Комфортный город.

Как может измениться южная часть Томска и Лагерный сад

12 октября 2017 / Томский Обзор

В конце сентября в администрации Томска состоялось очередное заседание Совета по организации общественных пространств.

На этот раз собравшиеся обсуждали дизайн-проекты благоустройства двух территорий — нижней террасы Лагерного сада и участка в южной части города, ограниченного улицами Вершинина, Лыткина и 19-й Гв. Дивизии.

Какое будущее может ожидать эти общественные пространства — в нашем материале.

Новая жизнь пространства

Проект благоустройства южной части Томска, как и Лагерного сада, был создан в рамках национального архитектурного конкурса, организованного АИЖК и КБ «Стрелка» при поддержке Минстроя РФ. Его участники разрабатывали концепции развития ключевых общественных пространств в 15 городах России, среди которых оказался и Томск. Предполагалось, что реализация конкурсных проектов поможет городам стать современнее, подчеркнет их индивидуальность и повысит комфортность городской среды.

Проект, созданный победителем конкурса — бюро Ludi Architects, обещает благоустройство территории, охватывающей улицы Ф. Лыткина, Вершинина и 19-й Гв. Дивизии. Этот участок города исторически привлекателен для томичей, отмечают архитекторы, но в данный момент выполняет лишь транзитную функцию: при том, что на этой территории располагается множество общественных объектов (общежития, медучреждения, учебные корпуса), здесь полностью отсутствуют общественные пространства. В связи с этим участок не воспринимается горожанами и гостями города как место, где можно было бы провести время.

Исходя из этого архитекторы из бюро Ludi Architects предложили организовать пространство в виде непрерывных благоустроенных коридоров, насыщенных различными функциями. Таким образом жители соседних районов, да и всего Томска, смогут проводить здесь время или использовать для отдыха по пути.

1- границы территорий благоустройства: Лагерный сад и Лыткина-Вершинина-19 Гв. Дивизии; 2 — восприятие общественных пространств (из проект КБ «Стрелка»)

Проблемы и решения

Среди существующих проблем территории авторы проекта отметили отсутствие пешеходной инфраструктуры, проблемы с освещенностью и, как следствие, безопасностью, а также нехватку урн для мусора и мест отдыха. Еще один недостаток — однообразная среда со стихийными газонами, озеленением и ничем не заканчивающимися пешеходными направлениями, которые переходят в проезжую часть. Архитекторы обратили внимание и на большое количество стихийных парковок вкупе с неиспользуемыми пустырями и повсеместно плохим покрытием. Вопрос создания безбарьерной среды на данном участке также не решен — маломобильные пешеходы не могут нормально перемещаться по данной территории.

Одно из ключевых решений, которое предлагают реализовать архитекторы при благоустройстве пространства, это оптимизация ширины проезжей части.

— Мы расширяем ее незначительно, до 7,5 метров по всем улицам, входящим в границы проектирования. Это позволит минимально сократить пешеходную часть, но при этом добавить велодорожку, соединить с ней дорогу и развести таким образом пешеходов и велосипедистов. Создание непрерывного безопасного тротуара станет возможно благодаря тому, что все проезды с прилежащих территорий мы поднимем до уровня пешеходного тротуара. Соответственно, автомобили снижают скорость, уровень безопасности пешеходов увеличивается, также появляются дополнительные пешеходные переходы, — рассказала директор Ludi Architects Любовь Леонтьева, отметив, что таким образом на территории будет организована безбарьерная среда, то есть маломобильные группы населения и обычные пешеходы смогут перемещаться одинаково комфортно.

Проект предполагает установку большого количества малых архитектурных форм разнообразного функционала — речь идет о местах отдыха, игровых площадках и так далее. Также планируется полностью сохранить имеющееся озеленение, а в отдельных местах — его увеличить.

— Что касается баланса территории, то наша задача заключалась как раз в оптимизации. Мы увеличиваем площадь тротуаров по отношению к тому, что есть сейчас. Площадь проезжей части незначительно сокращается, зато появляется велосипедная инфраструктура. Незначительно увеличивается площадь озеленения благодаря отдельным дополнительным посадкам. Добавляется освещение на различном уровне. Парковки мы делаем организованными, а не хаотичными. Таким образом они сокращаются до необходимого минимума с точки зрения баланса этой территории. Одновременно значительно увеличиваем количество детских и спортивных площадок и добавляем малые архитектурные формы, — описала суть концепции Любовь Леонтьева.

Также в числе общих решений для территории — организация многоуровневого освещения для пешеходов и для дороги. Предусмотрено и парковое освещения разных уровней, вплоть до встроенных в поверхность светильников.

Проект предполагает и повсеместную укладку бетонной плитки с гранитной крошкой. При этом каждая зона будет иметь свое типовое мощение. На детских площадках предусмотрено использование мягкого каучукового покрытия.

По местам: площадки, экран, коридор

Помимо общих архитекторы предложили варианты решений на местах. Так по улице Вершинина, у медучреждений, предполагается создание парковок и модуля озеленения. Территорию, где сейчас располагаются погреба, можно превратить исключительно в «зеленую».

— Мы рассматриваем их как дополнительные ландшафтный привлекательный объект. Там можно устроить красивый травяной сад из злаковых, или даже овощных пород, которые хорошо смотрятся. И горожане могут также принимать в этом участие, — отметил Любовь Леонтьева.

На углу улицы Вершинина и проезда Вершинина архитекторы предлагают установить своего рода амфитеатр с видовой площадкой, с которой будет открываться вид на реку. При этом амфитеатр можно сделать многофункциональным: его смогут использовать в своих целях учебные заведения или городская администрацией для проведения развлекательных или образовательных мероприятий.

Также вдоль проезда Вершинина возможно сформировать большой игровой комплекс для детей разных возрастов и места отдыха. Предполагается, что у детской площадки будет мягкое каучуковое покрытие, а при благоустройстве будут применяться сочетания приглушенных и ярких тонов, что позволит вписать новые формы в окружающих ландшафт. Также архитекторы предлагают установить здесь уникальную ландшафтную скамью, выполненную из бетона с деревянным покрытием, которая естественным образом интегрируется в ландшафт территории.

Отдельно авторы проекта отметили «деперессивность» улицы Ф.Лыткина, усугубленную наличием исправительного учреждения. Чтобы сделать эту территорию более привлекательной, здесь возможно создать непрерывный коридор со множеством интересных функций, своего рода «экран, который визуально отгораживает территории жилых районов от территории исправительного учреждения». Здесь можно расположить и зону крытого лектория, которая может включать в себя лаборатории и кафе.

— Мы отдаем себе отчет в том, что это очень большая работа. Это и проработка вообще возможности устройства такого сооружения в данном месте, и инженерные изыскания, правовая сторона вопроса. Но, тем не менее, присутствие здесь такого объекта кажется нам важным и оно просто необходимо для жителей, молодежи и всех, кто появляется на территории, — добавила Любовь Леонтьева.

Также коридор может включать в себя небольшие крытые павильоны, где люди смогут укрыться от непогоды, поиграть в уличные шахматы, пинг-понг, домино или просто отдохнуть. Площадка будет рассчитана на расположенный поблизости жилой квартал и всех, кто пересекает территорию на пути к воде.

В свою очередь, зону улицы 19-й Гв. Дивизии архитекторы предлагают использовать для совмещенного использования пешеходами и автомобилистами. Чтобы «помирить» зачастую противоборствующие стороны, дороги здесь предлагается поднять и замостить тротуарной плиткой. Это может заставить водителей сбрасывать скорость.

— Мы надеемся, что это решит вопрос некомфортного стыка между Ф.Лыткина и 19-й Гв. Дивизии, поскольку там очень небольшая ширина проезжей части и полное отсутствие пешеходной инфраструктуры в принципе, — добавила Любовь Леонтьева.

Проект также предусматривает упорядочение стихийных парковок и посадку модульных конструкций озеленения на территории, прилегающей к стадиону «Политехник». Здесь также — установку системы непрерывных коридоров, наполненных различным содержанием. Павильоны в этих коридорах могут выполнять функции велопарковок, детских площадок, мест для отдыха. Чтобы разнообразить зимний пейзаж, при благоустройстве планируется использовать насыщенные цвета.

Новый Лагерный

Напомним, возможное будущее Лагерного сада подробно обсуждалось в администрации города этим летом. Тогда свой проект благоустройства предложило московское КБ «Стрелка». В ходе сентябрьского заседания Совета по организации общественных пространств представители бюро презентовали доработанный проект.

В результате, на набережной Томи предполагается построить площадку для проведения фестиваля «Футбольное лето» в 2018 году. Благоустройство оставшейся части террасы должно быть завершено в 2022 году. Места размещения объектов были определены в соответствии с пожеланиями томских пользователей социальных сетей.

Архитекторы предложили укрепить значение событийной площади нижней террасы, развить сопутствующую инфраструктуру и разнообразить функциональное наполнение. Основными принципами благоустройства должны стать: повышение пешеходной доступности, создание и дополнение вертикальных связей между террасами, сохранение рельефа как уникальной особенности территории, создание смотровых площадок, формирование спортивной инфраструктуры и другие.

При этом, одним из ключевых изменений в проекте стал отказ от разноуровневого пандуса, соединяющего верхнюю и нижнюю площадки Лагерного сада. Ранее предполагалось, что конструкция будет постепенно уходить в грунт, переходя с опор. Однако первые обсуждения показали недостатки этой идеи: установка подобного рода конструкции могла негативно сказать на склоне горы, усугубить оползневые процессы.

Дизайн-проект КБ «Стрелка»

Подводя итог заседания Совета мэр Томска подчеркнул, что в случае реализации проектов, все благоустроительные работы должны проводится с обязательным условием сохранения того, что уже сделано:

— Лагерный сад и южная часть Томска в целом — объекты общегородского значения, сюда приезжают томичи со всех районов города. Точками притяжения здесь служат не только медицинские и образовательные учреждения, но и стадион «Политехник», зеленая зона берегов Томи, старейшая в Сибири метеостанция, рынки. Здесь должно быть интересно всем — и любителям активного отдыха, и маломобильным горожанам, и томичам всех возрастов. В наших силах сделать все, чтобы пребывание здесь томичей было комфортным и безопасным.

В ближайшее время дизайн-проекты благоустройства Кировского района планируется вынести на публичное обсуждение.

Текст: Егор Хворенков

Фото: дизайн-проекты КБ «Стрелка», Ludi Architects

Тэги/темы: