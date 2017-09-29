Афиша Томска.

Ожидаемые мероприятия октября-2017

29 сентября 2017 / Томский Обзор

Что ожидает нас в культурной жизни города в октябре, рассказываем в нашем традиционном календаре мероприятий месяца.

Спектакли

В этом спектакле вы познакомитесь с персонажами рассказов «Погребок и роза», «Алое платье», «Предвестники весны», «В ожидании автомобиля», «Меблированная комната» и некоторых других. Вы увидите, как они проходят кастинг на киностудии, как при случайной встрече пытаются выдать себя за других, как ищут потерянную любовь и многое другое. В спектакле сохранены ловкость конструкции, забавность сюжетных положений и развязок, сжатость и быстрота действия. Но, сменяя друг друга, перетекая из одного в другой, сопровождаемые музыкой, танцами, видеорядом, рассказы образуют некий общий мир образов. Реальность сплетается с мечтами, волнениями, переживаниями героев.

Когда и где: 1 и 18 октября в Томском драматическом театре.

Стоимость билетов: 100 — 650 рублей.

Аудитория: 12+.

Гастроли — это всегда уникальное и важное событие не только для театров, но и в первую очередь для зрителей! Знакомство с новыми спектаклями и актёрами, необычными трактовками любимых сказок и историй.

Томских зрителей ждут спектакли кировского театра «Терем-Теремок» (2+), «Ищи ветра в поле» (4+), «Бобик и Барбоска» (3+).

Когда и где: с 7 по 10 октября в театре «Скоморох».

Стоимость билетов: 300 рублей.

Аудитория: 2+, 3+, 4+.

Повесть еврейского классика, написанная в начале ХХ века, давно разошлась на анекдоты, превратилась в один из лучших мюзиклов всех времён «Скрипач на крыше», а затем в лучшую пьесу Григория Горина. Пьеса была настолько многообещающей, что её приняли к постановке в очень многих театрах страны и вот уже более тридцати лет она не сходит со сцен.

Когда и где: 7, 8 и 29 октября в Томском драматическом театре.

Время и стоимость билетов: 18:00, 200 — 650 рублей.

Аудитория: 16+.

«Всякому безобразию есть свое приличие!», — сказал Антон Павлович Чехов. Этими словами и назвал своё выступление один из самых популярных российских актеров Сергей Гармаш.

Это программа — смесь моноспектакля и творческой встречи. Ярко и интересно, как может только Сергей Гармаш, актер перемежает рассказы Чехова c историями о своей жизни, о работе с корифеями театра и молодыми коллегами. И если у зрителей, сидящих в зале, возникают вопросы, Сергей Гармаш отвечает, и это тоже часть спектакля. Сергей Гармаш играет спектакль о своей жизни, честно рассказывая о времени и о себе.

Когда и где: 11 октября в БКЗ Томской филармонии.

Время и стоимость билетов: 19:00, 600 — 1800 рублей.

Аудитория: 12+.

Пьеса «Антарктида» молодого драматурга Ульяны Гицаревой впервые прозвучала со сцены в рамках программы «Первая читка» на XII Всероссийском театральном фестивале им. А. М. Володина «Пять вечеров». Сюжет основан на документальных источниках, в которых говорится о закрытии антарктической станции «Молодежная» в середине 90-х годов ХХ века. Эти материалы позволили автору переосмыслить непростой период в истории нашей страны и проследить судьбы людей, чьи надежды и мечты, столкнувшись с государственной системой, обернулись разочарованием.

Когда и где: 9 октября в ТЮЗе.

Время и стоимость билетов: 19:00, 450 — 700 рублей.

Аудитория: 16+.

Концерты

В первом концерте абонемента № 7 «Органная классика: четыре темперамента в четыре руки» зритель погрузится в легкую меланхолию, подумает, поразмышляет, послушает. В центре нашего внимания — итальянское bel canto и французская грация.

Когда и где: 6 октября в органном зале Томской филармонии

Время и стоимость билетов: 19:00, 300 — 400 рублей.

Аудитория: 12+.

Сценическое шоу Братьев Сафроновых — это иллюзии, фокусы, магические превращения, опасные трюки и невероятные события. Вместе со зрителями иллюзионисты телепортируются в другую реальность, они будут читать мысли зрителей, заставят предметы передвигаться в пространстве, продемонстрируют возможность левитации человека, будут проникать в тела друг друга, ходить по стенам, исчезать и снова появляться среди публики.

Когда и где: 10 октября в БКЗ Томской филармонии.

Время и стоимость билетов: 19:00, 1300 — 2500 рублей.

Аудитория: 0+.

Театр танца Аллы Духовой Todes приглашает Вас на премьеру! Удивительно яркий и одновременно нежный, страстный, энергичный, иногда забавный и ироничный, но в любом случае захватывающий танцевальный спектакль «И приснится же такое…» станет для Вас открытием.

Новая постановка известного хореографа, художественного руководителя и главного балетмейстера балета Todes Аллы Духовой — это динамичные, оригинальные, красивые номера, тонкая профессиональная работа артистов балета, необычные эффектные костюмы, прекрасная музыка и красочное световое шоу!

Когда и где: 13 октября в БКЗ Томской филармонии.

Время и стоимость билетов: 19:00, 1200 — 2500 рублей.

Аудитория: 6+.

Stand Up — это шоу, которое стремительно ворвалось в юмористический цех камеди и побило все рейтинги популярности. На их концертах нет свободных мест. Каждое шоу — это взрыв мозга, тонны юмора, децибелы хохота и позитивный заряд отличного настроения. В чем секрет стремительного взлета этого шоу? Наверное, в том, что комики Stand Up говорят со сцены о проблемах и ситуациях, в которые мы с вами так же попадаем и сталкиваемся в реальной жизни.

Когда и где: 14 октября в БКЗ Томской филармонии.

Время и стоимость билетов: 19:00, 1000 — 3000 рублей.

Аудитория: 18+.

Юбилейные концерты Кукрыниксов» прогремят по стране осенью 2017 и весной 2018. Хиты, на которых строилась наша жизнь. Песни, на которых росли наши дети. Только избранные композиции войдут в сет-лист прощального юбилейного тур.

Когда и где: 19 октября в клубе Teatro.

Время и стоимость билетов: 19:00, 1200 — 2000 рублей.

Аудитория: 12+.

Крупный штрих, мощь, власть музыки. Всё это — симфонические фрески, первый концерт абонемента «Планета Романтика». Всего два сочинения в программе вечера, но каждое из них — это действительно настоящая музыкальная фреска.

Симфония № 7 Антона Брукнера — самая успешная и известная из симфоний мастера. Тему ее первой части композитор услышал во сне, а вторая часть родилась как реквием по Рихарду Вагнеру. Томский оркестр исполнит симфонию после долгого перерыва: уже мало кто помнит, когда эта музыка звучала в Томске последний раз.

Когда и где: 22 октября в БКЗ Томской филармонии.

Время и стоимость билетов: 18.00, 200 — 700 рублей.

Аудитория: 16+.

Кино

Фантастический триллер «Бегущий по лезвию 2049»

В недалеком будущем мир населен людьми и репликантами, созданными выполнять самую тяжелую работу. Работа офицера полиции Кей — держать репликантов под контролем в условиях нарастающего напряжения… Пока он случайно не становится обладателем секретной информации, которая ставит под угрозу существование всего человечества. Желая найти ключ к разгадке, Кей решает разыскать Рика Декарда, бывшего офицера специального подразделения полиции Лос-Анджелеса, который бесследно исчез много лет назад.

В главных ролях: Райан Гослинг, Харрисон Форд, Джаред Лето, Ана де Армас, Робин Райт, Дэйв Батиста, Маккензи Дэвис, Эдвард Джеймс Олмос, Давид Дастмалчян, Сильвия Хукс.

Когда и где: с 5 октября в «Киномаксе», Goodwin Сinema, Fакел, и Kinopolis.

Аудитория: 18+.

Мелодрама «Аритмия»

Олег — талантливый врач, работает на «скорой», которая мчится от пациента к пациенту. Олег знает: его приезд может изменить всё. Каждый его успех делает мир лучше. Самое важное — там, где он пытается совершить невозможное. А остальное может подождать: семья, карьера, своя жизнь… Что с ней случилось? Пока Олег спасал других, жена отчаялась и решила подать на развод, а в больнице появился новый начальник, который печётся только о статистике и правилах. А Олег всё спешит с вызова на вызов, несётся по улице, чтобы всё изменить. И кто знает, какая задача легче: спасать других или спасти себя?

В главных ролях: Александр Яценко, Ирина Горбачева, Николай Шрайбер, Максим Лагашкин, Альбина Тиханова, Александр Самойленко, Елена Дробышева, Евгений Муравич, Анна Котова, Надежда Маркина.

Когда и где: с 24 октября в Goodwin Сinema и Kinopolis.

Аудитория: 18+.

Фильм ужасов «Дом призраков»

Молодая пара отправляется в путешествие в Таиланд. В сельской местности они обнаруживают кладбище с находящимися на нём «домами призраков», где, по местным верованиями, духи обретают покой. Имевших неосторожность осквернить святыню влюблённых начинает преследовать жестокая сверхъестественная сила. Она погружает героев в пучину леденящего ужаса потустороннего мира, из которого нет выхода.

В главных ролях: Скаут Тэйлор-Комптон, Джеймс Хеберт, Марк Бун Джуниор, Расселл Джеффри Бэнкс, Рич Ли Грэй, Элана Крауш, Кевин Рэгсдэйл, Ян Вэньчу, Майкл С. Нью, Катрина Грэй.

Когда и где: с 19 октября в Goodwin Сinema и Kinopolis.

Аудитория: 18+.

Драма «Матильда»

Последний русский император и балерина, утвердившая славу русского балета. Страсть, которая могла изменить русскую историю. Любовь, ставшая легендой. В жизни каждого человека случаются несколько дней, которые могут изменить её навсегда. Когда происходит самое главное. Ты оборачиваешься на голос любви. И делаешь выбор. Но если властитель империи полюбит танцовщицу, сводящую с ума своей красотой… Успенский собор, Кремль, Ходынское поле, царские дворцы, сцены Мариинского и Большого театров — там, где бьется сердце вечной России.

В главных ролях: Михалина Ольшанска, Ларс Айдингер, Луиза Вольфрам, Данила Козловский, Ингеборга Дапкунайте, Сергей Гармаш, Евгений Миронов, Григорий Добрыгин, Галина Тюнина, Виталий Коваленко.

Когда и где: с 26 октября «Киномаксе», Goodwin Сinema и Kinopolis.

Аудитория: 16+.

Триллер «Снеговик»

В течение многих лет в день, когда выпадает первый снег, бесследно исчезают замужние женщины. Сложить все части загадочного пазла под силу только знаменитому детективу. Он потерял покой и сон, ведь время следующего снегопада неумолимо приближается.

В главных ролях: Майкл Фассбендер, Ребекка Фергюсон, Джеймс Д’Арси, Хлоя Севиньи, Вэл Килмер, Дж. К. Симмонс, Джеми Клейтон, Шарлотта Генсбур, Тоби Джонс, Давид Денсик.

Когда и где: с 26 сентября в Goodwin Сinema и Kinopolis.

Аудитория: 18+.

Фильм ужасов «Пила 8»

В продолжении культовой хоррор-франшизы «Пила 8» город вновь наводняют таинственные убийства, а каждое из найденных тел искалечено до неузнаваемости. Расследование сводится к одному человеку — Джону Крамеру, маньяку, известному как Пила и считавшемуся мертвым вот уже больше десяти лет. Как это возможно? Быть может, новый убийца всего лишь копирует своего кумира?

В главных ролях: Лора Вандервурт, Тобин Белл, Каллум Кит Ренни, Бриттани Аллен, Мэтт Пассмор, Ханна Андерсон, Кле Беннетт, Бонни Сиу, Кристина Юнг, Соня Диллон.

Когда и где: с 26 октября «Киномаксе», Goodwin Сinema и Kinopolis.

Аудитория: 18+.

Выставки

Персональная выставка художницы Анастасии Белоус. Это первая персональная выставка Анастасии в качестве живописца.

Когда и где: до конца декабря в салоне Art Kласс.

Стоимость билетов: вход свободный.

Аудитория: 12+.

Выставка скульптурных композиций Леонтия Усова и импрессионистических картин Павла Чекчеева — это выборочное и в то же время отборное представление двух мастеров друг о друге и о мире людей и вещей вообще. Все работы мастеров, представленные в залах Краеведческого музея в этом сентябре, настолько теплы и живы каждая в отдельности и в общем хоре, что зритель почти физически сможет ощутить ту самую ментальную связь. С внутренним собой. С творцами. С Творцом.

Когда и где: до 15 октября в Краеведческом музее.

Стоимость билетов: 60 — 100 рублей.

Аудитория: 12+.

Художник работает в жанре реалистического лирического пейзажа. Леонид Николаевич родился в 1947 году в городе Томске более 20 лет преподавал черчение и рисование.

В экспозицию войдет порядка 60 работ, представляя в ретроспективе разные периоды творчества художника. Чистота цвета, насыщенность красок, душевный подход к своему творчеству обязательно найдут отклик среди посетителей выставки.

Когда и где: до 15 октября в Художественном музее.

Стоимость билетов: 50 — 100 рублей.

Аудитория: 6+.

Выставка картин приурочена к 80-летию со дня рождения заслуженного художника РФ Германа Николаевича Завьялова. Посетителям будет представлено более 100 работ из собраний Томского художественного музея, Томского краеведческого музея, частных коллекций и мастерской художника.

Когда и где: до 21 октября в Художественном музее.

Стоимость билетов: 50 — 100 рублей.

Аудитория: 6+.

Общество

КОГДА и ГДЕ: 4 октября в баре «Мы же на ты»

ВРЕМЯ и СТОИМОСТЬ БИЛЕТОВ: 19.00, 300 рублей

АУДИТОРИЯ: 18+

ОПИСАНИЕ: МозгоБойня — это 2-х часовое мероприятие, где вы сразитесь в веселой битве с другими командами, отвечая на вопросы в процессе игры.

Вас будут ждать 15 познавательных и ярких мероприятий: от мастер-классов и научной мафии до форсайт-игры «Супергерои: технологии будущего».

Когда и где: с 6 по 9 октября в ТПУ.

Стоимость билетов: вход свободный.

Аудитория: у мероприятий разный возрастной ценз.

Томичи получат возможность вместе с кураторами и художниками не только ощутить безграничную перспективу «прибытия поезда», заданную в искусстве фильмом «матрицей» братьев Люмьер «Прибытие поезда на станцию Ла Сьота» (1896), но также рассмотреть феномен «поезда» и «железной дороги» как основной символ в культуре ХХ — XXI вв. в кинематографе, визуальной культуре и пространстве литературы.

Когда и где: с 6 по 9 октября в СФ ГЦСИ и ТГУ.

Стоимость билетов: вход свободный.

Аудитория: 12+.

Гостей фестиваля ждут показы современного индийского кино, вегетарианские угощения, мастер-класс по приготовлению индийских блюд, а также большая концертная программа творческих коллективов. Кроме того, в рамках мероприятия пройдут мастер-классы по мехенди (роспись хной на теле), йоге, аюрведе, показ индийской моды, ярмарка индийских товаров и мастер-классы от специалистов из Индии.

Когда и где: с 6 по 8 октября в РК Fакел.

Стоимость билетов: вход свободный.

Аудитория: 12+.

Фримаркет — это бесплатная ярмарка: вы приносите то, чем хотите поделиться, и забираете то, что принесли другие. Все бесплатно, никакой торговли, никакого бартера, никакой корысти!

Вещи, которые останутся невостребованными на фримаркете, отправятся в кризисные центры, где в них очень нуждаются.

Когда и где: 7 октября в ЦК ТГУ.

Время и стоимость билетов: 12.00 — 15.00, вход свободный.

Аудитория: 12+.

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