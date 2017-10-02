На бурной воде.

В Копылово закрыли гребной сезон-2017

2 октября 2017 / Партнерский материал

В минувшие выходные в поселке Копылово томские гребцы закрыли сезон-2017. Опытные слаломисты и каякеры устроили показательные заезды, а молодежь продемонстрировала свои умения в индивидуальной и командной гонках.

Все выходные гребной канал в поселке Копылово бурлил с утра до вечера. В фестивале «Закрытие сезона — 2017» принимали участие спортсмены разных возрастов — от самых юных до опытных гребцов с большим стажем.

Канал вместо пустыря

Гребной канал в Копылово — результат активной совместной работы местных энтузиастов и бизнеса. Десять лет назад стадион у реки Киргизка представлял собой заброшенный пустырь, где паслись коровы. Местные гребцы решили привести стадион в порядок, начали расчищать берег, а за помощью обратились к главе Томского района. Первые спортивные результаты не заставили себя ждать, постепенно подключился местный бизнес. И сегодня Копыловский подростковый клуб «Одиссей» известен по всей России.

Межениновская птицефабрика является генеральным спонсором «Одиссея». Предприятие оказало серьезную помощь в организации II Международного рафтинг-форума «Белая вода Сибири — 2017», который проходил в августе. В частности, птицефабрика выделила средства на обустройство гребного канала и приобретение экипировки спортсменов: касок, весел, лодок и спецодежды.

— Наши копыловские ребята являются мировыми звездами, без преувеличения. Я уверен, что нужно помогать этому направлению, развивать и укреплять его. Здесь мы видим, куда идут деньги, как они помогают, — отметил Виталий Пивоваров, заместитель генерального директора Межениновской птицефабрики по коммерческим вопросам.

На сегодняшний день в Томской области действует несколько точек притяжения спортсменов: центральный подростковый клуб «Одиссей» в поселке Копылово, отделение рафтинга и гребного слалома в детско-юношеской спортивной школе им. Шевелёва, томская школа каякеров для взрослых. В целом федерация Томской области охватывает порядка 300 человек, которые занимаются греблей на бурной воде. Из них 120 — спортсменов-детей.

В греблю дети приходят в 4–5 лет, но это не значит, что их сразу же сажают в каноэ и отправляют в плавание, объясняют спортсмены. Сперва пару лет ребята и девчонки занимаются общефизической подготовкой, лечебной физкультурой, познают азы в обстановке спортивной школы. И только после этого, в 7–8 лет, их выпускают на воду.

На воде

В рамках двухдневного фестиваля в Копылово проходило несколько соревнований: Чемпионат Томской области по рафтингу, Чемпионат п/к «Одиссей» и Первенство Томской области.

Субботний этап соревнований стартовал в два часа дня с показательных заездов слаломистов, специально для которых при помощи искусственной плотины на отрезке Киргизки, проходящем мимо стадиона, создали бурный поток воды. Гребной слалом — олимпийский вид спорта (в отличие от рафтинга) и индивидуальный. В этом году 16-летний участник клуба «Одиссей», кандидат в мастера спорта по гребному слалому Александр Сондер вошел в сборную России по этой дисциплине, а также дебютировал на Первенстве мира.

— Соревнования проходят хорошо, только вода, конечно, ледяная. Недавно появился новый класс — каноэ-двойка смешанная, где гребут мальчик и девочка, сейчас мы активно осваиваем этот вид. В этом году я участвовал в Первенстве мира в Братиславе, в Первенстве России, Чемпионате России, а в мае 2018-го планирую принять участие в отборе в Национальную сборную до 19 лет, — рассказывает Александр Сондер.

К слаломистам присоединились и каякеры из томского клуба, для которых в области не так много возможностей сплавляться на порогах и показывать мастерство в серфинге.

— Мы больше по горным рекам плаваем, поэтому у нас закрытие сезона прошло в прошлые выходные на Алтае, — рассказывает Георгий Струве, спортсмен томской школы каякинга. — А здесь мы в качестве группы поддержки. Если сравнивать время прохождения дистанции, то мы гораздо медленнее, конечно. Но мы даже на бочке серфили, наша стихия — бурная вода: пороги, сплавы.

Возраст участников показательных заездов разнился от подросткового до вполне солидного — многие приехали с семьями, для которых подобный вид отдыха стал привычной частью жизни. А вот в соревнованиях участвовали ребята и девушки до 15 и до 19 лет, в основном в одиночных каноэ.

— В Копылово вы можете оказаться в группе, где рядом стоят и начинающие, и дважды чемпионы мира. Неважно, где ты живешь, какие у тебя есть возможности, но если ты действительно хочешь заниматься спортом, для тебя открыт весь мир. Кто-то ищет причины, а кто-то возможности. Можно бояться и ничего не делать, а можно взяться — и сделать. Вот как раз рафтеры — из числа последних, — говорит Алексей Широков, президент Федерации гребного слалома и рафтинга Томской области, а с недавних пор еще и президент Федерации рафтинга России.

Сезон-2017 для клуба «Одиссей» завершился рядом достижений: Чемпионы Европы по рафтингу, Чемпионы Кубка России, чемпионы Чемпионата России. В этом спортивном сезоне костяк клуба стал резервной командой Национальной сборной России по рафтингу, уступив команде Горно-Алтайского университета.

Спонсоры и дальше готовы поддерживать ребят из «Одиссея», отмечает Виталий Пивоваров. Межениновская птицефабрика, по его словам, будет способствовать развитию водных видов спорта в Томской области.

Текст: Катерина Маас

Фото: Алена Кардаш

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