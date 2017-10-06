Еда. Рецензии.

Обед в гриль-баре «Та-Марка»

6 октября 2017 / Томский Обзор

Это не рекламный материал. Он отражает точку зрения редакции, рассказывает о том, что понравилось и заинтересовало исключительно обозревателя Томского Обзора и Афиши. Поход в заведение оплачивался из редакционного бюджета. Реклама в рецензиях публикуется исключительно во врезках с пометкой «Реклама» или «Промо». Если вы хотите разместить ее здесь, пишите сюда нам: info@westsib.ru.

АВТОР Мария Симонова

Гриль-бар «Та-Марка» привлек нас своим аппетитным инстаграмом.

А вот когда мы отправились знакомиться с ним живьём, то были несколько шокированы внешним обликом заведения. Это была странная пристройка типа кирпичного гаража (правда, с окнами) или шашлычной. Войти решились не сразу, но любопытство пересилило, и мы отправились пробовать, чем кормят в этом оригинальном баре.

Где: ул. Нахимова 8, стр. 1

Интерьер: Сплошная «эклектика». Простенькие столики, черные обои с намеком на роскошь, раковина прямо в самом зале, а над ней — зеркало в белой раме с витыми узорами. Оглядываемся дальше — пафосная люстра возле прилавка, постеры картин Шишкина, Айвазовского и других в рамах с позолотой на стенах, стилизованно-закопчённая печь, скульптуры ангелочков возле упаковок кофе 3 в 1 за прилавком. Еще на стене — подборка восхищенных рукописных отзывов, окружающих изображение Эйфелевой башни, где посетители нахваливают блюда «Та-Марки».

Меню: Оно написано на доске мелом. Есть традиционные супы (от 59 рублей), салаты, тоже известные, вроде свежих овощей или острой морковки (от 49 рублей). Среди горячих блюд (цены от 59 рублей, столько стоят сосиски-гриль) — манты и пельмени. Обычные гарниры от 39 рублей, рядом с ними же написаны блинчики за 69. Отдельно перечислены блюда на гриле — шашлыки, стейки, свиные ребра и подобное. Мясо стоит от 99 рублей.

Соусы помещены в напитки, стоят от 9 рублей.

Напитки перечислены на отдельной доске. В этом гриль-баре они безалкогольные. Чай по 29 рублей, желающим взять его с собой, надо доплатить 5. Соки-морсы-растворимый кофе по 39 рублей. Среди заваренного кофе есть интересные варианты: кофе по-голландски (с шоколадом) и по-финикийски (с шоколадом и грецким орехом).

Еда: Мы хотели суп, поэтому попросили солянку, но ее не оказалось, пришлось взять куриный суп, который нам очень нахваливали. Из гриля решили попробовать стейк из кеты, к нему нам порекомендовали гарнир — картофель по-деревенски. Из напитков мы взяли морс, чтобы утолить жажду и кофе по-финикийски, чтобы согреться, да и познакомиться с новым вариантом напитка.

Первым принесли куриный суп (69 рублей). Его сопровождали сухарики. К сожалению, он нас разочаровал. Лапша в нем оказалась жёсткая, явно недоваренная. Мы съели немного бульона с гренками, а полтарелки с лапшой оставили. Признались женщине за прилавком, которая принимала и подавала его, что лапша странной кондиции, и нас это не устраивает.

Стейк с картошкой, сладкий морс и горячей сладкий кофе принесли одновременно. Горячее блюдо дополнил не обещанные тонкие ломтики огурца и гранатовый соус. Нам сказали, что он прекрасно подходит к рыбе.

Стейк из кеты (249 рублей) оказался с костями, поэтому есть было не слишком удобно. Но было вкусно — приправы к рыбе не пожалели. Гранатовый сладкий соус его действительно хорошо дополнил, получилось любопытное пикантное сочетание. Картошка по-деревенски (49 рублей) нам не понравилась. То есть ничего ужасного в ней не было, но удовольствия она не доставила. То ли была не самая свежая и разогретая, то ли масло не лучшее, но съели мы только половину.

Морс (39 рублей) был из черной смородины, средне-сладкий. Чувствуется, что действительно ягодный, не концентрированный из упаковки.

Кофе по-финикийски (120 рублей) выглядел не очень привлекательно в уныло-серой кружке средних размеров. Ореховая крошка плавала в напитке и на первый взгляд казалась какими-то ошметками. Пока мы ели рыбу, кофе заметно остыл. На вкус любопытно — не слишком сладко, но опять без гастрономических потрясений, желание попробовать снова не возникло.

Счет: 457 рублей. При расчете нам сообщили, что, раз суп нам не понравился, его считать не стали. Что это сделали безо всяких наших просьб и возмущений, было приятно. Вместе с чеком выдали жвачку «love is…».

Итого: Гриль-бар «Та-Марка» — очень странное заведение. Для неспешных бесед неуютное пространство не располагает, еда тоже мало порадовала. И странно, что в гриль-БАРЕ нет алкогольных напитков. Хотя гриль-блюда здесь, возможно, есть и можно.

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