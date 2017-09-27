Из Томска в Тобольск: «ЗапСибНефтехим» приглашает на работу томичей

27 сентября 2017 / На правах рекламы

Через несколько лет в городе Тобольске Тюменской области заработает самый крупный в России нефтехимический комплекс «ЗапСибНефтехим» .

Масштабы проекта впечатляют. Так, предприятие, расположенное на территории 460 гектаров, после запуска ежегодно будет выпускать около 1,5 млн тонн полиэтилена и 500 тыс. тонн полипропилена, что полностью обеспечит потребность отечественного рынка в полимерах. В производстве будут использованы новейшие технологии в области переработки и логистики.

Планируется, что на «ЗапСибНефтехиме» в штате будет работать около 1,7 тыс. человек. Все они будут обеспечены не только достойной зарплатой и соцпакетом, но и комфортабельным жильём, которое со временем можно будет выкупить за половину стоимости. Возможно ли стать одним из них? Конечно. Компания «СИБУР» активно привлекает для работы на «ЗапСибНефтехиме» профессионалов с опытом работы на производстве из других регионов, помогая как с переездом, так и с обустройством на новом месте.

«Дублёр» — освоение профессии прямо на производстве

Тех, кто будет здесь трудиться, в некотором смысле можно назвать первопроходцами, ведь им предстоит осваивать самое современное оборудование. А для этого нужны специальные компетенции и навыки, которым компания тоже готова обучать. С этой целью и была разработана программа «Дублёр», стартовавшая в 2016 году на предприятиях СИБУРа. Её задача — создать дублирующую штатную единицу с полным функционалом для обеспечения нового завода квалифицированным персоналом к моменту запуска.

Участники программы — внешние кандидаты, прошедшие отбор, поступают в качестве дублёра на обучение к наставникам — специалистам действующих производств. Под руководством наставника «дублёр» проходит обучение и приобретает практические навыки работы на производстве.

Продолжительность программы подготовки зависит от уровня подготовки «дублёра» на входе в программу, максимальная продолжительность участия в программе — 1 год. На время прохождения программы подготовки кандидат является сотрудником томской площадки СИБУРа. После завершения программы знания и навыки нового специалиста оценивает комиссия, и после ее одобрения он может отправляться в Тобольск. На «ЗапСибНефтехиме» он продолжит изучать специфику технологий и будет участвовать в приемке и пусконаладке новейшего оборудования и систем управления.

Итак, что нужно, чтобы стать «дублёром»?

Во-первых, для начала необходимо отправить своё резюме менеджеру по комплектации персонала для «ЗапСибНефтехима» Марине Александровне Козинец на электронный адрес KozinetsMA@tnhk.sibur.ru или позвонить по телефону +7 (382–2)70-20-70, доб. 22–65.

После прохождения предварительного отбора, уже на втором этапе, определяются профессиональные компетенции кандидата, которые надо развить в программе «Дублёр». Только после этого определяется перечень обучающих программ, формируется план подготовки, а также подбирается наставник.

Далее, предстоит обучение и работа в паре с наставником. Помимо этого, каждый месяц проводятся встречи с куратором — функциональным руководителем.

После обучения сотруднику предстоит пройти итоговое собеседование, которое покажет его готовность к самостоятельной работе. По итогам интервью принимается решение о переводе кандидата на «ЗапСибнефтехим».

Тобольск — город, который ждёт

После успешного прохождения программы «Дублёр» подготовленному специалисту, предстоит работа на «ЗапСибНефтехиме» и переезд в Тобольск.

Так, компания «СИБУР» оплачивает три дня на сбор в дорогу и обустройство, а также траты на проживание в гостинице до 7 дней. Расходы на дорогу, включая проезд членов семьи и провоз имущества, тоже компенсируется.

Для обустройства на новом месте жительства выплачивается единовременное пособие в размере 100 тысяч рублей. Раз в год компания компенсирует стоимость поездки домой для сотрудника или для члена семьи.

Иногородним сотрудникам предоставляется служебное жильё с последующим правом выкупа за половину стоимости. Каждая квартира выполнена в индивидуальном дизайне и укомплектована всем необходимым: от бытовой техники до столовых принадлежностей. Не будет проблемы и с устройством детей в сад или школу — каждому ребёнку найдётся место.

Вообще, Тобольск — это современный, удобный для жизни город с торговыми центрами, кинотеатрами, дворцами культуры и спорта. При этом город — с богатой историей, множеством архитектурно-исторических памятников и достопримечательностей. Это город, который по праву называют духовным и промышленным центром Сибири, в котором можно не только успешно трудиться и счастливо жить, но и смело пускать корни.

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