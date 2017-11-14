Рыболовный спорт: ловля на мормышку, демократия и лучшие ловцы

14 ноября 2017 / Партнерский материал

Рыболовный спорт хоть и не олимпийский вид, но в нем свои страсти, поражения и победы и, конечно же, свой улов.

В новом выпуске спецпроекта «История наших побед» рассказываем о лучших томских спортсменах-рыболовах и хронике профессионального становления этого увлечения в Томской области.

Популярный спорт

Рыболовный спорт в Томске активно начал развиваться с 1982 года. Томичи среди конкурентов сразу выглядели достойно — прежде соревнования по рыболовному спорту включались в программу Универсиад, и в томских вузах уже были хорошие команды. Главным образом рыболовный спорт развивался в Томском политехническом, тогда еще институте. Затем он стал частью охотобщества — именно оттуда приходили разнарядки на проведение всероссийских соревнований.

У истоков томского рыболовного спорта стоял Владимир Адольфович Дельва. Сильным спортсменом и его сподвижником был Валентин Викторович Жданов. Их, к сожалению, уже нет среди нас, но они успели многих увлечь рыбной ловлей. В том числе и Алексея Иванкина — нынешнего вице-президента Томской федерации рыболовного спорта.

Команда «Ветеран». Слева направо: Валентин Жданов, Владимир Дельва, Юрий Копылов и Жулька — постоянная спутница на рыбалках

До рыболовного спорта Алексей Иванкин занимался биатлоном и волейболом, участвовал в соревнованиях, увлекался охотой — к ней его приучил отец-геолог. А рыболовным спортом Алексея заинтересовал как раз Владимир Дельва.

— Разница с обычной рыбалкой не велика, — считает Иванкин. — Хотя ты и ограничен особым сводом правил. А цель, как и во всех видах спорта, сделать максимум, чтобы опередить соперников. В нашем случае — обловить.

Рыболовный спорт в Томской области сегодня очень популярен. Так, на озере Родниковом в Шегарском районе с 2012 года проводится масштабный фестиваль «Народная рыбалка», он собирает больше участников (в прошлом году их было 1,5 тысячи человек), чем аналогичная «Байкальская рыбалка». Проект поддерживает губернатор Томской области, в организации рыбалки принимает участие федерация рыболовного спорта. На лед выходят все желающие, в том числе семейные команды (в одной до 5 человек). Судьи следят, чтобы не было подлогов (увы, такое случается). Бороться есть за что — призы на «Народной рыбалке» всегда хорошие. К примеру, лодка с мотором или домашняя бытовая техника.

«Народная рыбалка» — 2017, озеро Родниковое

Из чего складывается мастерство рыбака

Самый массовый вид рыболовного спорта сегодня — ловля на мормышку со льда (как раз в этом виде и соревнуются участники «Народной рыбалки»). Есть и летние дисциплины — поплавочная удочка, спиннинг с берега и с лодки — ловля хищной рыбы. Недавно появился и становится все популярнее новый вид рыболовного спорта для нашей области — карповая ловля.

— Есть техническая составляющая рыболовного спорта — это само снаряжение, а есть тактическая — правильность применения снастей, верное передвижение по льду, — объясняет Вадим Дельва, сын Владимира Дельвы. Сегодня он — заведующий секцией федерации рыболовного спорта в дисциплине «Ловля поплавочной удочкой» и действующий спортсмен. — Кроме того, участникам надо вести себя в рамках правил: например, при ловле на мормышку со льда нельзя бурить лунку ближе чем на 5 метров к лунке другого спортсмена. А вот в ловле поплавочной удочкой немного другая ситуация, там водоем делится на сектора, зоны ловли и нейтральные полосы, и участники не могут покидать сектор во время ловли и до окончания взвешивания подходить друг к другу. За выполнением правил следят судьи, и все конфликты между спортсменами разрешают они.

— Основа всех соревнований — равные условия, равномерность участка ловли и желательно, чтобы рыба примерно одинаково распределялась на участке ловли, — добавляет Алексей Иванкин.

Что подразумевает техническая составляющая? Возьмем, к примеру, ловлю на мормышку со льда. Водоем при этой дисциплине замерзший, то есть рыболову надо пробурить лунку, для чего необходим ледобур. Они бывают разные, и стоят, в зависимости от качества, начиная от тысячи рублей. А чем лучше ледобур, тем быстрее участник пробурит лунку, и, соответственно, выше будут его шансы на победу. После спортсмен должен расположиться возле лунки. Как — его дело. Встать на колени, на одну ногу, сесть в позу лотоса или на стул… Все зависит от физической формы. Но амуниция должна выдерживать эти условия, не промокать и не промерзать. Дальше нужно выбрать оснастку — удочки бывают разные. Как и мормышки (размером они от микроскопических в 1,2 мм до 1,5 см, различаются и по цвету, и по форме). Надо подбирать мормышку к каждым погодным условиям. Чем больше вариантов оснастки, тем больше шансов быстро выбрать необходимую для ловли определенной рыбы. Обычно у спортсмена во время ловли с собой 20–25 удочек. Нужна и наживка — самая простая из нее это земляной червь, кроме того, рыбу ловят на мотыль, опарыш, репейник, ручейник и так далее. У каждого здесь свои привычки и секреты.

С точки зрения цены, наиболее демократичная дисциплина — это именно мормышка со льда. Ледобур и одна удочка — этого для зимней ловли достаточно. Что касается летней рыбалки, то удочка для нее стоит уже дороже. А самая финансово-затратная из всех дисциплин — карповая ловля.

В среднем полная амуниция спортсмена-рыболова стоит около 200 тысяч рублей. Если брать оснащение более высокого уровня, то выйдет еще дороже. Но деньги решают в этом виде спорта далеко не все: тактика и физическая форма тоже имеют большое значение.

— Хорошая физическая подготовка необходима, — уверен Вадим Дельва. — Соревнования по летней рыбалке проходят два дня, каждый тур по 4 часа, а перед этим еще тренировочный день. Столько времени подряд ловить рыбу в высоком темпе неподготовленный физически человек не сможет. Да и сидеть на одном месте на стульчике тоже непросто — усидчивость надо тренировать. Важно и примериться заранее к водоему, где будут соревнования. Понять, какие прикормки и снасти подойдут лучше всего, разработать тактику ловли. Например, в ловле на мормышку надо располагаться так, чтобы соперник не мог забрать твои лунки и к тебе приблизиться.

— Нужна и устойчивая психика. На соревнованиях большая нагрузка, — дополняет Алексей. — Чем чаще выступаешь, тем легче.

Настоящие рыбаки рыбу не едят

Конечно, проводятся соревнования не на любых водоемах. Важно, чтобы в воде не было большого количества растений, зимой проверяется толщина льда (нужно получать заключение МЧС). В летних видах нормируется правилами глубина — она должна быть не менее 1,5 метров. Места выбираются, как правило, далекие. Это связано с тем, что в последний момент рыба должна находится в водоеме в таком количестве, чтобы ее могли поймать все спортсмены. Причем речь идет о естественных, а не зарыбленных специально водоемах. Для спортивного момента необходимо, чтобы рыба была примерно одного размера. Результат определяют по весу улова — иногда спортсменов разделяют считанные граммы.

Рыба же в водоеме после соревнований и массового отлова не вымирает, как можно подумать.

— Наоборот, после рыбалки происходит омоложение популяции, — отмечает Вадим Дельва. — Если рыба плодится в водоеме бесконтрольно, то ей не хватает корма, и она вымирает. Тем более что иногда рыба во время рыбалки не гибнет. Например, в карповой ловле она должна быть поймана без травм, аккуратно, и после взвешивания выпущена на волю. Если рыба была повреждена во время вылова, то участника могут за это дисквалифицировать. В спиннинговой ловле, если рыбе не нанесен ущерб в виде травмы и, если рыба живая, ее тоже отпускают.

Один из самых интересных вопросов — куда же потом идет улов спортсменов в других дисциплинах?

— В 2015 году на соревнованиях поймали около 400 кг рыбы и отдали ее в Дом престарелых и в Дом ребенка Молчановского района, они были приятно поражены количеством рыбы, — вспоминает Алексей Иванкин. — Иногда раздаем рыбу местным деревенским жителям — на корм животным. Приготовить что-то из своего улова спортсмены не стремятся. Тех, кто просто ловит рыбу, они зовут «рыбоеды», и удивляются: «Они рыбу едят!». Настоящие рыбаки рыбу не едят!

Лучшие ловцы

Слева направо: Юрий Шпаков и Алексей Иванкин с белым амуром на 10660 гр. Соревнования по ловле карпа в д. Береговое, Кемеровская область

Томская федерация рыбного спорта появилась в 2006 году. Сначала она работала под эгидой охотобщества, потом приняли закон, согласно которому только та организация, где в названии есть слова «рыболовный спорт», может за него отвечать.

— Учредители федерации я, Павел Максимов (молодой спортсмен, выпускник ТПУ) и Валентина Даниловна Ерохина (она судья всероссийской категории, проводит соревнования), — рассказывает Алексей Иванкин. — Я тоже получил всероссийскую судейскую категорию.

Среди томских рыболовов есть те, кто успешно борется за призы. Юрий Шпаков с 2012 года занимается карповой ловлей, он уже выполнил норму кандидата в мастера спорта. На отборочном чемпионате округов России в Сибирском федеральном округе выступало 42 спортсмена, Юрий стал чемпионом в своей коронной дисциплине «карповая ловля». Внук Владимира и сын Вадима Дельвы Владислав продолжил семейную династию. Он успешно выступает среди юношей. В 2015 году на первенстве России по подледному лову на мормышку он вместе с Павлом Булычевым занял второе место.

Вадим Дельва, Сергей Куликов, Алексей Кравцов — кандидаты в мастера спорта, победители Кемеровского чемпионата по ловле на мормышку со льда

— Подрастающее поколение сейчас — наша основная надежда, пополнение молодыми основного состава сборной пока сложно, мастеров спорта у нас нет, — объясняет Алексей Иванкин. — Все всероссийские турниры обычно проводятся в европейской части России, ехать туда командой из пяти человек очень дорого. Областной Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту выделяет нам средства на развитие нашего вида спорта, и будем надеяться, со временем появится команда, способная покорить всероссийские вершины. Есть пример — алтайцы в 2014 году стали чемпионами России. На фоне Сибирского федерального округа мы далеко не последние, сильная команда. Стремимся увлечь спортом детей — у нас есть детский фестиваль в дисциплине «Ловля поплавочной удочкой», проводим его ежегодно в День защиты детей. Запускали специально на Белое озеро рыбу, и ребенок поймал амура, столько визгу, крику восторга было! Он был счастлив и, кроме того, занял первое место.

Нынешний президент федерации рыболовного спорта Томской области — Андрей Червонец. Он участвует в соревнованиях в таких дисциплинах, как ловля поплавочной удочкой, спиннинг, блесна. Опытный спортсмен, тоже пришедший в этот вид спорта благодаря Дельве-старшему:

— Однажды Андрей пришел и попросил: «Покажите мне этого легендарного Дельву!», они познакомились, подружились, это было примерно в 2009 году, — вспоминает Алексей. — Мы тогда рыбачили на озере Целофановое. Теперь те соревнования называются Кубок имени Владимира Дельвы.

На фото слева направо: Андрей Червонец, Сергей Гагарин, Вадим Дельва; Открытый Чемпионат Томской области по ловле поплавочной удочкой, (август 2017 года)​​​​​

Один из мэтров томского рыболовного спорта — это Евгений Николаевич Власов, он участвовал в соревнованиях во всех дисциплинах, кроме ловли карпов. Много занимался с молодыми спортсменами, передавал им свой опыт, проводил тренировки, мастер-классы. С 2009 до 2013 Евгений Власов был президентом федерации рыболовного спорта в Томской области, потом его сменил Андрей Червонец.

— Евгений Власов — мастер высочайшего уровня, к его мнению прислушиваются не только томичи, но и другие команды, — отмечает Вадим Дельва. — Он может объяснить технические и тактические моменты, прокомментировать ошибки спортсменов. Один из молодых томских рыболовов, Сергей Куликов — его ученик, активно участвует в соревнованиях по ловле на мормышку и в поплавочной удочке. С этим спортсменом связаны наши надежды на призовые места. Он уже сейчас способен составить конкуренцию любому ведущему спортсмену России, но для участия в крупных российских турнирах по рыболовному спорту необходима команда, в нее входит пять участников и запасной. Собрать столько сильных спортсменов в одном регионе почти невозможно.

На рыбалке все равны

Рыболовы утверждают: их вид спорта самый демократичный, в соревнованиях могут участвовать и подростки лет 12, и мужчины старше 65. Хотя с годами все же выступать сложнее: надо быстро передвигаться по льду зимой, а летом много сил уходит на забрасывание снасти. Но и спортсмен солидных лет может выступить успешно, обловив конкурентов благодаря тактике и опыту.

Не имеют для рыбалки значение основная профессия и статус спортсменов:

— В жизни они могут заниматься чем угодно: быть директором, сварщиком или полицейским, — говорит Вадим Дельва. — Для рыбалки, как в бане, все равны. Социальное положение не важно.

Зачем люди щедро вкладывают свое время, деньги, силы в рыболовный спорт?

— У каждого мужчины должно быть хобби, — считает Вадим. — В идеале нужно, чтобы оно совпадало с работой. В нашем случае оно помогает реализовать спортивные амбиции. Интерес к состязательности. Любой мужчина стремится стать первым в соревнованиях, с помощью рыболовного спорта мы себя реализовываем.

— В каждом из нас спрятан доисторический охотник, добытчик, — добавляет Алексей. —

Раньше я был охотник, рыбак, но не спортсмен. Когда у меня дома отказались есть дичь, я оставил охоту. Рыбу едят, но просто рыбалка меня не привлекает, также как и бег или биатлон. А в рыболовном спорте надо и тактически мыслить, и физически быть в форме, обладать опытом, учитывать много факторов… Тогда получится добиться результата. Умение ориентироваться в ситуации, думать головой — это очень привлекает меня в карповой ловле. И спортивный азарт — у нас 72 часа непрерывно идут соревнования, мы спим урывками. Главное — поймать рыбу, больше всех! Это захватывает.

Рыболовные байки Какая рыбалка без них?! Рассказывает Алексей Иванкин ДДля меня рыболовной спорт начался с обычной рыбалки. Мы с коллективом ТПИ, где я 20 лет работал, туда регулярно ездили. Профессора, доценты, простые научные сотрудники… Собирался целый автобус. Рыбалка была для всех как праздник! Далеко ездили, под Колпашево, примерно в тот район. Брали немного спиртного, шутили, разыгрывали друг друга. Когда рыбачат на жерлицу, то ставят снасть с живой рыбкой. Хищная рыба ест наживку — жерлица разматывается. Один товарищ, Миша, решил подшутить над коллегой. Достал бутылку спиртного, прикрепил ее вместо наживки и опустил в лунку. Говорит рыбаку: «Слава, у тебя жерлицу размотало, наверное, щука!». А Слава заметил, как его товарищ бутылку привязывал и говорит специально, чтобы отвлечь внимание: «А пускай заглатывает, куда она теперь денется?» Выбрал момент, когда тот не видел, вытащил спиртное, спрятал в свой рюкзак, и крикнул: «Ну, Миша, пошли проверять снасть». Слава подсекает, восклицает: «Что-то есть, хорошая… Ух, рыба живца сорвала и сошла!». Мишка побледнел, думает: пропала бутылка. Тогда Слава его успокаивает: «Бог с ней, с этой щукой, пойдем лучше посидим, у меня бутылка есть!», и достает ту самую, что была вместо клюнувшей щуки, и Миша ее узнал… «Ах, ты-ж что-ж, шельмец, дык у меня чуть кондратий не случился! Сошла.!!!» На рыбалке у нас много было подобных историй!

Текст: Мария Симонова

Фото: Вероника Белецкая, из архива Федерации рыболовного спорта Томской области, fishingsib.ru

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