Инновации для надежности.

Как новые технологии применяются в ремонте трубопроводов «Томскнефти»

26 сентября 2017 / Пресс-служба ОАО «Томскнефть» ВНК

На балансе ОАО «Томскнефть» ВНК состоит более 6,5 тысяч километров трубопроводов. Чтобы он функционировал без поломок и аварий, необходимо тщательно следить за его техническим состоянием.

Поэтому компания реализует долговременную программу повышения надежности, включающую ежегодную техническую диагностику и экспертизу промышленной безопасности, обследование подводных переходов, коррозионный мониторинг, внутритрубную диагностику и очистку.

На балансе Управления эксплуатации трубопроводов ОАО «Томскнефть» находится: общая протяженность парка промысловых трубопроводов — 6575,7 км, из них 5137,5 км действующих; нефтесборные коллектора (1772 км, 35%), водоводы высокого давления (1331 км; 26%); напорные нефтепроводы (977 км; 19%); газопроводы (618 км, 12%); магистральный нефтепровод (176 км; 3%); водоводы низкого давления (87 км; 2%); магистральный газопровод (169 км, 3%).

Ежегодные работы

Самые масштабные работы в рамках программы — это замена, капремонт и реконструкция аварийных участков трубопроводов. Такие работы проводятся на линии ежегодно. Так, в 2016 году по программе реконструкции было построено 16 км трубопровода, капитально отремонтировано 2,8 км. До конца 2017 года планируется реконструировать 16,5 км и отремонтировать около 5 км.

Большая часть работ будет проводиться в районе города Стрежевого. Это связано это с тем, что трубопроводы там эксплуатируются уже много лет, а потому требуют ремонта и плановой замены.

Для оценки текущего состояния трубопроводов проводят различные диагностические мероприятия. Например, наличие внутренней коррозии и строительных дефектов трубопровода определяют с помощью так называемых диагностических снарядов. Считав информацию с датчиков, специалисты устанавливают проблемные участки трубопровода и в последствии включают их в план капитального и текущего ремонта. В 2017-м запланировано провести внутритрубную диагностику семи объектов.

Инновация 1: новая марка стали

Последние несколько лет при строительстве новых трубопроводов применялась продукция из стали марки 13ХФА, имеющая высокую устойчивость к внутренней коррозии. Но теперь «Томскнефть» использует не уступающий по свойствам аналог — сталь марки 09Г2С с внутренним эпоксидным покрытием. Преимущество этой продукции в более низкой стоимости, что снижает издержки, не влияя на качество ремонта.

Инновация 2: беспилотники

Круглосуточно мониторить состояние парка помогает современная техника. Беспилотные летательные аппараты обследуют тысячи километров трубопроводов на месторождениях предприятия. При обнаружении отказов оборудования дрон передает ориентир на базу, после чего на место выезжает ремонтная бригада. Дорогостоящий вертолетный облет теперь используется в редких случаях, когда надо произвести обследование конкретного участка «человеческим глазом».

Инновация 3: точное обнаружение утечек

На Вахском месторождении сейчас планируется к установке высокоточная система обнаружения утечек. Она поможет контролировать исправность работы напорного нефтепровода ЦПС Вах — Советский ЦТП протяженностью 100 км.

Отличие новой системы — в точном определении места утечки, а значит — в гораздо более быстром реагировании. Традиционная система телемеханики показывает просто давление в трубопроводе. Если оно упало — где-то есть утечка. Но от времени порыва до подачи сигнала может пройти несколько часов. Плюс, старая система не показывает, где именно произошел порыв, придется проверять весь трубопровод. Новая будет показывать более точное место. Например, проверить придется не все 80 км трубопровода, а его километровый участок. Значит, устранить порыв получится гораздо быстрее, дешевле и с меньшим ущербом для окружающей среды.

Владимир Барабашов Начальник УЭТ ОАО «Томскнефть» Приоритетная задача нашего управления — снижение отказов оборудования и инцидентов на трубопроводах. Благодаря тщательному планированию работ, использованию новых материалов и технологий, комплексному подходу к эксплуатации трубопроводов нам удается решать эту задачу. В «Томскнефти» показатель аварийности планомерно уменьшается с 2004 года.

Текст: Катерина Кайгородова

Фото предоставлено ОАО «Томскнефть» ВНК

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