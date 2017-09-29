Топ-5: самые продаваемые в Томске книги за сентябрь-2017

Спецпроект сети книжных магазинов «Читай-город» и «Томского Обзора» / Фото: 29 сентября 2017 // Фото: pixabay.com

Кинговское «Оно», новый роман Марининой, тайны городской реки, человечные истории и очередное приключение во владениях царя Гороха.

Какие книги попали в топ-5 рейтинга продаж сети книжных магазинов «Читай-город» в Томске в сентябре 2017 года, рассказываем в нашем обзоре.

Этот год у нас проходит под знаком Стивена Кинга — разноформатные экранизации произведений мэтра следуют одна за другой. И хотя в ответ на фильмы и сериалы летит немало камней, поток желающих завладеть книжными оригиналами упорно растет.

Роман-ужастик «Оно» сейчас на пике популярности (нам уже обещают и скорый выход сиквела) — кажется, кошмарный клоун Пеннивайз следит за нами из-за каждого угла. История про семерых подростков, решивших положить конец злу, которое прочно поселилось в городке Дерри и губит невинные души, получила второе рождение. Так, может, сейчас, самое время познакомиться с ней поближе? Если вы, конечно, не слишком боитесь.

«Оно» называют одним из самых страшных творений Кинга. И, кстати, в полноценном виде на русском языке книга вышла совсем недавно — прежние версии перевода были неполноценными.

Новый роман Александры Марининой — и сразу в двух томах. Настоящий подарок для поклонников, особенно для москвичей — на днях сама писательница представит свое творение читателям, так что ждем авторских подробностей.

«Цена вопроса» — продолжение книги «Городской тариф», опубликованной больше 10 лет назад. Маринина снова предлагает нам взглянуть на устройство полицейской системы изнутри. Исчезает один из участников Программы, призванной навести порядок в правоохранительных органах, погрязших в коррупции. Череда последующих загадочных убийств ставит под вопрос сам факт существования Программы. Так что уже знакомым читателям капитану Дзюбе, полковнику Большакову и генералу Шарковым предстоит нелегкая работа — не только найти убийцу, но и решить на что они готовы пойти и чем пожертвовать ради дела.

Маринину неслучайно называют «мастером психологического анализа», а, значит, в двухтомнике нас снова ждут размышления на тему причин и следствия поведения разных людей в разных обстоятельств. В дополнение к отменной детективной истории, разумеется.

Виктория Токарева — не только талантливый писатель, но и сценарист. «Джентльмены удачи», «Мимино» — одних только этих работ в соавторстве с Георгием Данелия достаточно для безоговорочного народного признания.

Герои произведений Токаревой — обычные люди со своими проблемами. Настолько обычными и понятными всем, что это даже странно, все-таки мы привыкли, что в книжных мирах чаще все так, как не бывает в жизни. «Дома стоят дольше, чем люди» — книга этого года. Сборник рассказов о том, что постоянно происходит со всеми нами, что на самом деле важно для каждого, и чего мы порой как нарочно не замечаем. Для тех, кто устал, запутался, или просто хочет почитать чего-то человеческого.

Река, на которой стоит крошечная английская деревушка Бекфорд издавна окутана мрачными легендами. Несчастные женщины, ставшие жертвами обстоятельств или запутавшиеся в себе, одна за другой находили последний приют в ее темных водах. И в наши дни эта история продолжается: сначала здесь гибнет 15-летняя школьница Кэти, затем — фотограф Нел Эббот, буквально одержимая легендами о бекфордской реке. Накануне она оставляет странное сообщение своей сестре Джулс, и теперь той придется вернуться в ненавистный Бекфорд со всеми его тайнами. Ведь теперь ее племянница осталась сиротой, а гибель Нел вовсе не похожа на самоубийство, и с этим придется разобраться.

Судьба книг, да и самой Полы Хокинс завидна. Хлоп! — и ты уже в списке самых высокооплачиваемых авторов. И новый роман писательницы, новинка ушедшего лета, исчезает с полок магазинов со стремительной быстротой. Впрочем, стоит отдать автору должное — после успеха «Девушки в поезде» Хокинс не стала расслабляться и с головой ушла в работу. Так что «В тихом омуте» — действительно «другое» произведение, схожее с первым разве только жанром. История вышла на редкость запутанной, будьте готовы.

«Меч без имени», «Багдадский вор», «Моя жена — ведьма» — в школьные годы читать Белянина было безумно интересно. А теперь у писателя вышла новая книга, чем не повод, как говорится, тряхнуть стариной?

«Взять живым мертвого» — 10-я книга цикла «Тайный сыск царя Гороха» про труд и быт обычного московского милиционера (да, когда-то их называли именно так) в сказочном царстве-государстве. Никите Ивашову однажды уже свезло, так свезло: в погоне за преступниками он попал в параллельное измерение, где правит царь Горох, безобразничает, конечно же, Кощей Бессмертный, а Баба-Яга здесь… Ну просто чудо, а не старушка! Получив должность сыскного воеводы Ивашов добросовестно взялся за наведение порядка во владениях Гороха. А дел хватает: то чертежи летучего корабля из секретного сундука внезапно пропадут, то царицу похитят, то Кощей очередную каверзу подстроит. А тут — на тебе! Милейшую Бабу-Ягу, отменного эксперта-криминалиста хотят казнить! Судебное поставление из самого Нюрнберга доставлено!

«Тайный сыск царя Гороха» — одна из лучших серий автора. Да и в целом Белянин — это именно то, что доктор прописал при плохом настроении.

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