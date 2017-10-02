Золотой век: как компании Томска помогают своим пенсионерам

Партнерский материал / Фото: 2 октября 2017 // Фото: tomsk-tr.gazprom.ru

Пенсионеры, которые отметили «профессиональный» праздник в воскресенье, 1 октября, де-юре содержаться государством: много лет они платили налоги и теперь могут рассчитывать на уплату «долга».

Но их «должниками» считают себя и самые ответственные из бывших работодателей. На таких предприятиях забота о ветеранах, к счастью, не ограничивается поздравительной открыткой ко Дню старшего поколения.

Самые интересные формы поддержки — в этом обзоре.

Почетное звание

Как правило, крупные предприятия имеют с сотрудниками коллективный договор, где в числе прочего оговорена помощь разным категориям работников, в том числе — ветеранам. Этот статус, конечно, надо заслужить. Так, ветеранами труда на заводе «Томское пиво» становятся через 20 лет те, кто проявил себя с лучшей стороны на производстве, в общественной жизни и в быту. Звание присваивают в торжественной обстановке с вручением нагрудного знака и денежной премии в сумме 25 тысяч рублей.

Есть еще более высокая ступень — «Заслуженный ветеран»: на это звание могут претендовать работники с 30-летним стажем, имеющим особые заслуги перед предприятием. Им вручается нагрудный знак, удостоверение и премия в сумме 35 тысяч. Для материальной и психологической поддержки работников, увольняющихся в связи с выходом на пенсию, предусмотрена материальная помощь в зависимости от стажа работы на предприятии, сумма может доходить и до 50 тысяч рублей!

Праздники для каждого

Деньги, особенно для пожилого человека, никогда не бывают лишними. Материальную помощь своим пенсионерам оказывают многие томские крупные предприятия с долгой историей. Например, на «Томских мельницах» есть совет ветеранов, который курирует вопросы, связанные с улучшением качества жизни ушедших на заслуженный отдых сотрудников. Для пожилых важны любые знаки внимания, не обязательно в виде энного количества рублей. Оригинальный презент получил в свое время бывший директор «Томских мельниц» Поликарп Машура, возглавивший мелькомбинат в тяжелом 1941 году: в знак бесконечного уважения и признательности Поликарпу Ильичу выдали бессрочный пропуск на предприятие.

Ко Дню старшего поколения многие предприятия формируют подарочные продуктовые наборы — например, «Горсети», «Сибирская Аграрная Группа». Так, «Сибирская Аграрная Группа» тратит на подарочные наборы к празднику больше 200 тысяч рублей. В «Горсетях» говорят: когда формируем продовольственные наборы, то всегда остерегаемся, что отругают, мол, мы не нищие. Но на самом деле люди к этому хорошо относятся. Разве плохо, если пенсионер к празднику получит, скажем, банку меду?..

Внимание круглый год

В «Аграрной Группе» пошли еще дальше: продуктовый набор на ее предприятиях (в Томске это свинокомплекс «Томский», птицефабрика «Томская» и комбикормовый завод в Асине) ветераны получают не только к празднику, но и каждый месяц! Сумма 550 рублей перечисляется на специальную карту, пожилой человек сам приходит в фирменный магазин «Мясной двор» и выбирает по душе — колбасу, мясо или пельмени.

Для собственников это довольно серьезные затраты, и они несут их как часть ответственной социальной политики не только в отношении к действующим сотрудникам. Это не стимулирующие, не мотивационные выплаты, от которых можно ожидать профита в будущем, — это просто дань уважения. На «балансе» трех предприятий холдинга — 791 неработающий пенсионер. Таким образом, на продуктовые наборы для них расходуется около 435 тысяч рублей ежемесячно.

Учиться никогда не поздно

Еще одну оригинальную форму поддержки своих пенсионеров придумала компания «Газпром трансгаз Томск». Помимо стандартных для социально-ответственных компаний выплат (ежемесячные доплаты, оказание материальной помощи на оздоровление, к юбилейным датам и на ремонт жилья, компенсация размера платы на приобретение дров, угля и газа и так далее), реализуется специальная программа для старшего поколения «Золотой век». В ее рамках для пенсионеров организованы учебные занятия по русскому языку, литературе, живописи и психологии, проводятся оздоровительная физкультура и тренировки в тренажерном зале в спортивном комплексе «Гармония». Пожилые люди должны жить, а не доживать!

Светлана Грузных Начальник Департамента труда и занятости населения Томской области Организации, которые работают в Томской области давно и имеют хорошую репутацию, всегда заботятся о своих пенсионерах. Для них это естественно — отдавать дань уважения этим людям. Может быть, малый и средний бизнес в этом участвует в меньшей степени — просто потому, что существует не так давно и не обзавелся своими ветеранами. Но крупные томские предприятия с большой историей своих бывших работников точно ценят. Могу привести в пример свою организацию: она относительно молодая, 25 лет, но у нас есть больше 30 человек ветеранов. Они посвятили жизнь своей профессии, каждый внес свой вклад. И этого нельзя забывать. У нас есть традиция: в чаепитии ко Дню старшего поколения, когда мы собираем своих ветеранов на чай и пироги, принимают участие не только руководители, но и сотрудники. Делимся друг с другом трудовыми историями. Это всегда происходит добровольно, потому что обмен опытом действительно интересен. Так мы становимся более сплоченными. К тому же из чьего-то опыта можно извлечь много полезных уроков и взять оттуда что-то хорошее.

Текст: Анна Попова

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