами начнут вам писать.

Администрация сайта обещает оказать поддержку, если в процессе общения с репетитором у вас возникнут какие-то спорные ситуации, так что в данном случае вы получаете бесплатного, но полезного посредника.

Приложение PROFI.RU удобное, но далеко не единственное в своем роде. Обратите также внимание на программу REPETIT.RU, которая создана на базе сайта «Ассоциация репетиторов» и работает точно по такому же принципу — бесплатная, кандидаты проверены, видны все анкеты и отзывы.

Альтернативный способ найти репетитора — воспользоваться приложениями крупнейшего сайта объявлений Avito или его конкурента «Юла».

В отличие от программ, о которых говорилось выше, здесь вы сможете, минуя всех посредников, связаться с учителями напрямую, так как их контакты будут сразу видны в объявлении. В строке поиска вводите «Репетитор» и нужный предмет и выбирайте из предложенных вариантов. Однако помните, что в этом случае достоверность всей предоставленной информации остается на совести преподавателя.

Сайты

Большинство сайтов для поиска учителей, например, «Мир Репетиторов», «Ваш репетитор», «Научи» по функциям похожи друг на друга и те приложения, о которых мы писали выше. Они отлично адаптированы для экранов мобильных, имеют подразделения во всех крупных городах страны. Здесь вы также увидите базу анкет с отзывами и номер для связи со специалистом портала. Ему можно не звонить, а написать в чате.

Другое дело — сайты, где можно не просто подобрать репетитора, но и заниматься с ним онлайн. Если вы готовы рассматривать такой вариант уроков, рекомендуем обратить внимание на образовательный проект TutorOnline или интернет-сервис DisTTutor. Обучение здесь проводят не просто по видеосвязи с помощью программы Skype, а в специальных виртуальных классах, так что на занятиях будет и доска, и дополнительные материалы. В обоих случаях вам будет доступен бесплатный пробный урок.

Социальные сети

Еще один способ поискать репетитора — зайти в привычную сеть «ВКонтакте», где зарегистрированы не только школьники, но и учителя. Наберите в поиске название города и слово «репетитор» и изучите результаты. Наверняка, вы наткнетесь на группы уже упомянутых порталов, но будут и сообщества, где объявления об уроках вместе с контактами размещаются прямо на стене самими преподавателями. В этом случае вы тоже обойдетесь без посредников, сможете зайти на реальную страницу учителя и обсудить все детали сотрудничества.

Доверяй, но проверяй

По отзывам бывалых, любые, даже самые профессиональные посредники и учителя могут «дать осечку», поэтому следуйте советам:

Попросите репетитора на первую встречу принести оригиналы документов об образовании и пройденных курсах повышения квалификации.

Обращайте внимание не только на послужной список и регалии преподавателя, но и на его реальный опыт подготовки учеников в ситуации, подобной вашей. Иными словами, супер-репетитор, работающий преподавателем в вузе, может отлично готовить к экзамену по матанализу, но не так блестяще справиться с подготовкой к ЕГЭ. Вывод о специализации вам помогут сделать отзывы.

Поставьте для репетитора и ребенка четкую цель, например, начать решать тестовые ГИА не ниже, чем на 85 баллов к апрелю и договоритесь о промежуточных результатах, чтобы оценить эффект сотрудничества заранее.

Если репетитор будет проводить занятия у вас дома, вы можете следить за их ходом, даже находясь на работе. Для этого нужно просто установить камеру, вот здесь мы подробно писали, как это сделать.

Если ребенку нужно будет ездить на занятия, советуем подключить вот этот сервис, чтобы следить за его перемещениями прямо на экране смартфона.

Если вы нашли репетитора без посредников, не стоит вносить предоплату за занятия.

По материалам МТС/Медиа

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