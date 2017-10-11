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Томский «Фонтан молодости» в осенних сумерках

11 октября 2017 / Томский Обзор / Фото: Сергей Стёпин

Сезон фонтанов в Томске завершен, и накануне того, как их упакуют в зимнюю одежду, подводим итоги лета.

Перед зимой специалисты отсоединяют насосное оборудование, сливают воду из систем, очищают чаши фонтанов, консервируют электронику и передают оборудование на зимнее хранение в департамент городского хозяйства. Все фонтаны закрываются на зиму деревянными и железными щитами.

Самый большой из томских фонтанов — «Фонтан молодости» в Сквере студенческих отрядов. Ему чуть больше года. Торжественное открытие водного объекта состоялось в День города, 7 июня, когда Томск отмечал свое 412-летие.

Этот фонтан состоит из двух чаш, диаметр большой — 20 метров.

Максимальная высота водных струй — 12 метров, мощность — более 150 струй.

«Представление» фонтана создается за счет проекции световых эффектов на струи воды под музыку.

Оборудование фонтана — немецкого производства: насосы Grundfos, форсунки Vario-Swith — фирмы Oase.

Стоимость объекта — около 24 млн рублей.

Название для «Фонтана молодости» выбирали томичи в ходе интернет-голосования. А средства на его строительство и благоустройство территории вокруг выделила компания «Томское пиво». Такой подарок городу предприятие сделало в год своего юбилея — 140-летия. Мэр Томска Иван Кляйн отметил, что день открытия «Фонтана молодости» войдет в историю города, как день возрождения меценатства в Томске: «На протяжении всей истории Томск славился своими меценатами. И то, что коллектив и акционеры предприятия „Томское пиво“ делают подарок городу — это пример всему городскому бизнесу», — отметил глава города.

Также к зиме готовятся фонтаны на площади Ново-Соборной, в Буфф-саду, на набережной реки Ушайки, на ул. Плеханова и пл. Батенькова. Пробные запуски и включение томских фонтанов традиционно состоятся в апреле — мае 2018 года.

Фото: Сергей Стёпин

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