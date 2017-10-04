Посмотри! Как перерабатывают покрышки под Томском

4 октября 2017 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая

В селе Богашево под Томском расположено предприятие, специализирующееся на утилизации автомобильных покрышек. Из полученной резиновой крошки производят покрытие, которое может использоваться для оформления детских площадок, пешеходных дорожек, парковок и прочего.

НПО «Экологические системы» занимается переработкой покрышек более 10 лет. При этом на предприятии используют собственно разработанную установку, которая измельчает шины в автоматическом режиме.

Экскурсию для «ТО» провел отдел охраны окружающей среды и энергосбережения «Газпром трансгаз Томск» — в рамках года экологии.

Фото: Вероника Белецкая

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