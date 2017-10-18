Комфортный город.

Осенняя Новособорная

18 октября 2017 / Томский Обзор / Фото: Сергей Стёпин

Золотая осень в Томске — самое красивое время года. Собираем парадные городские пейзажи и рассматриваем город с высоты.

Этим летом преобразилась площадь Новособорная. Здесь полностью поменяли плиточное покрытие, снесли старые аварийные и посадили новые деревья и кустарники, постелили рулонный газон, который не боится холода, установили новые фонари и скамейки. Обновился и фонтан: конструкцию очистили от водного камня и плесени, заменили оборудование. Как и фонтан в Сквере студенческих отрядов, фонтан на Новособорной стал светомузыкальным.

Генеральным спонсором благоустройства выступила компания «Томское пиво».

«Новособорная — главная площадь Томска, его визитная карточка. И сохранить все, что появилось здесь этим летом — наша общая задача. Не оставаться равнодушными, постоянно заботиться о том, что нас окружает — и тогда главная городская площадь будет радовать томичей и гостей города еще много лет», — отметил мэр города Иван Кляйн.

День томича и День маленького томича горожане отмечали уже на обновленной площади, где смонтировали большую сцену с куполом и объемную надпись «Я​​​❤Томск». А в сам праздник на Новособорной торжественно открыли обновленный фонтан.

Фото: Сергей Стёпин

Тэги/темы: