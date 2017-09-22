ИТ-кадры: 350 специалистов за 3 года.

В Томске создан Региональный центр развития Банка России

Томский Обзор / Фото: 22 сентября 2017 // Фото: pixabay.com

Томск вошел в число шести городов, где созданы Региональные центры развития Центрального Банка России (РЦР «Томск»).

Об этом в четверг, 21 сентября, сообщила Любовь Табольжина, глава отделения по Томской области Сибирского главного управления Центрального Банка Российской Федерации. Таких центров будет семь — два в Санкт-Петербурге, и по одному в Томске, Москве, Екатеринбурге, Казани и Рязани. В Красноярске будет создан эксплуатационный хаб.

Чем займутся региональные центры развития и что это значит для Томска — в нашем обзоре.

Новая стратегия

В начале этого года глава Департамента ИТ Банка России Максим Тищенко рассказывал о новой ИТ-стратегии ЦБ, которая включит в себя переориентацию с аутсорсинговых на собственные решения, создание департамента информационных технологий и региональных центров развития, которые и займутся разработкой ПО.

Приказом по Банку России от 1 июня 2017 г. такие центры были созданы, томский РЦР заработал 7 августа 2017 г. Сейчас в нем работает 27 человек, до конца 2017 г. количество сотрудников планируется увеличить до 96, а к концу 2020 года — до 350.

Главным образом это разработчики 9 специализированных прикладных платформ, которые обеспечат весь требуемый для банка функционал. По словам Андрея Еремеева, заместителя начальника РЦР Томск, в Томске будут разрабатывать четыре из 9 платформ:

— Разработкой будут заниматься четыре отдела, еще один отдел — это управление релизами и документирование разработки. В РЦР Томск предполагается разработка платформ внешнего и корпоративного взаимодействия, поддержки основной деятельности и интеграционных сервисов — эта последняя платформа объединит восемь остальных, — рассказал Еремеев.

Платформа внешнего взаимодействия обеспечит работу с клиентами, кредитными и микрофинансовыми организациями, платформа корпоративного взаимодействия разрабатывается для организации работы структурных подразделений ЦБ, платформа поддержки основной деятельности будет обеспечивать надзорные функции, лицензирование и допуск на финансовый рынок.

— Банк России провел анализ своего ИТ-ландшафта, и пришел к выводу, что он не в полной мере удовлетворяет текущим требованиям — технологии, сами продукты, которые используются, мягко сказать, слегка устарели. Для исправления этой ситуации Департамент информационных технологий Банка России и предложил разработать новые платформы, — сообщил Андрей Еремеев.

Почему Томск

Томск попал в число городов, где планируется открыть РЦР ЦБ, по итогам исследования рынка труда и кадров, которое провел Департамент информационных технологий Банка России. К выводу, что Томск удовлетворяет требованиям, там пришли благодаря в том числе, наличию вузов, которые готовят ИТ-специалистов. Сейчас идет набор персонала в РЦР Томск:

— В основном это Java-разработчики, часть из них мы уже набрали. Ребята сейчас изучают всю техдокументацию, задание на платформы. Кроме того, у нас есть отдел управления релизов, в его составе понадобятся DevOps-инженеры, которые займутся интеграцией решений. Ведь кроме Java-разработки, у нас есть унаследованные системы, которые еще некоторое время будут жить — часть из них написана на Delphi, часть на других языках, — отметил Андрее Еремеев.

По его словам, в центре будут одновременно реализовываться три направления: разработка новых решений, их интеграция и поддержка, а также вывод из эксплуатации старых систем.

Кроме непосредственно поиска готовых сотрудников, РЦР Томск планирует начать сотрудничество с вузами Томска. Уровень зарплат, по словам Еремеева, выше среднего по рынку, предложение начинается от 40 000 рублей.

agile и waterfall Осенью 2016 г. Максим Тищенко, глава Департамента ИТ Банка России, выступая на I Ежегодной клубной конференции «Гибкое управление проектами в банках» заявлял: В waterfall есть много хорошего. Мы взяли в команду людей, которые понимают, что и как надо делать. Они выступают в роли наставников, работающих по принципу: «Делай как я». У нас еще не вышел документ по agile, а мы по нему уже работаем. Это быстрее дает результаты. Мы создаем собственный ЦБ-tech с шестью крупными центрами в регионах, каждый из которых будет делать свою платформу по agile. Мы достаточно старая айтишная организация, у нас в ИТ работает около 7000 человек. У нас больше 400 децентрализованных систем. Сейчас мы проводим большую реформу технологий, используем свое частное облако и меняем технологии. В результате из этих 7 тыс. человек останется 4 тыс. Источник: Банкир. Ру

Текст: Елена Фаткулина

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