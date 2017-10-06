Афиша Томска.

Выходные: 7 — 8 октября 2017 года

6 октября 2017 / Томский Обзор

Куда пойти и чем заняться в Томске в эти выходные — в нашем обзоре

Гастроли Кировского театра кукол

Гастроли — это всегда уникальное и важное событие не только для театров, но и в первую очередь для зрителей. Знакомство с новыми спектаклями и актёрами, необычными трактовками любимых сказок и историй.

Томских зрителей ждут спектакли кировского театра «Терем-Теремок» (2+), «Ищи ветра в поле» (4+), «Бобик и Барбоска» (3+).

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Когда и где: с 7 по 10 октября в театре «Скоморох».

Cтоимость билетов: 300 рублей.

Аудитория: 2+, 3+, 4+.

«Поминальная молитва»

Повесть еврейского классика, написанная в начале ХХ века, давно разошлась на анекдоты, превратилась в один из лучших мюзиклов всех времён «Скрипач на крыше», а затем в лучшую пьесу Григория Горина. Пьеса была настолько многообещающей, что её приняли к постановке в очень многих театрах страны и вот уже более тридцати лет она не сходит со сцен.

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Когда и где: 7, 8 и 29 октября в театре Драмы.

Время и стоимость билетов: 18.00, 200 — 650 рублей.

Аудитория: 16+.

Томский фримаркет

Фримаркет — это бесплатная ярмарка: вы приносите то, чем хотите поделиться, и забираете то, что принесли другие. Все бесплатно, никакой торговли, никакого бартера, никакой корысти!

Вещи, которые останутся невостребованными на фримаркете, отправятся в кризисные центры, где в них очень нуждаются.

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Когда и где: 7 октября в ЦК ТГУ.

Время и стоимость билетов: 12.00 — 15.00, вход свободный.

Аудитория: 12+.

Выставка «Мраморная»

Первая персональная выставка художницы Анастасии Белоус.

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Когда и где: до конца декабря в салоне Art Kласс.

Время и стоимость билетов: 11.00 — 17.00, вход свободный.

Аудитория: 12+.

Юбилейная выставка живописи к 70-летию Леонида Николаевича Гузарова

Художник работает в жанре реалистического лирического пейзажа. Леонид Николаевич родился в 1947 году в городе Томске более 20 лет преподавал черчение и рисование. В экспозицию войдет порядка 60 работ, представляя в ретроспективе разные периоды творчества художника. Чистота цвета, насыщенность красок, душевный подход к своему творчеству обязательно найдут отклик среди посетителей выставки.

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Когда и где: до 15 октября в Художественном музее.

Время и стоимость билетов: 10:00 — 18:00, 50 — 100 рублей.

Аудитория: 6+.

Фантастический триллер «Бегущий по лезвию 2049»

В недалеком будущем мир населен людьми и репликантами, созданными выполнять самую тяжелую работу. Работа офицера полиции Кей — держать репликантов под контролем в условиях нарастающего напряжения… Пока он случайно не становится обладателем секретной информации, которая ставит под угрозу существование всего человечества. Желая найти ключ к разгадке, Кей решает разыскать Рика Декарда, бывшего офицера специального подразделения полиции Лос-Анджелеса, который бесследно исчез много лет назад.

В главных ролях: Райан Гослинг, Харрисон Форд, Джаред Лето, Ана де Армас, Робин Райт, Дэйв Батиста, Маккензи Дэвис, Эдвард Джеймс Олмос, Давид Дастмалчян, Сильвия Хукс.

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Когда и где: с 5 октября в «Киномаксе», Goodwin Сinema, Fакел, и Kinopolis.

Аудитория: 18+.

Фестиваль индийской культуры

Гостей фестиваля ждут показы современного индийского кино, вегетарианские угощения, мастер-класс по приготовлению индийских блюд, а также большая концертная программа творческих коллективов. Кроме того, в рамках мероприятия пройдут мастер-классы по мехенди (роспись хной на теле), йоге, аюрведе, показ индийской моды, ярмарка индийских товаров и мастер-классы от специалистов из Индии.

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Когда и где: с 6 по 8 октября в РК Fакел.

Стоимость билетов: вход свободный.

Аудитория: 12+.

Манхэттенский фестиваль короткометражного кино 2017

Томские зрители получат шанс лично присоединиться к выбору лучшего короткометражного фильма. В международную программу Manhattan short этого года вошли фильмы режиссеров Великобритании, Испании, Швейцарии, Италии, Латвии, Сирии и Грузии.

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Когда и где: 6, 7 и 8 октября в «Аэлите».

Время и стоимость билетов: 19.00, 150 рублей.

Аудитория: 18+.

Хоровая капелла ТГУ «Кармина Бурана»

Хоровая капелла ТГУ 7 октября откроет новый концертный сезон произведением «Кармина Бурана», которое давно стало визитной карточкой репертуара коллектива.

Сценическая кантата «Кармина Бурана» (1936) — самое известное сочинение немецкого композитора Карла Орфа, принесшее своему автору всемирную славу. Речь в произведении идет о том, что в мире нет ничего вечного, и человек со всеми своими маленькими радостями и печалями — лишь игрушка в руках судьбы, символом непостоянства которой является вращающееся Колесо Фортуны.

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Когда и где: 7 октября в ЦК ТГУ.

Время и стоимость билетов: 19:00, 150 рублей.

Аудитория: 6+.

Фестиваль науки

Вас ждут познавательные лекции, шоу химических экспериментов, игры, конкурсы, квесты с подарками, «Научная мафия» и многое другое.

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Когда и где: с 6 по 9 октября на площадках ТПУ.

Стоимость билетов: вход свободный.

Аудитория: 6+.

Викторина по гик-культуре

Уникальный квиз построенный на видеозаданиях, аудиовопросах и картиночных раундах.

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Когда и где: 7 октября в библиотеке «Зеленая лампа».

Время и стоимость билетов: 15:00, 200 рублей

Аудитория: 18+.

Выставочный проект «Прибытие поезда»

Гости мероприятия получат возможность вместе с кураторами и художниками не только ощутить безграничную перспективу «прибытия поезда», заданную в искусстве фильмом «матрицей» братьев Люмьер «Прибытие поезда на станцию Ла Сьота» (1896), но также рассмотреть феномен «поезда» и «железной дороги» как основной символ в культуре ХХ — XXI вв. в кинематографе, визуальной культуре и пространстве литературы.

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Когда и где: с 6 по 9 октября в СФ ГЦСи и ТГУ.

Стоимость билетов: вход свободный.

Аудитория: 18+.

Шоу Ward El Fan 2017

Фестиваль Ward El Fan 2017 приглашает всех ценителей восточных танцев. Вы сможете увидеть самые яркие номера, а также совершенно новые постановки и образы.

Посещение концерта позволит окунуться в незабываемую атмосферу восточного танца и испытать ощущение истинного удовольствия от выступлений профессиональных артистов этого жанра.

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Когда и где: 7 октября в ДНТ «Авангард».

Время и стоимость билетов: 18:00, 300 — 1000 рублей.

Аудитория: 18+.

Концерт «Музыка сквозь время. Легендарные хиты ретро-эстрады»

В концерте прозвучат лучшие песни из репертуара таких звёзд советской и зарубежной эстрады как Муслим Магомаев, Юрий Гуляев, Георг Отс, Валерий Ободзинский, Анна Герман, Том Джонс, Фрэнк Синатра и других.

Вы услышите легендарные хиты Арно Бабаджаняна, Александры Пахмутовой, Евгения Мартынова и других прославленных советских и зарубежных композиторов.

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Когда и где: 8 октября в БКЗ Томской филармонии.

Время и стоимость билетов: 19:00, 300 — 800 рублей.

Аудитория: 6+.

Лепторий

В библиотеке «Зеленая лампа» стартует новый социальный проект «Лепторий»в рамках которого интересные люди Томска будут безвозмездно читать нескучные лекции, а вырученные средства будут направлены в фонд им. Алёны Петровой в помощь детям с онкозаболеваниями.

На первой встрече Артемий Фоминых, совладелец и руководитель проектов студии бренд-дизайна «Провинция» расскажет зачем нужны дизайнеры.

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Когда и где: 8 октября в библиотеке «Зеленая лампа».

Время и стоимость билетов: 15:00, 250 рублей

Аудитория: 16+.

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