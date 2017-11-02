Болото как наследие.

Зачем генсек Alliance For Nature посетил Бакчарский район?

2 ноября 2017 / Партнерский материал

Всего в России насчитывается 26 объектов из Списка всемирного наследия ЮНЕСКО. В скором времени к ним должен добавиться еще один уникальный природный объект — наше Васюганское болото.

Уверенность в том, что бесценное значение Васюганья получит-таки признание на международном уровне, внушает визит в Томск генерального секретаря организации Alliance For Nature Кристиана Шубёка (Christian Schuhböck). Для него это далеко не первый опыт подготовки документации такого рода. В 1998 году он добился внесения в список железной дороги Земмеринг, которую до этого едва не уничтожили, в 2001 году — высокогорный район вокруг ледника Алеч, в 1999, 2005 и 2008 годах — горные железные дороги Индии, и так далее.

Теперь пришла очередь нашего болота. В течение недели Кристиан собирал информацию о болоте, встречался с учеными и чиновниками, занимающимися его изучением и охраной, и даже побывал там лично.

Кристиан Шубёк со студентами ТГУ

По большому счету, вхождение в список всемирного наследия не дает государству осязаемых преимуществ. У ЮНЕСКО нет ни огромных бюджетов, которые можно направить на охрану объекта, ни военных или правовых ресурсов, чтобы защитить его от посягательств.

Однако все цивилизованные страны мира считают за честь, когда творение природы или человека, расположенное на их территории, попадает в этот список. В том числе потому, что сделать это довольно сложно.

— Чтобы объяснить ЮНЕСКО ценность и значимость объекта, нужно собрать большое количество информации, подготовить множество документов, — говорит эксперт. — По моему личному опыту, на это требуется примерно год. Затем документы тщательно проверяет Международный союз охраны природы и природных ресурсов, штаб-квартира которого находится в Швейцарии. Если не все пункты соблюдены, какой-то информации недостаточно, документы возвращаются государству для доработки, и решение откладывается еще на один год. Таким образом, если изначально не провести основательную работу, на это может потребоваться много лет. Например, Киргизии потребовалось более 10 лет, чтобы самый первый их объект (видимо, имеется в виду священная гора Сулайман-Тоо. — прим.ред.) — попал в Список всемирного наследия.

Объект, претендующий на место в Списке всемирного наследия, должен быть действительно уникальным и дойти до наших дней в первозданном виде. И это тоже надо доказать. К примеру, Нарвский замок не включили в список Всемирного наследия, так как он был сильно перестроен в процессе реконструкции. А скальный монастырь Старый Орхей — из-за современных построек на его территории. Зато, чем сложнее и строже процедура отбора, тем выше ценность объектов, которые в нем находятся. При посягательствах на его целостность ЮНЕСКО достаточно объявить о том, что объект может быть исключен из списка Всемирного наследия, — и всем должно стать стыдно.

— К моему большому сожалению, такое сейчас происходит в историческом центре Вены; он занесен в «красный список» ЮНЕСКО — список объектов, находящихся под угрозой, — рассказывает Кристиан. — В этом вина нашего правительства, которое собирается построить высотное здание в старинном квартале. Свою роль сыграла коррупция, деньги, как и везде… Австрии очень стыдно сейчас, что ее столица находится в «красном списке» наряду с такими государствами, как Сирия, где идет война. С помощью демонстраций и акций протеста на улицах Вены люди добиваются отмены этого строительства. Иначе уже в следующем году город потеряет статус объекта Всемирного культурного наследия.

Еще один пример территории, которая так и не смогла попасть в список ЮНЕСКО по причине противодействия властей и промышленников — национальный парк Высокий Тауэрн в австрийских Альпах. Потребовались десятки лет для того, чтобы ввести этот удивительный горный ландшафт в предварительный список Всемирного наследия, но получению окончательного статуса противостоят различные группы интересов. Особенно — электроснабжающие и лесодобывающие компании, а также индустрия подъемников. Дальнейшая судьба Высокого Тауэрна как особо охраняемой природной территории пока неясна.

К счастью, у наших Васюганских болот гораздо более благополучное будущее. Кристиан Шубёк после переговоров с местными властями с удовольствием отметил, что как в Томске, так и в России в целом нет сколько-нибудь серьезных сил, противодействующих заповедному статусу этой территории.

— ЮНЕСКО стремится к тому, чтобы в перечне объектов Всемирного наследия было как можно больше разнообразных ландшафтов, — говорит Шубёк. — Насколько мне известно, болотистой местности такой величины и разнообразия, как здесь, больше нет ни в списке, ни в мире. Поэтому я думаю, что комиссия ЮНЕСКО примет положительное решение по вопросу Васюганского болота. Причина не только в уникальности, но и в огромном значении этого места для климата и биоразнообразия всей планеты.

Возможно, еще не все сибиряки привыкли к мысли о том, что наше Васюганское болото действительно уникально. Самое время напомнить.

Во-первых, здесь присутствуют все типы болот, существующих в мире. Во-вторых, здесь живет множество видов птиц и животных, в том числе редких и исчезающих. В-третьих, отсюда берут начало истоки множества рек, а запасы пресной воды составляют около 400 км³. А главное — болота оказывают влияние на климат всей планеты, превращая углекислый газ в залежи торфа и выделяя кислород. Такой холодильник планетарного масштаба.

Изучением этой территории занимаются ученые всего мира и особенно — Томского государственного университета. Для сохранения его в первозданном виде в 2006 году был создан заказник Васюганский, а теперь уже практически все готово для придания ему статуса государственного заповедника. Кстати, для Васюганского болота статус заповедника — важное условие для внесения его в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Что, в свою очередь, станет еще одной гарантией того, что мы сохраним эти уникальные места для будущих поколений.

Осмотр объекта экспертом ЮНЕСКО лично — также обязательное условие для внесения в перечень. Именно поэтому Кристиан Шубёк посетил не только Томск, но и Бакчарский район, где сейчас достраивается научно-исследовательская база Томского госуниверситета. Эта станция позволит круглый год изучать Васюганское болото и его взаимодействие с меняющимся климатом планеты. Господин Шубёк отметил также большую значимость этих исследований для всего мира. Вместе с экспертами из НИИ биологии и биофизики ТГУ Кристиан побывал и на самом болоте.

— В Бакчаре мне сказали, что на обычной машине дальше мы не проедем, поэтому мы пересели на вездеход, — делится впечатлениями австриец. — Как только мы вышли из него, ноги сразу же до колена ушли в болотистую почву. И это было очень необычное впечатление, со мной никогда такого не происходило! Даже на той небольшой территории, которую я успел осмотреть, можно было оценить природное разнообразие Васюганского болота. У нас в Европе тоже есть болотные ландшафты, но не таких огромных размеров. Поэтому то, что я увидел на Васюганском болоте меня так сильно впечатлило. Мои фотографии, сделанные во время поездки (которая станет не последней), также войдут в доклад для ЮНЕСКО.

Кроме незабываемых впечатлений, из посещения болот Кристиан Шубёк сделал важные выводы насчет будущего статуса этой территории. Он считает, что здесь, в отличие от большинства других объектов Всемирного наследия, необходимо создание буферных зон, где действуют более мягкие ограничения для человеческой деятельности. Это позволит еще более органично совместить неприкосновенный статус болота и хозяйственные интересы местного населения. А ведь именно на доброй воле и ответственности жителей каждой конкретной территории держится вся система охраны объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

— У ЮНЕСКО очень ограниченные возможности для того, чтобы сохранить объекты, — еще раз повторяет господин Шубёк. — Когда меня спрашивают: «Насколько сильна власть ЮНЕСКО», я всегда отвечаю: «Настолько, насколько серьезно это воспринимает население».

Текст: Катерина Кайгородова

Фото предоставлено Томским государственным университетом

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