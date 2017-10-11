На тарелке.

Краткий гид по открытиям-закрытиям ресторанного рынка Томска, осень 2017

11 октября 2017 / Томский Обзор / Фото: Вячеслав Смирнов

Сегодня у нас на тарелке — краткая осенняя сводка с ресторанно-кофейного рынка Томска.

Вместо старинной «Маленькой Азии» в скором времени откроется «Сибирская трапеза». «Азия» еще работает, торопитесь съесть там все, что хотели, но не съели.

«Славянский базар» «ушел» на реконструкцию до весны.

В результате очередного ребрендинга бар «Бородач» на Главпочтамте превратился в семейный ресторан «Жадина-говядина». Точнее, 6 сентября старый «Бородач» вышел из ремонта, как «Новый бородач», а уже через месяц вместо бородатого хипстера на его вывеске оказалась корова — в тех же цветах, что и «Новый бородач». Ломаем голову, в чем суть двойного ребрендинга.

«Delicatessen» пока так и не вышли с летних каникул :(

Очередное заведение сети «Mr. Tako» открылось напротив Лагерного сада в том же здании (пр. Ленина, 1в), что и «KFC».

Кофейня «Утро понедельника» рядом с Краеведческим музеем, видимо, приказала долго жить :(

«Шеломок» не обманул — они действительно открылись в новом месте — на Учебной, там, где раньше были «Пельмени» и «Мир суши» (ныне почившие). Ждите рецензию.

Закрылся «Traveler`s coffee» - увы, все к тому и шло в последнее время: слишком много вопросов к качеству еды, ценам и так далее. Остался последний вопрос — что же будет в этом удобном месте?…

Torta планирует запускать новый проект — подробности о формате будут известны позже.

«Дыхание вока» тоже собирается открывать вторую точку — про место дислокации станет известно позднее.

О новых открытиях и закрытиях вы всегда можете написать нам в соцсетях или на info@westsib.ru

Текст: Елена Фаткулина

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