Афиша Томска.

Выходные: 23-24 сентября 2017 года

22 сентября 2017 / Томский Обзор

Куда пойти и чем заняться в Томске в эти выходные.

Гастроли театра «Сатирикон»

В субботу, 23 сентября, в Театре юного зрителя томичи и гости города увидят спектакль по пьесе Мартина Макдоноха «Однорукий из Спокана» — жутковатая, порой шокирующая, но в то же время сентиментальная и комичная история.

23-го и 24-го сентября Театр Драмы представит томичам событие, которому смело можно присвоить статус «два в одном». В первом действии, сцена будет отдана Народному артисту России Константину Райкину и его программе «Своим голосом», а во втором, Константин Аркадьевич представит публике выпускников своей мастерской при Высшей школе сценических искусств, которые сыграют «мольеровского» «Лекаря поневоле».

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Когда и где: 23 сентября в Театре юного зрителя; 23 и 24 сентября в Томском областном драматическом театре.

Время и стоимость билетов: 23 сентября в ТЮЗе — 18:00, 300 — 900 рублей; 23 и 24 сентября в театре Драмы — 18:00 — 23:00, 800 — 1500 рублей.

Аудитория: 18+.

Музыка из аниме Хаяо Миядзаки

Перед зрителями выступит дирижер Котаро Кимура (Япония, Kotaro Kimura), оркестр Lux Aeterna и солистка Сатоко Ота (сопрано, Satoko Ota). Артисты представят музыку из рисованных шедевров «Унесенные призраками», «Мой сосед Тоторо», «Летающий замок Лапута» и «Ведьмина служба доставки».

Используя инструменты способные передать шум моря и шелест деревьев, грохот моторов и звенящую тишину, голоса людей и животных, музыканты добиваются эффекта полного присутствия, когда вы, даже не глядя на экран, понимаете суть происходящего.

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Когда и где: 23 сентября в ЦК ТГУ.

Время и стоимость билетов: 19:00, 600 — 1500 рублей.

Аудитория: 6+.

Комедийный боевик «Kingsman: Золотое кольцо»

Когда штаб-квартиры секретной службы «Kingsman» уничтожены, и весь мир оказался в заложниках у неизвестных, британские суперагенты обнаруживают, что в один день вместе с их организацией была еще создана американская разведка — «Statesman». Теперь эти две элитные спецслужбы должны объединиться и бросить вызов общему безжалостному врагу, чтобы спасти мир, то есть заняться тем, что для Эггси становится обычным делом…

В главных ролях: Тэрон Эджертон, Колин Фёрт, Холли Берри, Джулианна Мур, Джефф Бриджес, Марк Стронг, Элтон Джон, Ченнинг Татум, Софи Куксон, Педро Паскаль, Поппи Делевинь.

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Когда и где: все выходные в «Киномире», Fакел, «Киномаксе», Goodwin Сinema и Kinopolis

Аудитория: 18+.

Экологический квест «Чистая Ботаника»

Участие в квесте примут команды, которые будут соревноваться в сборе и сортировке мусора на загрязненной территории. Участники выполнят задания и получат баллы, победителям вручат призы, а затем все идут на пикник.

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Когда и где: 23 сентября в Ботаническом саду на Мокрушина.

Время и стоимость: 11:00, вход свободный.

Аудитория: 12+.

Лирическая комедия «И снова утро…»

Проходит ли любовь после двадцати лет супружеской жизни, уступая место привычкам и обязанностям? Или чувства с годами становятся сильнее? И как тяжело бывает мужчине и женщине просто услышать друг друга, хоть на время, позабыв взаимные обиды. Герои спектакля — супружеская пара проходят испытания верности, попадая то в смешные, то в драматические ситуации.

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Когда и где: 23 сентября в театре «Версия».

Время и стоимость: 19:00, 400 рублей.

Аудитория: 16+.

Праздник «Осенины»

Вас ждут «капустные посиделки», мастер-шоу обмолота и помола зерна по старинке, используя ручные инструменты предков, обряд завивания «бороды». А на память об этом дне у всех желающих останется рябиновое украшение, изготовленное собственными руками. Организаторы обещают дегустацию.

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Когда и где: 23 сентября в Первом музее славянской мифологии.

Время и стоимость: 14:00 — 16:00, 200 — 250 рублей.

Аудитория: 0+.

Осенний мега-карнавал

В программе парад колясок, конкурс костюмов, фаер-шоу и многое другое.

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Когда и где: 23 сентября в ТРК «Мегаполис».

Время и стоимость: 17:00, вход свободный.

Аудитория: 0+.

Открытие 72-го концертного сезона. Денис Мацуев

Денис Мацуев (фортепиано, Москва) в сопровождении Томского академического симфонического оркестра.

В программе:

I отделение

Л.ван Бетховен. Сонаты для фортепиано № 17 и 31

Денис Мацуев (фортепиано)

II отделение

Пьеса в исполнении оркестра (уточняется)

С. В. Рахманинов. Концерт № 4 для фортепиано с оркестром

Солист — Денис Мацуев

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Когда и где: 24 сентября в БКЗ Томской филармонии.

Время и стоимость билетов: 18:00, 2000 — 3500 рублей.

Аудитория: 12+.

Соревнования по бесснежным дисциплинам ездового спорта

Драйленд — это бесснежные дисциплины ездового спорта, то есть гонки по грунту. 24 сентября пройдет командный зачет.

Когда и где: 24 сентября на лыжной базе «Янтарь».

Время и стоимость билетов: 09:00, вход свободный.

Аудитория: 0+.

Юбилейная выставка живописи к 70-летию Леонида Николаевича Гузарова

Картины художника, в основном, камерные, этюдные. Излюбленные места для работы расположены недалеко от города и нетронутые уголки природы. Традиционные по композиции, насыщенные по цвету, лиричные работы подкупают своей искренностью.

В экспозицию войдет порядка 60 работ, представляя в ретроспективе разные периоды творчества художника.

Подробности.

Когда и где: до 15 октября в Художественном музее.

Время и стоимость билетов: 10:00 — 18:00, 50 — 100 рублей.

Аудитория: 6+.

Выставка «Усов vs Чекчеев «Ментальная связь»

Выставка скульптурных композиций Леонтия Усова и импрессионистических картин Павла Чекчеева — это выборочное и в то же время отборное представление двух мастеров и друг о друге, и о мире людей, и вещей вообще. Все работы мастеров, представленные в залах Краеведческого музея в этом сентябре, настолько теплы и живы каждая по отдельности и в общем хоре, что зритель почти физически сможет ощутить ту самую ментальную связь. С внутренним собой. С творцами. С Творцом.

Подробности.

Когда и где: до 15 октября в Художественном музее.

Время и стоимость билетов: 10:00 — 18:00, 60 — 100 рублей.

Аудитория: 6+.

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