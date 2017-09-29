Еда. Рецензии.

Ужин в баре Yes

29 сентября 2017 / Томский Обзор

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АВТОР Мария Симонова

В бар Yes мы попали со второй попытки.

Первую предприняли еще зимой, когда он только открылся. В один из невыносимо холодных дней, когда на улице было где-то минус 35 градусов, мы приехали к заведению страшно замерзшие, и с удивлением обнаружили, что оно не работает. Идти туда снова долго не решались, но в сентябре случайно заметили, что бар все-таки существует, и даже принимает гостей. Правда, мы оказались его единственными посетителями.

Адрес: Ул. Усова, 11б.

Интерьер: В баре два зала. Один небольшой и с барной стойкой, другой, дальний, более уютный. Правда, там играла слишком громкая для бесед музыка и сильно дул кондиционер. Но мы, как единственные гости, сразу высказали свои пожелания, и к ним прислушались.

В баре темно. Абсолютно лаконичная черно-белая мебель простых форм. Светящиеся лампы-полоски на стенах напоминают о пространствах для дискотек, хотя танцпола нет. Но возле источников света интересно фотографироваться. На стенах — картинки с утонченными женскими силуэтами — и ню, и в платьях. В этих зарисовках есть некий французский шарм. Жаль, что в темноте их почти невидно.

Меню: Черное, и его в освещении бара изучить можно только с помощью фонарика. Зато разнообразное. Закуски от 180 рублей, за 550 рублей можно взять мидии в вине или сыр к винишку (прямо так и написано — «к винишку»). Из необычного — загадочный гварлакс из лосося (300 рублей), сердечки (куриные) в сладком чили (220 рублей), гигантские оливки и маслины (270 рублей).

«Супчики» от 180 рублей, все с морепродуктами и экзотичные, самый известный из них, пожалуй, Том Ям (250 рублей).

Салаты от 200 рублей, столько стоит банальный «Оливье». Также в меню ставшие у нас уже своими европейские «Цезари» и «Греческий», салат с тунцом и чуть менее знакомый салат с ростбифом.

Востоку в Yes уделено немало внимания: отдельно в меню представлены роллы (от 240 рублей) и блюда на воке (от 190).

Все десерты по 180 рублей и здесь абсолютный фьюжн — и американский чизкейк, и европейская панна котта, и восточная груша су-вид с жареным мороженым.

Но и это еще не все. Отдельные разделы меню — фирменные блюда бара. Они от 250 рублей, и, по большому счет, это разнообразное горячее из мяса (стейки, шашлыки, бифштексы). Из необычного — котлета крабс (из снежного краба) с икорным соусом (за 350 рублей), ребрышки Джек Дэниелс (ребрышки с глазурью из крепкого напитка за 450 рублей).

Любителям шавермы и всевозможных бургеров стоит заглянуть в раздел «Уличная еда», где приличный выбор и цены от 200 рублей.

Из напитков в барном меню множество коктейлей. Все по 300 рублей, объем — загадка, никак не прописан. «Шотики» (да, они тоже именно так здесь названы) и фирменные настойки сгруппированы отдельно и обходятся в 200 рублей. Сетов несколько видов, они от 600 рублей. Безалкогольные коктейли стоят по 100 рублей, есть нетипичные мохито на основе облепихи или арбуза и клубники.

Авторские чаи по 200 рублей, предлагаются и африканский вариант с молоком и медом, и облепиха с имбирем, и ягоды с медом.

Кофе классический, от 100 рублей.

Еда: Раздумывали долго — слишком много всего! В итоге выбрали крем-суп из лосося, вок «Жемчужину» и фирменное домашнее пиво, которого не было в меню, но о том, что оно есть, нам сообщила официантка.

Первым подали пиво (150 рублей). К сожалению, оно нас не вдохновило. Это не тот оригинальный напиток, что заставляет заглядывать в бар, как можно сделать, например, ради фирменного пива «Нью-Йоркера». Нет, оно напоминает дешевое магазинное светлое пиво, не радует вкусом и пьется с трудом, весь бокал мы не осилили.

Суп и вок принесли почти одновременно.

Крем-суп из лосося (180 рублей) предполагал такой состав: сливочный бульон, лосось, сыр пармезан, мята. Последнюю мы не ощутили. Сливочный бульон оказался доминирующим по вкусу, причем очень напоминал традиционный молочный суп. Сыр в нем терялся. Лосось чувствовался, да и встречался заметными кусочками, хотя речь шла о крем-супе. Впрочем, когда мы щедро добавили в суп перца, он показался нам вполне ничего.

Вок «Жемчужина» (240 рублей) с тигровыми креветками, овощной смесью, кунжутом и острым соусом ким-чи подается без палочек. Креветка не одна, как порой у нас бывает, что очень порадовало. Соус ким-чи не очень острый, не перекрывает вкус основного блюда. Кунжута немало, в овощной смеси чуть-чуть обещанных цукини, моркови и капусты гораздо больше. Сочетание-капуста-лапша-креветки делает вкус нетипичным. Вообще блюдо произвело приятное впечатление — сытное, свежее, лапша не переварена, немало креветок, больше всего интересовавшие нас в составе этого вока.

Счет: 570 рублей

Итого: Все-таки не очень уютно быть единственными гостями бара в субботу в 22 часа. Мы поужинали, устроили импровизированную фотосессию около светящихся стен, и поспешили продолжить вечер в другом заведении. Хотя странно, почему бар был пустым, своя атмосфера у него есть, и цены приемлемые. Да, фирменное пиво оказалось неудачным, но такое можно встретить и в любом другом месте. Меню разнообразное, вок нам понравился. Кстати, бар «Yes» по пятницам и субботам работает до 4-х утра, что для Томска почти экзотика.

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