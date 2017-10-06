Нелишние гигабайты: как с помощью облачных хранилищ спасти память смартфона

Пресс-служба ОАО «Мобильные ТелеСистемы» / Фото: 6 октября 2017 // Фото: pixabay.com

Современный смартфон по качеству снимков может сравниться с обычным фотоаппаратом. Удачные кадры быстро накапливаются, и скоро наступает время, когда частью отснятого приходится жертвовать, чтоб разгрузить память смартфона. Однако этой трагедии можно избежать, если использовать облачные технологии.

«Облака» позволяют хранить ваши фотографии, музыку, документы и другую информацию в специальном защищенном месте в интернете. Причем память смартфона или компьютера остаётся свободной. Вы можете получить доступ ко всем файлам, которые перенесли в облачный сервис, с любого устройства — планшета, компьютера, смартфона — и в любое время. Если нужно, любой файл из «облака» можно загрузить обратно, переслать по электронной почте, дать к нему доступ по ссылке друзьям или коллегам по работе.

Для того, чтобы начать пользоваться любым подобным сервисом, достаточно скачать мобильное приложение и пройти простую регистрацию. Что касается видео и фотографий на вашем смартфоне, то они могут попадать в «облако» без вашего участия, если включить в настройках приложения автоматическую загрузку файлов из галереи вашего гаджета. Большинство программ для облачных сервисов предложат вам это сделать при первом же запуске.

Как, не заплатив ни копейки, получить на свой смартфон лишние 50 Гб, разбирались эксперты МТС/Медиа.

Google Диск

Этим хранилищем данных, так или иначе, пользуется любой владелец Android-смартфона. Вы ведь вводили при начале работы с телефоном свои данные от аккаунта в Google? Собственно, все ваши контакты из адресной книги, данные автоматического резервного копирования (оно включено по умолчанию) и почта из Gmail уже хранятся на «Google Диск». Каждому пользователю сервиса бесплатно доступно 15 ГБ: это много, и всё свободное место вы смело можете заполнить своими фото. Как включить:

1. в меню выбирайте «Настройки»;

2. нажимайте «Автозагрузка и синхронизация»;

3. переключайте «бегунок».

Если настроить автозагрузку изображений с камеры смартфона не в оригинальном размере, а в оптимизированном самой Google, то снимки можно будет загружать безо всяких ограничений по количеству, но в слегка худшем качестве. Это отличный способ вести личный фотоархив, однако если вы любите печатать фотографии, то лучше не давать возможности менять их качество сервису по своему усмотрению.

Яндекс. Диск

Сервис предоставляет пользователям 10 ГБ бесплатно, изображения здесь будут сохраняться в исходном размере. Бесплатного объёма хватит примерно для трёх тысяч фото.

В «Яндекс. Диск» встроен удобный фоторедактор. Программа умеет работать с файлами офлайн, так что вы сможете воспользоваться ими, даже если находитесь не в сети. Для этого, конечно, сначала всё равно нужна сеть, чтобы загрузить файл на мобильное устройство. А вот загруженный файл можно редактировать, не оглядываясь на доступ к сети. При появлении стабильного интернета изменённый документ синхронизируется с «облаком». К слову, такой же принцип реализован во всех приложениях обзора, кроме «облака» Mail.ru.

Dropbox

Старейший облачный сервис, который хвалят за идеальный, отточенный временем интерфейс и удобство. Однако он обладает серьёзным минусом — предоставляет пользователям всего 2 ГБ свободного места бесплатно. За деньги можно докупить как минимум терабайт, а платить за него придется около 749 рублей в месяц. Дороговато для хранения фото, так что, по нашему мнению, Dropbox подойдёт для опытных пользователей, которые отправляют в облака не только снимки, но и более тяжелые файлы разных форматов. Более того, быстро настроить автоматическую синхронизацию фото, как в предыдущих сервисах, здесь не получится — она доступна или в платной версии приложения или придётся задействовать компьютер с установленным там приложением для Dropbox.

Облако Mail.ru

Самый щедрый сервис из представленных в обзоре — без дополнительных телодвижений каждый новый пользователь при регистрации получает там 25 ГБ для хранения файлов. Однако, как уже говорилось выше, здесь отсутствует возможность работать с файлами офлайн, так что единственный способ посмотреть фото без интернета — предусмотрительно сохранить их в галерее.

А как же обещанные лишние 50 ГБ на смартфоне, спросите вы? Просто установите и используйте все представленные нами приложения: они друг другу не мешают и сообща обеспечат вам более полусотни гигабайт под хранение вашей информации. И это не предел. Если участвовать в специальных акциях от компаний-разработчиков, можно расширить бесплатный объём в «облаке». В общем, смотрите на облака, держите нос по ветру.

Отметим, что у абонентов МТС есть ещё одно, особенное «облако»: сервис «Вторая память». Он умеет хранить не только ваши файлы, но и контакты со смартфона, которые из «Второй памяти» легко перенести на новый гаджет при необходимости. Кстати, 5 ГБ в «облаке» МТС доступны абсолютно бесплатно.

По материалам МТС/Медиа

Тэги/темы: