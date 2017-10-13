Офис в смартфоне или планшете: выгодные тарифы для мобильного интернета от МТС

Пресс-служба ОАО «Мобильные ТелеСистемы» / Фото: 13 октября 2017 // Фото: pixabay.com

Сколько портативных устройств за день вы обычно используете?

Смартфон, умные часы, планшет, навигатор, а еще есть умные датчики для безопасности дома или офиса, бытовая техника с SIM-картами, счетчики учета ресурсов — вот он, ваш локальный интернет вещей на службе у человека и бизнеса.

МТС подготовила для предпринимателей Томской области линейки тарифов для малого бизнеса — «Умный Бизнес», «Умный бизнес безлимит», «МТС Планшет», «Бизнес Коннект», «Телематика», «Умное устройство». Какой выгодный тариф с мобильным интернетом выбрать для каждого устройства или вида задач? Рассказывают эксперты МТС.

Офис в смартфоне

Пользоваться почтой в смартфоне, вести переговоры по голосовой связи, отправлять деловые и личные SMS-сообщения, а также ездить в командировки — для этого всего вам подойдут тарифы линейки «Умный Бизнес»: с префиксом М и L. На данных тарифах предусмотрены выгодные пакеты интернета, минут и SMS, а также возможность безлимитно звонить на номера МТС домашнего региона и всей России. Находиться в домашнем регионе необязательно, условия действуют в пределах всей страны.

При частых командировках по миру со смартфоном в кармане обратите внимание на тариф «Умный бизнес XL». В нем заложено еще больше интернета, минут голосовой связи, пакет SMS и бесплатные входящие звонки за рубежом с 1 по 10 минуту. Для сокращения расходов в популярных странах подключите опцию «Умный роуминг». Полная беззаботность относительно контроля количества минут, SMS и интернет-трафика доступна обладателям тарифа «Умный бизнес безлимит». Минутам в нем нет счета, а интернет-пакет самый внушительный из всей линейки. В международном роуминге обладателям тарифа предоставляются бесплатные входящие звонки с 1 по 10 минуту и пакет интернета в любой стране мира.

Офис в планшете

Еще один востребованный бизнесом мобильный инструмент — планшет. Показать клиентам на встрече презентацию продукта, заполнить ответ о встрече или клиентскую анкету в CRM, да просто удобно поработать в дороге — все с ним. В таком случае выбор тарифа падет на вариант с одноименным названием — «МТС Планшет». Кроме 10 ГБ мобильного интернета в рамках услуги вы получаете одну из полезных опций бесплатно: защищенную передачу данных (APN), облачное хранилище на 50 ГБ и антивирус для операционной системы Android, доступ к сервису для управления разъездными сотрудниками. Тех, кто привык решать рабочие и личные вопросы в мессенджерах, порадует опция с безлимитным доступом к ним или социальным сетям. Возможно подключение безлимитного телевидения для просмотра любимых фильмов и передач в приложении «МТС ТВ» или безлимитный доступ к Youtube. Выбирайте подходящую вам бесплатную опцию в зависимости от задач и желаний.

Офис в ноутбуке

Для повышенной мобильности рабочего места есть емкий и специально предназначенный для этих целей «Бизнес Коннект». Зафиксировать расход трафика, повысить скорость передачи данных и снизить стоимость мобильного интернета активно «качающим» пользователям помогут специальные опции. Так одна из них предоставляет до 100 ГБ в день. При подключении одной из интернет-опций полезным и бесплатным бонусом станут облачное хранилище и антивирус. Одновременное подключение тарифа и покупка модема или роутера принесут две недели мобильного интернета в подарок.

На счетчике

Системы охраны, банкоматы, кассовые терминалы, датчики сигнализации, пожарные системы, камеры видеонаблюдения, производственные объекты, корпоративный транспорт и любые другие машины, для работы которых нужно подключение к интернету, расходуют трафик в «нечеловеческом» режиме. Голосовая связь, например, в большинстве случаев менее востребована, а мобильный интернет нужен либо крайне малыми порциями, либо очень объемными, если речь идет о потоковом видео с камер наблюдения. Специально для решения «машинных» бизнес-задач разработан тариф «Телематика». Для получения дополнительной выгоды тариф имеет смысл приобрести вместе с услугой защиты передачи данных и сервисом удаленного управления М2 М SIM-картами. У пакета услуг специальная цена — сумма ниже, чем при покупке каждой из них по отдельности. Защита данных и управление телематическими SIM-картами — самые востребованные решения у пользователей тарифа «Телематика».

Умные часы

Носимые гаджеты требуют к себе индивидуального подхода. Одним нужны SMS, другим подавай мобильный интернет для связи с приложением в смартфоне. Аппетит у таких гаджетов вполне умеренный — им много не надо. В отличие, скажем, от видеонаблюдения или контроля за транспортом. Достаточно будет тарифа «Умное устройство» — заплатил один раз и на год забыл.

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