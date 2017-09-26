Денис Суханов, «Сатирикон»: «Мои родители поженились в Томске»

26 сентября 2017 / Томский Обзор / Фото: Саша Прохорова

Театральный сентябрь в Томске получился насыщенным — федеральная программа «Большие гастроли» позволила увидеть живьем несколько спектаклей «Сатирикона».

Графа Глостера в «Короле Лире» и Кармайкла в «Одноруком из Спокана» сыграл Денис Суханов, заслуженный артист РФ, один из ведущих актеров театра. Как оказалось, связали с Томском его не только гастроли, но и семейная история. О ней он и рассказал «ТО».

— Денис, как ваша семья связана с Томском?

— Мои родители родом из Владимира. Именно оттуда моя мама, Галина Григорьевна Галкина, отправилась поступать в Томский политехнический институт. Поступила, и с 1965 по 1970 год училась на техническом отделении, в итоге получила диплом инженера. Потом она с ним во многих городах работала, например, на Камчатке, где мы жили, когда я был совсем маленьким. Мой папа, Валерий Иванович Суханов, футболист, сменил за свою карьеру несколько команд — мы переезжали из города в город.

Родители познакомились во Владимире, поженились в конце 1968 года, а в 1969-м папа ради того, чтобы быть рядом с мамой, студенткой томского вуза, попросился в команду «Томлес» (так в те годы называлась команда, теперь известная под именем «Томь» — прим. авт.). И год здесь играл.

— Поженились родители тоже в Томске?

— Да, причем в праздник, 31 декабря 1968 года в центральном томском ЗАГСе на проспекте Ленина. На свадьбе гуляла вся команда «Томлес» и не было ни одной женщины, кроме невесты! Только футболисты и Галина Галкина, в тот день она стала Сухановой. Когда мама окончила обучение, папа ушел из томской команды в «Мотор» из Владимира. Туда перебралась семья, в 1971 году я в том городе и родился.

— А вы давно знали, что родители поженились именно в Томске?

— Всегда это знал! На каждый Новый год они вспоминают свою свадьбу в Томске, хоть как-то это прозвучит, непременно будет о ней несколько фраз. Обязательно я услышу «Томск», «Томский ЗАГС», «Томлес», «ТПИ». Я с младых ногтей эти названия запомнил. И вот волей судьбы в 2017 году в первый раз попал в Томск. Когда узнал, что мы едем сюда на гастроли, сразу сказал: «Мамочка, папочка, пожалуйста, составьте мне список с точными датами ваших важных томских событий. Наверняка меня будут спрашивать!». Вот так и случилось, вы заинтересовались нашей томской историей.

— В Томске вы только работали, не сходили в ЗАГС, где женились ваши родители?

— К сожалению, у нас не было абсолютно свободного времени, не успел там побывать.

— Но какое-то свое ощущение Томска, о котором вы с детства слышите, появилось?

— Всегда мало что успеваем посмотреть на гастролях, много работаем, но заметил из окна нашего автобуса, что на улицах много старинных красивых зданий. А больше всего меня потрясла ваша прекрасная осень! В Москве все зелено еще, в Томске же мы попали в пушкинские краски, в такую осень, как он любил. Есть зеленые деревья, есть желтые, красные, бордовые, смешанных цветов… Очень красиво! Первые дни наших гастролей лил дождь, а сейчас выглянуло солнце.

— Как вам местное театральное пространство и томские зрители?

— Я в восторге от Томского ТЮЗа, от здания — это какая-то маленькая «Александринка»! Очень уютный, хороший театр. И зрители добрые, замечательные, отзывчивые, соучаствующие в процессе. Они с тобой с первой минуты спектакля. Я им очень благодарен. Спасибо всем томичам, привет им от меня и от родителей!

Текст: Мария Симонова

Фото: Саша Прохорова

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