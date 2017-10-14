#чточитать: четыре книжных новинки октября

Спецпроект сети книжных магазинов «Читай-город» и «Томского Обзора» / Фото: 14 октября 2017 // Фото: pixabay.com

Римский детектив, юбилейный сборник Виктора Войновича, дебютный роман-хаос молодого француза и свежайший Пелевин.

Четыре книжных новинки октября — в нашем новом обзоре, подготовленном совместно с сетью магазинов «Читай-город».

Донато Карризи — итальянский писатель и сценарист, автор бестселлеров, переведенных на 25 языков мира, лауреат итальянской литературной премии Bancarella (2009). А еще он специалист в области криминалистики и поведенческих наук. В основе его романов — реальные истории преступлений. Карризи отличает чрезвычайная внимательность к деталям и в то же время — умение избегать лишнего, за что его и особенно ценят. А еще — за неповторимую атмосферу каждого из произведений.

«Потерянные девушки Рима» — как раз удачный пример мастерства Карризи. Рим — прекрасный Рим, вечный город; город нераскрытых тайн и бесконечного множества загадочных событий. И два героя — он и она, каждый со своим багажом из нелегкого прошлого и настоящего. Маркус — настоящий профессионал в поиске серийных убийц, служитель тайного ордена в Ватикане, потерявший в результате покушения память. Сандра — отменный фотограф-криминалист, несколько месяцев назад потерявшая мужа. Несмотря на амнезию, Маркус берется за новое дело — похищена юная девушка Лара, и есть все основания подозревать, что это дело рук серийного убийцы. Сандра же внезапно понимает, что вся ее жизнь и гибель мужа окружает слишком много загадок, но разобраться в них необходимо.

Герои обязательно встретятся, и история «Потерянных девушек» начнет раскручиваться столь стремительно, что читателю придется постараться, чтобы не отстать от автора. А в итоге, возможно, даже сожалеть, что все закончилось слишком быстро.

Владимиру Войновичу 85 лет — вот уже отличный повод позавидовать бодрости духа, негаснущему таланту и работоспособности писателя! И сам автор трилогии о солдате Чонкине, «Москвы 2042», «Монументальной пропаганды» и «Малинового пеликана» не собирается сдавать позиций и намерен продолжать упорно работать, «пока жив».

В свой юбилей Войнович приготовил подарок поклонникам своего творчества — сборник уже известных и новых творений. А «Фактор Мурзика» — не только свежая повесть, но и начало большого романа, который готовит автор. Кот Мурзик — не простой, а очень даже необыкновенный — сам того не желая, меняет жизнь целого городка. «Это повесть, она — фантасмагорическая, хотя и вполне реалистическая», — говорит сам Войнович.

Итак, «Эта невероятная, но совершенно правдивая история случилась недавно в городе, который мы условно назовем Закедонском Закедоноской области»…

Выхода нового романа Пелевина ждали с нетерпением, хотя чего, собственно, стоит ждать, было совершенно непонятно (очевидно, так и было задумано). И вот книга только-только появилась на полках, а рецензии и отзывы на «iPhuck10» множатся с потрясающей скоростью. У романа даже появилась своя страничка в «Википедии» — небогатая, конечно, но то ли еще будет.

Идет вторая половина XXI века. Место действия: Россия. Точнее, Российская Империя, которая поддерживает свои силы главным образом за счет сдачи в аренду воздушного пространства над страной воюющим государствам. Физическая близость запрещена, а детей, как водится, выращивают в пробирках. Зато неоспорим авторитет «айфаков» — гаджетов, которые одновременно выполняют и функции секс-игрушек, симулирующих реальные контакты в виртуальном мире, и «облака», где хранится информация о пользователе. Действующие лица: Порфирий Петрович — компьютерная программа, которая ведет полицейские расследования и параллельно сочиняет о них романы; Маруха Чо — искусствовед, «баба с яйцами» (уж извините, но из песни слов не выкинешь), которая берет Порфирия Петровича в аренду для исследования «гипсовой эпохи» искусства, пришедшейся на первую четверть XXI века.

Вдаваться в подробности сюжета не будем, потому как… Это же Пелевин! Но интересных (и даже восторженных) отзывов о новой книге уже набралось немало: «старый-добрый Пелевин снова с нами», «Пелевин шагнул на новый уровень» или даже «это лучший роман Пелевина». Но, как всегда, выводы делать вам самим.

Свой дебютный роман «В ожидании Божанглза» Оливье Бурдо написал меньше чем за два месяца, после того, как несколько крупных издательств отклонили его первую рукопись, на которую было потрачено два года. И, как будто в знак протеста, на свет появилась небольшая книжка, насквозь пропитанная безумием, моментально завоевавшая популярность среди французских читателей. В этом году роман вышел и на русском языке.

Семья из трех человек — папа, мама и сын — живут необычной жизнью. Точнее, это даже не жизнь, а какое-то бесконечное и беспорядочное действо, где спиртное льется рекой, где не прекращаются песни и танцы, и где точно нет места каким-то скучным школьным урокам. Отец семейства Жорж — успешный владелец сети автомастерских, готовый ради жены на все. Мать — весьма экстравагантная особа, которая раз в две недели меняет имя, а уж наряды — вовсе без передышки. А еще с ними живет странная птица по имени Мадемаузель, привезенная однажды из далекого путешествия. Странная, в общем-то семейка (и это еще мягко сказано), но, похоже они счастливы!

Вот только подобное счастье ни при каких условиях не может длиться вечно. Рано или поздно все встает с ног на голову, или — как раз на свои места. Роман «В ожидании Божанглза» тем и хорош, что каждый читатель имеет полное право акцентировать свое внимание на тех моментах, которые ему ближе: безумной силе любви, неизбежных последствиях веселой, но абсолютно безнравственной жизни, или даже просто — музыке, танцах и веселью.

Эти и другие книги вы можете купить в магазинах «Читай-город».

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